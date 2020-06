Mi Band 5, in Europa il prossimo mese con un nome differente

Mi Band 5 è la nuova smartband lanciata dall’azienda cinese Xiaomi. La sua caratteristica principale è l’ottimo rapporto qualità prezzo. Per il momento, il produttore ha ufficializzato il lancio nel mercato cinese, ma anche affermato che l’arrivo è previsto in Europa. Quindi Mi Band 5 arriverà anche in Italia, ma con alcune differenze rispetto all’Asia.

Non si hanno ancora notizie certe delle funzioni, anche se probabilmente sarà caratterizzato dalla connettività NFC che consentirà di effettuare pagamenti digitali in diversi Paesi del mondo. Questa è sicuramente la novità principale rispetto ai modelli precedenti e potrebbe addirittura convincere chi ha già il prodotto a sostituirlo con il nuovo. Ma c’è un’altra grande news che sta incuriosendo gli utenti: Mi Band 5 avrà un altro nome in Europa, secondo quanto trapelato dal tweet pubblicato da Xiaomi proprio ieri.

Xiaomi Mi Smart Band 5: è questo il vero nome?

Questa è la domanda che da ieri si fanno gli utenti appassionati di tecnologia e dispositivi indossabili. Tutto è nato perché Xiaomi ha pubblicato su Twitter un poster in cui il dispositivo viene chiamato Mi Smart Band 5 e non semplicemente Mi Band 5. All’interno dell’immagine anche la scritta “ci vediamo il prossimo mese” che lascia intendere l’arrivo della smartband a luglio 2020, come già era previsto. Naturalmente non manca una gigantografia del prodotto, che si conferma pulito ed elegante.

Per il resto, il manifesto non rivela ulteriori indiscrezioni, soprattutto non offre informazioni a proposito dell’NFC, che è un dettaglio che tiene sulle spine i più esigenti.

Mi Smart Band 5: prezzo e uscita

Le indiscrezioni legate al dispositivo si rincorrono già da qualche mese. L’ultima riguarda il prezzo che sarà prevedibilmente basso. Infatti, in Cina il costo è di 175 yuan, ovvero 20 euro. Naturalmente nessuno si aspetta un prezzo tanto basso, perché bisogna considerare le tasse e altri fattori esterni. La Mi Smart Band 5 arriverà in Italia a un prezzo compreso tra i 30 e i 40 euro.

Xiaomi Mi Band 5: funzioni

Mi Band 5 non è pensato solo per gli sportivi ma per chiunque cerchi tante funzioni all’interno di un prodotto facile da usare, bello da mostrare e ad un prezzo ridotto. Tra le funzioni della Mi Band 5 più importanti spiccano quelle legate ai parametri vitali e alle attività quotidiane. Sarà infatti possibile monitorare gli allenamenti anche in base al tipo di sport: corsa, pesi, yoga, nuoto e altri. Inoltre, una delle caratteristiche principali è che al suo interno è integrato un sistema di notifiche che incentivano l’utente a muoversi e fare attività fisica.

Oltre a questo, sarà in grado di contare i passi fatti durante il giorno, monitorare il battito cardiaco, la saturazione nel sangue e potrà addirittura tenere traccia del ciclo mestruale. Sarà integrato anche Amazon Alexa, aumentando così le possibilità d’uso. Anche il design è un piccolo motivo d’orgoglio di Xiaomi: il dispositivo è piccolo ed essenziale. È caratterizzato da uno schermo OLED da 1,2 pollici che potrà essere personalizzato.