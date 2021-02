Ligabue: esce lo speciale per i 30 anni di carriera

Sky dedica uno speciale a Luciano Ligabue, che nel 2020 ha celebrato i suoi 30 anni di carriera. Per festeggiare ha pubblicato il disco 7, uscito il 4 dicembre 2020, più una raccolta di 77 singoli che hanno costellato la sua vita fatta di musica. Il vicedirettore di Sky TG24 Omar Schillaci intervista il cantante che parla a cuore aperto delle sue passioni: dalla musica all’Inter.

Lo speciale si intitola “Luciano Ligabue – Grande come un bambino” e fa parte del ciclo “Stories”, ciclo di interviste ai principali personaggi della musica e dello spettacolo realizzato da Sky TG24. Durante la conversazione gli argomenti trattati sono davvero tanti: parla dell’inizio della sua carriera, di come ha realizzato la sua prima canzone dopo aver impugnato la chitarra. Racconta la sua infanzia nella provincia emiliana e anche della sua passione per la sua Inter. Insomma, il programma sarà un’occasione unica per ripercorrere la sua vita e conoscere alcuni aneddoti esclusivi.

Intervista Ligabue su Sky: di cosa parlerà

“Credo che la bellezza sia un po’ la dieta detox per la pulizia del cuore”: inizia così la lunga intervista tra Luciano Ligabue e il vicedirettore di Sky TG24, Omar Schillaci. Durante la conversazione il cantautore ripercorre i suoi trent’anni di carriera, celebrati nel 2020.

Tutto inizia dalla sua infanzia nel cuore dell’Emilia Romagna:

“I miei primi cinque anni di vita sono stati costellati di problemi di salute, poi credo di essermi rifatto un po’. Sono stato bambino negli anni ‘60, un periodo in cui i genitori non dovevano preoccuparsi per te. Sono cresciuto in una cittadina che vedeva la campagna a cinquecento metri dal centro, per cui ho giocato a calcio su qualsiasi fondo: cortili, giardinetti, acciottolato, prato, erba medica… E poi ovviamente cerbottane e fionde, scontri con le bande rivali, gare di bici e bagni nei fossi, con tanto di pesca a mano. Una serie di giochi che facevano sì che rientrassi ogni sera a casa piacevolissimamente spompo, esausto fisicamente. Ricordo ancora quella sensazione di essere felicemente esausto fisicamente”.

Luciano Ligabue si racconta: il ruolo della musica

Naturalmente, la musica rappresenta la più grande passione di Ligabue e ha un ruolo fondamentale nell’intervista, dove racconta l’uscita della raccolta 77 e del nuovo album 7. All’inizio scriveva canzoni che erano “scimmiottamenti di cantautori” come lui stesso le ha definite.

Un giorno però è successo che, dopo una serata tra amici, ha impugnato la chitarra e ha iniziato a comporre la sua prima canzone vera: “Sogni di rock ’n’ roll”. Lì ha capito che quella era la sua cifra stilistica e ha compreso quale strada doveva intraprendere.

Ligabue e l’inter

Infine, parla anche della sua squadra del cuore, che ha avuto un enorme peso in tutta la sua esistenza: “La passione per l’Inter l’ho ereditata da un amico più grande di me quando avevo cinque o sei anni. È una passione, io comunque mi emoziono quando vedo un colore blu e uno nero, e quel mio amico comunque lo ringrazio”.

Intervista Ligabue: quando e dove vederla

“Luciano Ligabue – Grande come un bambino” andrà in onda venerdì 19 febbraio alle ore 21:00 su Sky TG24 e su Sky Arte sabato 20 febbraio alle ore 16:00, ma sarà disponibile anche on demand.

Durante il programma sarà possibile inquadrare col proprio smartphone un QR Code che apparirà sullo schermo e che permetterà di accedere a contenuti speciali.