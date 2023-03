Gli 8 momenti più divertenti di LOL 3

Per molti la terza stagione di LOL: Chi ride è fuori non è stata all’altezza delle aspettative e non ha regalato perle di comicità davvero memorabili come le due precedenti edizioni. Eppure, anche questa volta non sono mancati i momenti esilaranti che, c’è da scommetterci, resteranno a lungo nei ricordi e nel cuore degli spettatori. Il comedy show è uscito su Prime Video giovedì 9 (i primi quattro episodi) e giovedì 16 marzo (i due episodi finali) ed è stato vinto a pari merito da Luca Bizzarri e Fabio Balsamo. Ecco quali sono stati alcuni dei momenti più divertenti di LOL 3.

1. L’imitazione di Fedez

Il co-host Frank Matano si è presentato nella control room vestito e truccato come Fedez, del quale ha cercato di scimmiottare anche la parlata, ma senza grande successo. Il simpatico siparietto è stato (apparentemente) una sorpresa anche per lo stesso Fedez, che si è parecchio divertito osservando il collega di conduzione.

2. «Sembrate pazzi»

Nino Frassica è stato uno dei concorrenti più amati di questa edizione. Non solo per le battute, ma anche per l’attitudine generale: è rimasto seduto su una sedia per buona parte del tempo, guardandosi intorno con un certo sconcerto. La ciliegina sulla torta? Il commento definitivo rivolto agli altri partecipanti: «Sembrate pazzi».

3. I quiz di Nino Frassica

I quiz di Nino Frassica sono stati, per molti spettatori, una delle trovate più divertenti dell’edizione. E infatti sono costati una risata anche allo stesso Frassica!

4. Il cinghiale di Fabio Balsamo

Nel contesto di un gioco come LOL: Chi ride è fuori a volte sono le trovate più demenziali e semplici a mettere in crisi i concorrenti, specialmente se vengono riproposte insistentemente e a sorpresa. Lo ha dimostrato Fabio Balsamo con la sua imitazione del verso del cinghiale.

5. Il silenzio di Fabio Balsamo

Il pensoso psicologo impersonato da Fabio Balsamo, che prima di annunciare la sua diagnosi si prende una lunga, lunghissima pausa di silenzio per riflettere, ha messo a rischio diversi concorrenti (e ha fatto capitolare Caccamo!).

6. Il momento Delirio

In un momento totalmente delirante (letteralmente, un gruppo di musicisti è entrato in studio e, tra lo sbigottimento dei partecipanti, ha improvvisato una marcia. Uno dei bandisti, tra l’altro, è caduto a terra con il suo tamburo.

7. Le mani di pane di Herbert Ballerina

Indossando dei guanti fatti di pane, Herbert Ballerina si è scatenato con una raffica di giochi di parole e freddure, da "Edward mani di pane" fino a "Batti un cinque cereali".

8. Maccio Capatonda e Riposaman

Maccio Capatonda, ospite speciale della terza edizione di LOL, non ha deluso. Dopo essere uscito a sorpresa da una cassapanca circa mezz’ora dopo l’inizio del gioco, ha proposto diversi sketch, tra cui il definitivo Riposaman.

