Libero SiFattura: una soluzione alle fatture insolute e ai ritardi nei pagamenti

Un buon software gestionale amministrativo aiuta aziende e liberi professionisti a tenere in ordine i propri documenti e conti, anche segnalando le fatture insolute. Un problema economico e gestionale non da poco poiché non comportano solamente un ammanco di cassa, ma obbligano a perder tempo nei tentativi di recupero del credito.

Una soluzione alle fatture insolute e ai ritardi nei pagamenti passa dall’utilizzo di piattaforme gestionali come Libero SiFattura che consente di verificare quali fatture sono scadute e non risultano pagate e inviare solleciti di pagamento precompilati, oppure da personalizzare a proprio piacimento. Questa funzione consente di semplificare la riscossione dei crediti sia per chi sottoscrive un piano gratuito Basic, che per chi sceglie il piano Lite. Chi sceglie il piano Pro, invece, potrà contare su una funzionalità aggiuntiva: impostare l’invio automatico dei solleciti di pagamento.

Come creare un sollecito di pagamento con Libero SiFattura

Il gestionale di Libero SiFattura consente di inviare solleciti di pagamento per le fatture scadute e non pagate in pochi e semplici passaggi.

Prima di inviare un sollecito di pagamento, bisogna individuare le fatture insolute entrando nel menu Visualizza e seguendo il percorso Documenti emessi > Fatture.

Se la barra verticale accanto alla fattura è rossa, significa che è scaduta e non pagata. In alternativa, è possibile utilizzare l’icona Filtri posizionata sopra la lista dei documenti emessi in alto a destra e selezionare nella colonna STATO le voci Scaduto e Non pagato.

Una volta individuate le fatture scadute, si potrà inviare il sollecito di pagamento facendo clic sul Menu contestuale del documento, e poi selezionando l’opzione Invia sollecito di pagamento.

A questo punto, si aprirà una email precompilata che potrà essere personalizzata.

Compilati tutti i campi, potrai inserire eventualmente un allegato e infine, fare clic sul pulsante Invia a fondo pagina. Il cliente riceverà così una email di sollecito di pagamento, insieme a una copia di cortesia della fattura insoluta.

SiFattura consente anche di impostare preventivamente il testo predefinito delle email di sollecito di pagamento. Per farlo bisogna andare su Impostazioni > Profilo azienda e poi dal menu di sinistra scegliere l’opzione Modelli email. A questo punto, cliccare sul menu a tendina sotto la voce Modello, selezionare Sollecito documento scaduto non pagato e modificare il testo.

Per rendere le modifiche effettive, bisogna fare clic sul pulsante Salva.

Perché usare i solleciti di pagamento automatici

Per chi sottoscrive il piano Pro di Libero SiFattura a 49 euro l’anno più IVA, è compreso l’invio di solleciti automatici di pagamento delle fatture insolute. Il servizio invierà in automatico al cliente una email contenente le informazioni sul documento scaduto. L’invio avverrà esclusivamente per i contatti per i quali avrai provveduto ad attivare il servizio e per i quali avrai inserito un indirizzo email nella sezione Contatti aziendali dell’anagrafica.

Per ogni documento scaduto verrà inviato un sollecito solo dopo il numero di giorni indicati dalla data di scadenza, del documento o delle eventuali rate, o dall’ultimo sollecito inviato, questo per un massimo di 3 volte o finché non avrai provveduto a segnare come pagato il documento o le eventuali rate.

Devi seguire il percorso Impostazioni > Profilo utente e poi dal menu di sinistra selezionare la voce Solleciti automatici.

Si aprirà una schermata dove potrai abilitare l’invio automatico, scegliere il numero di giorni di attesa dopo la scadenza prima di inviare il messaggio di sollecito, l’orario di notifica e come reimpostare lo stato di invio automatico dei solleciti per i tuoi contatti. Compilati tutti i campi, confermare le scelte con un clic sul pulsante Salva.

Per scegliere i clienti a cui inviare i solleciti, bisogna entrare nell’elenco clienti dal menu Visualizza > Anagrafiche > Clienti/Fornitori.

Poi, selezionare la scheda del cliente, scorrere fino alla sezione Invia solleciti pagamenti, fare clic sul menu a tendina, selezionare la voce Abilitato e cliccare sul bottone Salva.

I vantaggi di usare SiFattura di Libero per i solleciti di pagamento

Sviluppata per l’invio e la ricezione di fatture elettroniche, la piattaforma mette a disposizione funzioni e strumenti che consentono di gestire il flusso di cassa e dei conti (cashflow), tenere sott’occhio la situazione economica della propria attività e ricevere avvisi per fatture scadute e conti non saldati.

La possibilità di tenere sotto controllo i pagamenti dei propri clienti è davvero utile, e Libero SiFattura consente di farlo in modo molto semplice, tramite i tanti filtri disponibili nel pannello di visualizzazione dei documenti presenti nel gestionale. Inoltre, in caso di fatture insolute, è possibile inviare email di sollecito già precompilate o personalizzate.

Queste funzioni sono accessibili sia per chi sottoscrive un piano gratuito Basic, sia per chi attiva il piano SiFattura Lite a 29 euro+IVA l’anno. I solleciti automatici poi sono ancora più comodi, perché ti consentono di programmare l’invio del sollecito, scegliendo sia quanti giorni dopo la scadenza della fattura e in quale orario. Opzione, che ricordiamo, è disponibile solo sottoscrivendo SiFattura Pro, al costo di 49 euro+IVA l’anno.