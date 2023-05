La nuova serie dei creatori di La fantastica signora Maisel

Insieme hanno firmato la serie Una mamma per amica e più di recente La fantastica signora Maisel, in lingua originale The Marvelous Mrs. Maisel, la cui quinta e ultima stagione sta uscendo proprio in queste settimane su Prime Video (il gran finale è atteso per il 26 maggio). Ora Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino sono ufficialmente al lavoro su un nuovo progetto: una serie tv, intitolata Étoile, che parla del mondo della danza e arriverà prossimamente su Prime Video. Sono già state ordinate due stagioni e la prima sarò composta da otto episodi.

Iscriviti a Prime Video per vedere tutte le novità

Etoile: trama e anticipazioni

Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino, che sono una coppia nel lavoro e nella vita, saranno sceneggiatori, registi ed executive produce di Etoile. «Be’, immagino che il piano per il pensionamento anticipato dovrà aspettare», hanno dichiarato i due coniugi in una nota stampa. «Invece, abbiamo deciso di intraprendere un viaggio internazionale con un incredibile gruppo di attori e i ballerini più talentuosi del mondo. Ci riposeremo quando saremo morti».

La nuova serie sarà ambientata a New York City e a Parigi e avrà per protagonisti i ballerini e lo staff artistico di due compagnie celebri in tutto il mondo. Per tentare di salvare le due storiche istituzioni, le compagnie si scambieranno per scommessa i loro allievi più talentuosi.

La danza è una grande passione di Amy Sherman-Palladino, che ha tra l’altro già affrontato il tema nel 2012 in Freeform (A passo di danza), serie ideata per omaggiare la madre ballerina Maybin Hewes. La stessa Amy per anni ha danzato con l’idea di seguire le orme della madre, salvo poi abbandonare questa disciplina per dedicarsi alla sceneggiatura.

«Amy e Dan sanno creare brillantemente personaggi straordinari e longevi e una narrazione senza eguali», ha dichiarato in una nota stampa Jennifer Salke, capo di Amazon e MGM Studios. «Siamo incredibilmente entusiasti per Étoile, dal momento che non abbiamo dubbi che Amy, Dan e il loro team continueranno a produrre eventi televisivi incredibili e di grande impatto che non vediamo l’ora di condividere con il nostro pubblico Prime globale».

Il cast di Etoile

Nel cast della serie Etoile ci sarà l’attore vincitore di un Emmy Luke Kirby, che in The Marvelous Mrs. Maisel veste i panni del comico Lenny Bruce. Per questa interpretazione Kirby ha anche vinto un Emmy e ottenuto una nomination.

Gli altri interpreti già annunciati della nuova serie sono Camille Cottin (vista anche in Call My Agent!), Simon Callow (Outlander), Lou de Laâge (The Innocents), Gideon Glick (The Marvelous Mrs. Maisel) e David Alvarez (West Side Story).

Quando esce Etoile

La serie sarà disponibile su Prime Video, ma la data di uscita non è ancora stata annunciata. Le riprese dovrebbero iniziare prossimamente.

Iscriviti a Prime Video per vedere tutte le novità