Lista nascita su Amazon: come crearla e quali sono gli sconti

Avere un figlio, oggi, comporta preoccupazioni economiche ben maggiori che in passato, ma per fortuna i parenti e gli amici sono sempre disposti a dare una mano. Almeno nella fase di “start up” del “progetto nostro figlio“: quella subito prima e subito dopo la nascita, quando i genitori sono costretti ad affrontare le spese più pesanti.

Corredini vari, seggiolone, passeggino, ovetto, migliaia di bavette lavabili, scorta di pannolini, latte in polvere sono solo lo “starter kit“, poi arrivano completini e tutine di ogni tipo, baby monitor e altri gadget elettronici per monitorare e intrattenere h24 il pupo. Insomma, a spendere migliaia di euro già prima del parto non ci vuole poi molto. Amazon lo sa e ha messo a punto un sistema per far risparmiare chi è in dolce attesa: la lista nascita. Non si tratta di un semplice elenco di prodotti, ma di una lista smart che può evolversi in continuazione man mano che di prodotti ne arrivano di nuovi e in base anche ai consigli personalizzati di Amazon Assistant, l’estensione di Amazon per i principali browser. Ecco come funziona.

Come creare una lista nascita Amazon

Per creare da zero una lista nascita su Amazon bisogna innanzitutto andare all’apposita pagina dell’e-commerce: https://www.amazon.it/baby-reg. Dopo aver cliccato su “Inizia“, dovremo inserire la data di nascita stimata del bambino e l’indirizzo di spedizione dei prodotti. Dopo aver inserito il Captcha di verifica potremo creare la lista.

Amazon ci mostrerà quindi le categorie di prodotti più popolari (come Allattamento, Seggiolini auto, Passeggini e giochi vari). Oppure potremo andare direttamente alla checklist che contiene i prodotti acquistati più di frequente da chi aspetta un bambino. Ogni prodotto potrà essere inserito nella lista con un click e non mancano i prodotti specifici per la madre in attesa, come le fasce da gravidanza e i cuscinoni per dormire più comoda.

Una volta creata la lista nascita potremo raggiungerla da Account e liste > Le tue liste e decidere se tenerla privata o condividerla in modo che gli altri possano comprare qualcosa per noi.

Lista nascita Amazon: gli sconti disponibili

Oltre ad essere una comodità e a permettere alle coppie di farsi aiutare economicamente da amici e parenti, le liste nascita di Amazon permettono anche di risparmiare un bel po’ di soldi. In base alla cifra spesa, infatti, avremo a disposizione tre codici che equivalgono a tre sconti progressivamente più alti. Eccoli:

Con 300 euro di spesa si ha diritto ad uno sconto del 10% con il codice LISTA10

con il codice Con 600 euro di spesa si ha diritto ad uno sconto del 15% con il codice LISTA15

con il codice Con 800 euro di spesa si ha diritto ad uno sconto del 20% con il codice LISTA20

Lo sconto massimo applicabile è pari a 400 euro e ogni singolo cliente può applicare lo sconto una sola volta.

