Laura Pausini: rivelati nuovi dettagli sul film

Una foto di Laura Pausini luminosa e sorridente con una cornice che richiama sia il profilo di una donna che guarda verso l’alto sia il buco di una serratura. È questo il poster ufficiale di Laura Pausini – Piacere di conoscerti appena svelato da Prime Video, piattaforma che ad aprile ospiterà il film.

Gli elementi che caratterizzano il poster del film italiano Original tutto dedicato alla celebre cantautrice di fama internazionale non sono certamente casuali. Come era già stato annunciato, la pellicola, di cui Pausini è ideatrice e co-autrice, regalerà uno sguardo intimo e inedito sulla vita personale e professionale della star. Lo scintillante buco della serratura del poster richiama proprio l’accesso a una porta segreta oltre la quale, accompagnati per mano dalla stessa Laura Pausini, gli spettatori potranno avventurarsi per la prima volta, alla scoperta della vera anima della cantautrice.

Di cosa parla il film di Laura Pausini

Scritto dalla stessa Laura Pausini insieme a Monica Rametta e Ivan Cotroneo, che si è occupato anche della regia, il film prende le mosse da una domanda: cosa sarebbe successo se Pausini non fosse diventata una star del mondo della musica? Cosa sarebbe cambiato, nella sua vita, se non avesse vinto il Festival di Sanremo nel 1993, dando così avvio a una luminosissima e fortunata carriera internazionale?

Per la prima volta davanti alla macchina da presa, Laura Pausini mostrerà agli spettatori degli scorci inediti della propria vita privata e professionale, raccontando non solo il proprio percorso musicale, ma anche la propria storia più intima, a partire dall’infanzia. Soprattutto, la cantautrice non mancherà di interrogarsi sulle risposte alla domanda più importante: cosa sarebbe potuto succedere di diverso, e quando?

Il film è stato realizzato con la supervisione creativa di Francesca Picozza, mentre Gherardo Gossi ha diretto la fotografia.

La carriera di Laura Pausini

È arduo riassumere in poche righe la carriera di una voce straordinaria come Laura Pausini. Negli anni ha venduto oltre 70 milioni di album ed è senza dubbio una delle artiste italiane più apprezzate al mondo. Recentemente ha vinto ai Golden Globe per la Miglior Canzone Originale con Io sì, nata dalla collaborazione con Diane Warren. È stata anche la prima donna nella storia della musica italiana a essere stata nominata agli Academy Awards, sempre per la canzone Io sì.

Quando esce Laura Pausini – Piacere di conoscerti

Non manca molto all’uscita di Laura Pausini – Piacere di conoscerti. Il film, che è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, sarà disponibile dal 7 aprile 2022 in esclusiva su Prime Video.

Abbonati a Prime Video per vedere il film Laura Pausini – Piacere di conoscerti