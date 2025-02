La Ruota del Tempo 3, ultime anticipazioni e nuovo trailer

Ci sono Moiraine Damodred tormentata dalle visioni del futuro e Rand al’Thor che lotta per compiere il suo destino di Drago Rinato nel nuovo trailer di La Ruota del Tempo 3 recentemente diffuso da Prime Video. La nuova stagione dell’epica serie fantasy esce fra poche settimane sulla piattaforma di streaming. Tratta dall’omonima serie di libri di Robert Jordan, è co-prodotta da Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios.

La trama della terza stagione di La Ruota del Tempo è basata principalmente sul quarto libro della serie di Robert Jordan, dal titolo "L’ascesa dell’ombra" (in originale "The Shadow Rising").

La storia si sposterà in regioni e città mai viste sullo schermo, attraverso il continente immaginario delle Terre Occidentali: gli immensi deserti della Triplice Terra, ad esempio, ma anche la pericolosa città portuale di Tanchico e l’antica Rhuidean, proibita e immersa nella nebbia.

Ma cosa succede nella terza stagione? Proprio a Rhuidean Rand e Moiraine verranno a conoscenza di rivelazioni che cambieranno la loro vita. Nel frattempo, dall’altra parte del mondo Perrin Aybara, amico di lunga data di Rand, è destinato a intraprendere un viaggio intimo dopo il quale nulla sarà più come prima.

Il trailer di La Ruota del Tempo 3 recentemente diffuso da Prime Video mette in evidenza il dramma e l’azione che caratterizzeranno i nuovi episodi. Rand al’Thor sceglierà la Luce o lascerà che le Tenebre lo consumino?

Rosamund Pike ricopre il ruolo di Moiraine Damodred, mentre Daniel Henney (già in Criminal Minds) è al’Lan Mandragoran. Josha Stradowski invece veste i panni di Rand al’Thor.

Nel cast di La Ruota del Tempo 3 ci sono anche Zoë Robins come Nynaeve al’Meara, Madeleine Madden nel ruolo di Egwene al’Vere, Marcus Rutherford nel ruolo di Perrin Aybara e Dónal Finn in quello di Mat Cauthon.

Tra gli interpreti figurano inoltre Ceara Coveney, Sophie Okonedo, Kate Fleetwood, Natasha O’Keeffe, Ayoola Smart, Kae Alexander, Priyanka Bose, Taylor Napier, Hammed Animashaun, Meera Syal, Jennifer Cheon Garcia, Johann Myers, Jay Duffy, Laia Costa, Isabella Bucceri e Shohreh Aghdashloo.

La Ruota del Tempo è stata adattata in forma seriale dall’executive producer e showrunner Rafe Judkins.

La terza stagione de La Ruota del Tempo debutterà con i primi tre episodi su Prime Video il 13 marzo 2025. È prevista poi l’uscita settimanale di nuove puntate fino al finale di stagione del 17 aprile.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.