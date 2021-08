Le 3 migliori serie tv che usciranno su Netflix nel 2021

Netflix nelle prossime settimane arricchirà ulteriormente il catalogo a disposizione dei suoi affezionati con delle nuove stagioni di serie tv seguite da milioni di fan. Alcune serie sono ancora in forse, come la quarta stagione di Stranger Things o Ozark, ma sicuramente queste 3 serie tv sono imperdibili.

Nel corso di questo 2021 Netflix ha già regalato delle serie tv appassionanti come la seconda stagione di The Umbrella Academy o anche Shadow and Bone. A breve ci farà emozionare con l’epilogo di serie divenute cult come accadrà a settembre per l’ultima stagione del diavolo Lucifer Morningstar in uscita con la sesta stagione, al termine della quale non si prevede, e stavolta per davvero, una programmazione ulteriore. Nessuna paura però in arrivo tanto altro ancora per appassionati di videogiochi, adolescenti e amanti delle rapine, serie che per nessuna ragione dovreste perdervi.

The Witcher 2

La seconda stagione che vede come protagonista Geralt Di Rivia è quella che arriva più in la con il tempo, esce poco prima di Natale. Tutti pronti per approdare nuovamente nel Continente dove spesso gli essere umani sanno essere più mostruosi di demoni e creature malvagie. Ritorna Yennefer sempre più sensuale e ammaliante, sarà ancora una volta alla ricerca di se stessa e dell’amore, Ciri, la principessa che avrà bisogno del migliore The Witcher, per essere protetta, soprattutto dal suo enorme potere. Torna il super guerriero per eccellenza, Geralt, ancora una volta interpretato dal bellissimo attore britannico Henry Cavill.

Sex Education 3

Il terzo capitolo di Sex Education parte il 17 settembre. Questa serie Netflix ha saputo nelle prime due stagioni affrontare in maniera eccellente il tema della sessualità tra adolescenti, sfatando numerosi taboo. Sex Education da un lato sa essere divertente, con un buon humor inglese che piace a tanti e dall’altra affronta temi profondi e delicati come le molestie sessuali, l’aborto e anche il bullismo. Sex Education è una serie per ragazzi intelligente e leggera, ma anche matura per i temi trattati. Nella terza stagione ci saranno nuovi personaggi e sarà curioso vedere come si modificano gli equilibri a Moordale.

La casa di carta 5

La casa di carta non ha bisogno di tante presentazioni, già teaser e trailer, hanno aperto in queste settimane la strada allo sbarco del Volume I della quinta e ultima stagione il 3 settembre. Molti si sono stufati dei ragazzi della casa di carta, ma i più e parliamo di milioni di fan in tutto il mondo, attendono l’inizio dell’epilogo di questa amata serie spagnola. Il finale della casa di carta sarà avvincente ne siamo sicuri, ma i ragazzi con il volto coperto da Dali passeranno dei momenti davvero duri, sapranno resistere ancora un volta? Troveranno ancora una volta la forza nella guerra contro l’esercito di Spagna?