Svanito l’entusiasmo iniziale, Apple Vision Pro deve ora fare i conti con la realtà e con i limiti emersi nei primi test. Il visore di Apple, inoltre, non è l’unico dispositivo di questo tipo sul mercato: gli utenti, infatti, possono scegliere modelli alternativi, più accessibili in termini di prezzo.

Tra questi c’è il nuovo Meta Quest 3, già acquistabile in Italia da alcuni mesi e protagonista di un ottimo lancio, secondo quanto rivelato dall’azienda in occasione della pubblicazione dei risultati finanziari dell’ultima trimestrale. Il confronto tra Apple Vision Pro e Meta Quest 3 torna di grande attualità in queste ore grazie a Mark Zuckerberg, che ha provato il visore di Apple e ha voluto dire la sua in un video pubblicato su Instagram.

Apple Vision Pro: il parere di Zuckerberg

Zuckerberg ritiene (e non si tratta certo di una sorpresa) che il suo Meta Quest 3 sia un dispositivo migliore rispetto ad Apple Vision Pro. Il numero uno di Meta ha elogiato alcune caratteristiche tecniche del visore di Apple, evidenziando, ad esempio, la qualità del display oltre al sistema di tracciamento oculare.

I risultati positivi raggiunti dalla casa di Cupertino arrivano, però, a fronte di alcuni compromessi, a partire dal peso. Il Meta Quest 3, infatti, è più leggero di 120 grammi, risultando più comodo da indossare, soprattutto per sessioni medio-lunghe.

Da notare, inoltre, che Zuckerberg sottolinea come il Quest 3 abbia un campo visivo più ampio rispetto al modello di Apple andando, inoltre, a eliminare la necessità di una batteria esterna, grazie alla batteria integrata all’interno del dispositivo, sufficiente a garantire una buona autonomia anche grazie all’efficienza del chip Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2.

C’è anche la questione dei contenuti: Apple Vision Pro deve fare i conti con alcune grandi assenze tra le app messe a disposizione degli utenti. Il Quest 3, secondo Zuckerberg, è un passo avanti anche sotto quest’aspetto, anche grazie alla compatibilità con il catalogo di applicazioni dei modelli precedenti.

Migliore, non solo per qualità/prezzο

La differenza di prezzo tra il Meta Quest 3 e l’Apple Vision Pro è rilevante. Il visore di Meta, infatti, costa 499 dollari (549 euro in Italia) mentre il nuovo dispositivo di Apple è disponibile con un prezzo di 3.499 dollari. Per rapporto qualità/prezzo, quindi, il Quest 3 risulta decisamente superiore, risultando anche molto più accessibile.

Secondo Zuckerberg, però, il visore di Meta risulta superiore "per la maggior parte delle cose" rispetto al modello di Apple, indipendentemente dall’enorme differenza di prezzo che esiste tra i due prodotti. Comfort di utilizzo, quantità dei contenuti disponibili e prezzo sono elementi giocano tutti i a favore di Meta.

Ricordiamo che il Meta Quest 3 è acquistabile in Italia, direttamente su Amazon, mentre l’Apple Vision Pro viene venduto solo negli USA ma arriverà anche sul mercato globale (resta da capire se sarà venduto o meno in Italia) nel corso del primo semestre dell’anno.

