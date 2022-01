La webcam perfetta per videochiamate e gaming è quasi a metà prezzo

La webcam è diventata un accessorio non solo utile, ma indispensabile per le attività quotidiane. C’è chi la utilizza per le videochiamate di lavoro, chi invece la usa per registrare video in streaming da condividere sui social e chi ancora la accende per le sue sessioni di gaming.

Avere una buona webcam è diventato importante, ma trovarne una con ottime qualità a un prezzo giusto non è stato facile negli ultimi anni. Questo perché con la pandemia da Covid-19 che ha costretto molte persone allo smart working o alla didattica a distanza è aumentata la domanda e le webcam sono andate esaurite in poco tempo. Tra le webcam che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo c’è la Angetube, una videocamera con risoluzione Full HD a 1080p e soprattutto con una luce ad anello integrata, per avere sempre la luce perfetta in qualsiasi occasione la si utilizzi. Se si considera poi il prezzo d’occasione grazio allo sconto Amazon, questa webcam è un accessorio assolutamente da acquistare.

Webcam Angetube con luce ad anello: le caratteristiche

La webcam Angetube con luce ad anello offre una risoluzione Full HD 1080p, che è superiore per qualità alla risoluzione 720p installata nella maggior parte delle webcam integrate nei laptop. Questo particolare modello è dotato anche di luce ad anello, che permette di avere un’illuminazione ottimale per qualsiasi utilizzo, sia durante le videocall di lavoro che lo streaming sui social, come TikTok e YouTube. La luce può essere regolata e offre 3 livelli di luminosità.

La qualità del video è garantita anche dall’autofocus, che offre una messa a fuoco automatica e precisa. I microfoni integrati sono dotati di doppia cancellazione del rumore e di chip amplificatore, così da garantire un parlato di alta qualità, con audio chiaro e rumore di fondo filtrato.

Il flusso video è codificato H.264 per ottenere un’alta qualità video occupando allo stesso tempo una bassa larghezza di banda, così da avere una registrazione video fluida sia in videoconferenza che in diretta streaming.

Si tratta di una webcam professionale anche per lo streaming, grazie alla vasta compatibilità con software di streaming live come OBS XSplit e Mixer. Perfetta quindi anche per le sessioni di gaming e lo streaming sui social network

Webcam Angetube con luce ad anello: l’offerta Amazon

La webcam Angetube con luce ad anello si trova in venduta online su Amazon a 89,99 euro a prezzo pieno, ma grazie allo sconto del 43% è possibile acquistarla a soli 50,99 euro. Un prezzo che permette di avere un prodotto di alta qualità e versatile nell’utilizzo, per fare un vero affare.

Webcam Angetube con luce ad anello