Microsoft Surface Duo: quando arriva in Italia

Lo smartphone dal doppio schermo Microsoft Surface Duo è finalmente arrivato e gli utenti negli Stati Uniti hanno potuto eseguire il pre-ordine. A partire dal 10 settembre inizieranno a riceverlo, ma lo smartphone pieghevole potrebbe arrivare in ritardo in Europa e quindi anche in Italia.

La società di Redmond non ha rilasciato date ufficiali per il lancio del Microsoft Surface Duo sul mercato europeo, ma stando ai rumors l’intenzione è quella di attendere e vedere come il nuovo smartphone pieghevole sarà accolto sul mercato statunitense. Microsoft non vuole produrre più dispositivi di quanti riuscirà a vendere e per questo motivo il Surface Duo potrebbe arrivare sui mercati esteri, e anche in Italia, forse entro la metà del 2021, stando a quanto riportato da Zac Bowden di Windows Central. Una finestra di lancio vasta, ma se le vendite negli Usa andranno bene i tempi potrebbero accorciarsi.

Microsoft Surface Duo, prezzi e data di lancio

Il Microsoft Surface Duo è già disponibile in pre-ordine negli Stati Uniti sul sito dell’azienda di Redmond al prezzo di 1399 dollari per la versione con 128 GB di spazio di archiviazione e 1499 dollari per quello da 256 GB. Le spedizioni per chi l’ha già ordinato inizieranno a partire dal 10 settembre, ma la data di rilascio al di fuori del mercato statunitense non è ancora certa.

D’altronde lo smartphone pieghevole è già stato certificato per la distribuzione in Canada, Giappone ed Europa, motivo per cui l’arrivo in Italia non sembra essere in discussione. A pesare sulle scelte di lancio di Microsoft ci sono diversi fattori e tra questi anche l’hardware del Surface Duo, che può contare su uno Snapdragon 855 dalle ottime prestazioni, ma comunque inferiori alle prestazioni di altri smartphone venduti alla stessa cifra ed equipaggiati con processori più nuovi e potenti.

Questo sarebbe uno dei motivi per cui prima di estendere la vendita al mercato europeo, e all’Italia, Microsoft attenderà di vedere l’andamento delle vendite negli Stati Uniti. L’uscita quindi potrebbe avvenire entro la metà del 2021 anche da noi, ma se la data di lancio sarà troppo spostata in avanti nel tempo allora in Italia potrebbe arrivare direttamente il successore Surface Duo 2, che sarebbe già in fase di sviluppo.

Microsoft Surface Duo, le caratteristiche

Il Surface Duo di Microsoft è equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 855 e 6 GB di RAM, ed è disponibile in due versioni di memoria interna da 128 GB e 256 GB. Lo smartphone pieghevole può contare su due display AMOLED da 5.6 pollici ciascuno, che a cerniera aperta formano uno schermo da 8.1 pollici. Non manca un sensore per le impronte digitali, mentre la batteria da 3577 mAh supporta la ricarica veloce a 18 W. Inoltre, supporta Android 10 e anche le principali funzionalità di Microsoft 365. Un dispositivo pensato soprattutto per il mercato degli utenti business e che funziona anche con la Surface Pen (che non è però inclusa nel prezzo).