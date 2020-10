Il mouse è una periferica indispensabile per qualsiasi utilizzo del PC, infatti nonostante la presenza di touchpad sempre più evoluti il puntatore rimane un dispositivo essenziale per lavorare, navigare e giocare. In commercio si possono trovare tantissimi prodotti differenti, per questo motivo è importante capire se si desidera acquistare un mouse da gaming oppure un mouse perfetto per lavorare, considerando aspetti come la connettività, le prestazioni, le funzionalità e le caratteristiche tecniche di ogni prodotto. Ecco una selezione dei migliori mouse, con le proposte più interessanti per ogni tipo di periferica.

I migliori mouse economici

Se vuoi spendere davvero poco devi scegliere uno dei migliori mouse economici sul mercato, periferiche semplici ma funzionali per un utilizzo tradizionale senza troppe pretese, spendendo meno di 10 euro per acquistare questo dispositivo per il PC.

Logitech M90

Il migliore mouse economico è il Logitech M90, una periferica cablata precisa e facile da utilizzare, con design per ambidestri e compatibile con PC Windows, Mac e qualsiasi tipo di notebook (scopri il prezzo su Amazon). Per l’installazione non è necessario alcun driver, grazie al sistema plug&play, basta collegare il dispositivo al PC con il cavo USB ed è subito pronto. Il tracciamento è ottico con sensibilità di 1000 DPI, dispone di una batteria con autonomia di 24 mesi, funzionamento silenzioso e impugnatura comoda per rilassare il polso.

VicTising

Il modello proposto da VicTising è uno dei puntatori classici più economici in assoluto, una periferica senza fili silenziosa con dimensionamento compatto e batteria di lunga durata. Ovviamente non si tratta del miglior mouse wireless in commercio, ad ogni modo è un device semplice ma funzionale, disponibile in 5 colori diversi e dotato di ricevitore nano USB, con una sensibilità di 1600 DPI e una copertura del segnale di 10 metri. Acquistalo su Amazon.

I migliori mouse da gaming

Per giocare servono prestazioni elevate sia del PC sia delle periferiche, quindi è necessario comprare uno dei migliori mouse da gaming in commercio. Ecco alcuni prodotti da non perdere per chi ha bisogno delle massime performance.

Logitech G502 Hero

Un eccellente mouse da gaming è il modello Logitech G502 Hero, proposto su Amazon, una periferica da gioco con sensore Hero 16K e sensibilità regolabile fino a 16000 DPI. Sono presenti 11 pulsanti programmabili per una personalizzazione ottimale, con memoria integrata per salvare le impostazioni e massimizzare le prestazioni. Non manca un sistema di illuminazione LED RGB, inoltre si possono aggiungere dei pesi per individuare la configurazione di gioco preferita, con sistema anti-smoothing e tensionamento meccanico dei pulsanti.

Razer DeathAdder V2

Considerato da molti appassionati di videogames come uno dei migliori mouse da gaming, il Razer DeathAdder V2 garantisce prestazioni ottimale in ogni condizione di gioco. Il sensore ottico Focus è davvero preciso, con la possibilità di regolare la sensibilità fino a 20000 DPI, c’è la retroilluminazione LED RGB Chroma e il cavo professionale di collegamento Razer Speedflex, per assicurare una connessione stabile e impeccabile. In vendita su Amazon, questo mouse da gaming può salvare fino a 5 configurazioni preimpostate, memorizzandole sulla memoria interna integrata.

I migliori mouse verticali

Alcune persone preferiscono le periferiche che consentono di mantenere il polso perpendicolare alla scrivania, una soluzione molto apprezzata per giocare e lavorare al PC. Vediamo i migliori mouse verticali da acquistare.

Deofde

Un mouse verticale economico è il modello proposto da Deofde (lo trovi su Amazon), una periferica con tracciamento ottico e ricaricabile tramite USB, con collegamento senza fili wireless. La sensibilità può essere impostata scegliendo tra 800, 1200 e 1600 DPI, sono presenti 5 comodi pulsanti più la classica rotella, con la massima compatibilità su PC Windows, MacBook e i principali modelli di notebook. Il dispositivo è leggero e facile da adoperare, garantendo una buona stabilità del braccio e un adeguato rilassamento del polso.

Anker

Un prodotto con un buon rapporto qualità-prezzo è il mouse verticale Anker, una periferica efficiente ideale per rilassare il braccio quando si utilizza il PC. Il design è ergonomico e assicura una presa ottimale, con un incavo pronunciato per il pollice e un rivestimento antiscivolo per le dita. Si tratta di un mouse wireless con ricevitore USB 2.0, con tracciamento ottico e possibilità di configurare la precisione a 800, 1200 o 1600 DPI in base alla sensibilità desiderata, con standby automatico e copertura fino a 10 metri. Puoi comprarlo su Amazon.

I migliori mouse ergonomici

Per chi passa molte ore al computer è essenziale che la periferica sia comoda e pratica da usare, aiutando a mantenere una corretta postura e ridurre l’affaticamento del braccio e del polso. Questi sono alcuni dei migliori mouse ergonomici sul mercato.

Jelly Comb

Una proposta interessante è quella di Jelly Comb, un mouse ergonomico con una struttura ripiegata per una presa davvero avvolgente. Questa periferica, disponibile su Amazon, è un modello wireless a 2.4GHz con opzione Bluetooth per la massima connettività, con copertura fino a 10 metri e ricevitore USB in dotazione. La sensibilità può essere configurata a 1000, 1600 e 2400 DPI, mentre il design consente di diminuire il dolore alle articolazioni, aiutando a rilassare anche il collo e la schiena assumendo una postura corretta.

Logitech M570 Trackman

Tra i migliori mouse ergonomici c’è il Logitech M570 Trackman, una periferica wireless a 2.4 GHz con ricevitore USB Unifying. Il dispositivo ha una garanzia di 18 mesi ufficiale, consente di programmare i tasti tramite software ed è compatibile con PC Windows, Mac e laptop. La trackball è veramente comoda da usare, con la possibilità di regolare l’inclinazione per trovare la posizione più adeguata alle proprie necessità, con ampio spazio per appoggiare bene tutta la mano e distendere il braccio per non creare tensione. Acquistalo qui su Amazon.