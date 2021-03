Lavori in casa: come trovare online l'artigiano di cui hai bisogno

Chi inizia a eseguire dei lavori in casa avrà bisogno di affidarsi a un bravo artigiano, che sia professionista nel suo settore. Che si tratti di un muratore, un elettricista o un idraulico, nell’era dell’Internet il passaparola non è più sufficiente: la ricerca della figura che serve passa dall’online, soprattutto in caso di emergenze.

Tubi che si rompono, impianti elettrici che saltano o ancora un mobile da riparare. Fino a qualche anno fa, gli utenti dovevano rivolgersi all’elenco telefonico o alle Pagine Gialle per cercare un artigiano o un professionista dei lavori in casa nella propria zona. Ora tutto è più rapido e veloce: basta una ricerca online per individuare il professionista più vicino, si potranno valutare le recensioni sui suoi profili social come Google MyBusiness per decidere se fa al proprio caso, e soprattutto si potranno vedere orari e altre informazioni direttamente in rete. Inoltre, servizi come PGCasa, l’evoluzione digitale delle Pagine Gialle, consentono anche di richiedere i preventivi direttamente online, così da poterli confrontare e scegliere il migliore.

Lavori in casa: dall’elenco telefonico alle ricerche web

Quando c’è bisogno di imbiancare la propria casa, modificare un mobile, riparare un rubinetto che perde o installare un allarme, si avrà bisogno di ricorrere all’aiuto di un artigiano o un professionista del settore. Se prima di Internet per ricorrere ai servizi di un artigiano era necessario affidarsi al passaparola oppure cercarlo attraverso l’elenco telefonico nelle vicinanze, ora con Internet tutto diventa più semplice. Una ricerca online è sufficiente a trovare decine di risultati per chi offre un servizio nella propria zona, così da poter valutare quale sia il professionista che offre il preventivo migliore, e che magari dispone anche delle migliori recensioni online sul proprio profilo social o sito aziendale.

Lavori in casa: come cercare un professionista online

I servizi online dove cercare un professionista sono aumentati negli ultimi anni. I siti web dedicati permettono di individuare l’artigiano facendo una ricerca in base al luogo più vicino, raccogliendo le informazioni dei servizi offerti. Una funzione molto comoda offerta da questa tipologia di siti è quella di poter inviare una richiesta di preventivo ai diversi artigiani presenti nella propria zona direttamente online, così da poterlo ricevere comodamente via posta elettronica oppure nell’area riservata dopo essersi registrati. In questo modo, si potranno confrontare i diversi preventivi e scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.

Lavori in casa: cosa fare dopo il preventivo

Una volta ricevuti tutti i preventivi e scelto il più adatto, si verrà messi in contatto direttamente con l’artigiano, così da poter fissare un appuntamento per un eventuale sopralluogo in cui definire con precisione l’entità dei lavori da fare in casa e la spesa. Al termine dei lavori, questi siti web consentono solitamente la possibilità di poter scrivere una recensione sul servizio offerto. Le recensioni sono importanti, dato che permettono agli altri futuri utenti di poter valutare le prestazioni del professionista e capire se è quello più adatto.

Un passaparola digitale che diventa fondamentale sia per chi cerca un professionista, sia per l’artigiano stesso. Tra i servizi offerti online spicca quello di PgCasa, che permette dopo la registrazione sul sito web di ricevere fino a 5 preventivi da artigiani che prenderanno in carico la richiesta, scegliere quello preferito e poter affrontare i lavori in casa con l’aiuto di un esperto.