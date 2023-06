Migliori App e funzioni per viaggiare green

Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

La Smart Mobility o “mobilità intelligente” rappresenta un nuovo modo di vivere e spostarsi in città che prova a far muovere le persone con meno costi, più flessibilità e maggiore attenzione all’ambiente. L’obiettivo è migliorare la mobilità urbana sotto diversi punti di vista, usando nuove tecnologie e applicazioni che permettono di acquisire maggiore consapevolezza e trovare con più facilità modalità alternative per spostarsi, come trasporto pubblico, elettrico e soluzioni di sharing.

In questo approfondimento avrai modo di scoprire 6 applicazioni che presentano funzioni utili per aiutarci a concepire gli spostamenti in modo diverso e innovativo, per ridurre il nostro impatto ecologico dando una mano all’ambiente e migliorare, dove possibile, anche il volto e il traffico della nostra città.

Google Maps e i percorsi ecosostenibili

Da un po’ di tempo ormai, su uno dei navigatori più usati al mondo sono arrivate delle funzionalità green. In particolare, su Google Maps è possibile scegliere un percorso ottimizzato per ridurre i consumi.

Andando sull’icona del Profilo e poi in Impostazioni, potrai selezionare la funzione “Scegli percorsi a minor consumo di carburante”. Dall’attivazione, Google Maps sceglierà automaticamente il percorso migliore, partendo da orari di arrivo analoghi. Questo significa meno salite, meno traffico e maggiori possibilità di mantenere una velocità costante.

Ogni volta che sceglierai una meta di arrivo saprai anche la percentuale di carburante risparmiato rispetto agli altri percorsi. Per chi guida auto elettriche è possibile cercare “Stazioni di ricarica per auto elettriche” nelle vicinanze scrivendo proprio queste parole nella barra di ricerca dell’app. Google Maps segnalerà anche i tipi di presa, le velocità di ricarica e la disponibilità in tempo reale.

EasyPark e la pianificazione dei parcheggi

Si tratta di un’app utile a pianificare e gestire le soste in auto, evitando sprechi di tempo, denaro e carburante per cercare un parcheggio disponibile una volta arrivati a destinazione: sostenibilità a livello ambientale ed economico. Cliccando su “Find” in alto a destra potrai vedere, prima di pianificare il tuo viaggio, la difficoltà di parcheggio nella zona di arrivo, in modo da trovare eventuali soluzioni preventivamente o decidere di spostare l’auto in una zona in cui è più facile lasciarla.

EasyPark fornisce diversi servizi: una volta che si è trovato parcheggio, ad esempio, consente di pagare la sosta direttamente dallo smartphone e di prolungarla anche a distanza, riducendo così il rischio di prendere multe e permettendo di pagare soltanto per il tempo effettivo di uso.

Al momento il servizio è attivo in diverse città italiane, tra cui Torino, Milano, Firenze, Roma, e Napoli ed è più sviluppato nelle grandi città e nel nord del Paese. Ma non solo, EasyPark può essere usata anche fuori dai confini nazionali.

L’obiettivo a tendere, secondo gli sviluppatori dell’app, è quello “di creare uno scenario in cui l’offerta di parcheggi sia bilanciata alla domanda dei guidatori grazie alla tecnologia predittiva che collega le persone ai posti auto disponibili”.

Moovit e gli spostamenti alternativi

Moovit è l’app che ti permette di pianificare percorsi nelle grandi aree urbane, scegliendo il tragitto e il mezzo più conveniente, a livello ambientale ed economico.

Oltre ai classici mezzi di trasporto, come quelli pubblici o l’auto, integra altre forme di mobilità come il taxi o le vetture in car sharing, e di micromobilità come la bicicletta, il monopattino elettrico e il motorino elettrico. Consente di prenotarli direttamente dall’app e, spesso, di pagare i servizi con pochi semplici click.

Combinando dati ufficiali sul transito pubblico a dati forniti dagli utenti attraverso la rete, Moovit riesce a dare informazioni in tempo reale sullo stato del servizio di trasporto (come treni, bus e tram). Inoltre, l’app è collegata a portali di notizie locali e avverte, attraverso delle notifiche push, quando ci sono variazioni ai servizi, scioperi del settore o allerte meteo.

Carbon footprint & CO2 tracker per comprendere l’impatto sull’ambiente

Esistono diverse app e calcolatori online che consentono di determinare la carbon footprint, cioè la quantità di emissioni di anidride carbonica che il proprio stile di vita comporta. Una di queste è Carbon footprint & CO2 tracker che permette di inserire dati relativi alle proprie abitudini e calcolare l’impatto ambientale presente e futuro.

Per usare l’app, bisogna solo creare un account e attivare il GPS. Dopo aver risposto a brevi domande sul tuo stile di vita, potrai inserire dati sui tuoi spostamenti e sulle scelte alimentari in modo manuale, i quali verranno integrati a quelli registrati dall’app automaticamente.

Avrai sempre a disposizione una stima del tuo impatto per acquisire maggiore consapevolezza e, se possibile, provare a ridurlo. Se vorrai, potrai anche scegliere di aderire a progetti di supporto a cause ambientali proposti dall’app, per compensare in modo concreto l’equivalente della tua impronta ecologica.

Nella sezione “Learn” potrai trovare anche spunti e consigli pratici per ridurre le emissioni quotidianamente.

Urbi, l’aggregatore di mobilità urbana

Si tratta di un vero e proprio aggregatore di mobilità urbana: tramite geolocalizzazione, Urbi mostra sulla mappa tutte le soluzioni di mobilità disponibili intorno a te, tra cui car, scooter e bike sharing, fornendo le indicazioni stradali per raggiungerle. Grazie alla funzione “Radar” potrai ricevere una notifica quando si libera un mezzo nelle vicinanze.

Non solo mobilità urbana: all’interno è anche possibile acquistare e gestire i biglietti di treni e traghetti.

NextCharge, tutto sui veicoli elettrici

NextCharge è l’app gratuita dedicata ai soli possessori di veicoli elettrici che consente di ricaricare il proprio veicolo senza doversi registrare con ogni operatore per avere la relativa card Rfid. Grazie alle sue funzionalità, tra cui vedere la disponibilità delle stazioni di ricarica in tempo reale, calcolare distanza e tempo di percorrenza per raggiungere la colonnina scelta e prenotare e pagare direttamente, l’app si pone l’obiettivo di mettere in collegamento, in maniera trasparente per l’utente, i diversi operatori e piattaforme.

App come queste aiutano a scegliere alternative per spostamenti più sostenibili a livello ambientale, economico e, talvolta, psicologico, quando si parla di stress per traffico o affollamento sui mezzi.

Con i dati e tutte le informazioni a nostra disposizione potremo scegliere di andare a piedi invece di prendere l’auto, di usare il car sharing o di prendere un treno per gli spostamenti, perché più veloce rispetto alla macchina.