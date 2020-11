Amazon è ormai considerato uno dei colossi del commercio online e sempre più persone lo utilizzano come piattaforma di riferimento per i propri acquisti online. Vi si può trovare davvero di tutto e offre servizi molto utili. Uno di questi è la logistica Amazon, ossia il servizio di stoccaggio e di consegna dei prodotti che vengono ordinati dai clienti, smistati e successivamente inviati al destinatario, attraverso vari servizi di consegna.

Come funziona Amazon Logistic

Ma la Logistica Amazon come funziona? Intanto è bene sapere quella branchia dei servizi Amazon che si occupa personalmente della gestione delle consegne, che non vengono in questo caso fatte da terzi. Gli ordini che vengono spediti attraverso questo servizio sono quindi contrassegnati dalla dicitura “Consegna con Amazon”. In sostanza, è il personale dei magazzini di Amazon che si occupa di tutto: individua o riceve i prodotti all’interno dei magazzini, li stocca, poi li imballa e provvede a consegnarli al corriere di fiducia per la consegna.

I vantaggi di affidarsi ad Amazon Logistics

Tra i vantaggi per la clientela, l’utilizzo di Amazon Logistica consente di monitorare l’avanzamendo degli ordini in spedizione, in tempo reale, potendo individuare così in quale fase della consegna si trovi il proprio ordine. Sarà sufficiente cliccare sulla dicitura “Traccia il mio pacco” accedendo alla sezione “I miei ordini” oppure attraverso la mail che Amazon invia ogni qualvolta viene effettuato un ordine. Quando quest’ultimo è in consegna è possibile visualizzare sulla mappa quale è il suo stato di avanzamento e quando il corriere sta per arrivare. La logistica di Amazon Italia consente altresì di prendere contatti diretti con il corriere Amazon, chiamando il numero 800 145 851.

Tra i vantaggi di questo tipo di spedizione, c’è anche la possibilità, a ordine fatto, di cambiare la data o il luogo di consegna del proprio pacco. Sarà sufficiente cliccare su “Traccia il mio pacco” e controllare se la spedizione sia o meno idonea ad effettuarvi delle modifiche. In caso affermativo sarà sufficiente cliccare su “Richiedi riprogrammazione”, accedere ed effettuare le modifiche desiderate. Questo significa che se ci si rende conto di non essere a casa nel giorno programmato per la consegna si può richiedere di consegnare il pacco successivamente, oppure si può avvisare di effettuare la consegna in un’altra location. Non ultimo, la logistica di Amazon non ha costi di consegna: basterà infatti cliccare, in fase di ordine, su “consegna gratuitamente”, oppure iscriversi al servizio di Amazon Prime.

La consegna con Amazon Logistics

Qualora al momento dell’arrivo del corriere per la consegna non fosse presente nessuno, Amazon lascerà il pacco nella cassetta delle posta, laddove possibile. Qualora questo non si potesse fare e quindi la consegna con Amazon Logistica non andasse a buon finem verrà effettuato in automatico un secondo tentativo di consegna nel giorno lavorativo successivo. L’azienda consente un massimo di tre tentativi, dopodiché il pacco verrà posto per 72 ore in giacenza, per poi essere restituito al centro di distribuzione di Amazon. Se si vuole riorganizzare la spedizione quando il proprio pacco si trova in giacenza, sarà sufficiente contattare il servizio clienti e riaccordarsi, specificando le nuove direttive di consegna.

È bene tener presente che la logistica di Amazon non prevede delle consegne ad orari programmati, a meno che non si utilizzino dei metodi di spedizione specifici come “Consegna Oggi” oppure “Mattino”. Laddove sul sito compaia la dicitura “Consegnato” relativamente allo stato della spedizione del proprio ordine, ma il pacco non sia in effetti stato ricevuto, sarà necessario cliccare su “Trova un pacco consegnato ma non ricevuto”, dove verranno fornite le istruzioni su come muoversi.

Per essere più tranquilli e garantirsi la ricezione del pacco è inoltre possibile fornire delle istruzioni sulla consegna, accedendo al proprio ordine e cliccando “aggiungi preferenze di consegna”: qui si potrà ad esempio chiedere di consegnare il pacco al vicino, oppure specificare in quale scala di un condominio si trovi la propria abitazione, e altre informazioni analoghe.

Vi è un’altra opzione molto utile per gli utenti: la possibilità di consegna dei propri pacchi con Amazon Logistica anche nelle giornate di sabato e di domenica. Questo è utile qualora ci si faccia arrivare i pacchi a casa. Se invece per un determinato indirizzo di consegna, ad esempio quello del lavoro, non si desidera ricevere i pacchi nel fine settimana, sarà sufficiente specificare tale preferenza nella pagina relativa ai dettagli del proprio indirizzo di spedizione.