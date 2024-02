Quando esce la nuova serie Mary e George

Fonte foto: Sky

È stata annunciata ufficialmente la data di uscita della nuova serie Mary & George. Ispirata a una storia vera, cioè alla relazione fra il re di Scozia Giacomo VI e il suo amante George Villiers, la serie Sky Original sarà composta da sette episodi e sarà disponibile fra poche settimane in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. A rendere questa nuova uscita particolarmente attesa sono alcuni nomi nel cast: tra i protagonisti ci sono infatti la vincitrice del premio Oscar e del BAFTA Julianne Moore, Nicholas Galitzine e Tony Curran.

La trama di Mary e George

Mary & George è uno psicodramma storico che racconta la storia di Mary Villiers (interpretata da Julianne Moore) e di suo figlio George (Nicholas Galitzine). Mary è una donna di umili origini e grandi ambizioni che, pur di ottenere influenza e sicurezza a palazzo, convince il secondo figlio a sedurre il Re di Scozia Giacomo VI, noto anche come Giacomo I d’Inghilterra (interpretato da Tony Curran).

Mary resta dietro le quinte a tessere la sua trama fatta di intrighi e seduzioni, George invece si trova sotto i riflettori e, conquistando un posto nel letto del re, ottiene effettivamente un enorme potere a corte. Anche se acquisisce sempre maggiore prestigio, George desidera lasciare un segno nella storia per qualcosa di diverso dalla sua bellezza. Inoltre, anche il rapporto con la madre viene spinto al limite: le resterà fedele nonostante tutto o cercherà la sua strada?

Il cast di Mary e George

Oltre agli interpreti già citati, nel cast di Mary & George ci sono Nicola Walker (già vista in The Split e Unforgotten), Niamh Algar (The Wonder, Malpractice), Trine Dyrholm (The Legacy, Queen Of Hearts), Sean Gilder (Sherwood, Slow Horses), Adrian Rawlins (Living, Chernobyl), Mark O’Halloran (The Miracle Club, The Virtues) e Laurie Davidson (Masters of the Air, Guilty Party).

Tra gli attori ci sono anche Samuel Blenkin (visto in Atlanta e The Witcher: Blood Origin), Jacob McCarthy (SAS: Rogue Heroes, The Tragedy of Macbeth), Tom Victor (Consent), Alice Grant (Anthem at Almeida Theatre), Amelia Gething (Emily, The Amelia Gething Complex), Mirren Mack (The Nest, The Witcher: Blood Origin), Rina Mahoney (Happy Valley, Cobra) e Simon Russell Beale (The Death of Stalin, The Outfit).

Mary & George è una storia vera?

La serie Mary & George è scritta da DC Moore (già noto per Killing Eve e Temple) e, sebbene non abbia evidentemente l’intenzione di presentarsi come un documentario, è ispirata alla storia vera raccontata nel saggio The King’s Assassin di Benjamin Woolley.

George Villiers, nato nel 1592, è stato davvero il favorito e il protetto di Re Giacomo I, che nei suoi confronti nutriva un interesse romantico che era noto anche ai suoi contemporanei. I due si incontrarono nel 1614 e il giovane conquistò così rapidamente i favori del sovrano da essere nominato, nel 1623, duca di Buckingham (titolo che era vacante da oltre un secolo e che fu ripristinato apposta). Negli ultimi anni di Re Giacomo, inoltre, George è stato di fatto la guida del regno dietro le quinte, con risultati che alcuni storici hanno poi giudicato disastrosi.

Quando esce la serie Mary e George

Mary & George andrà in onda su Sky e in streaming su NOW dal 7 aprile 2024. È prevista l’uscita di due nuove puntate ogni settimana, in onda di domenica in prima serata su Sky Atlantic.