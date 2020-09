I videogiochi sono ormai il passatempo preferito di milioni di persone, perciò non stupisce l’aumento delle richieste di PC per il gaming ad alte prestazioni. Per supportare i giochi moderni è necessario comprare un computer abbastanza potente, facile da aggiornare e in grado di offrire un buon livello di personalizzazione, ad ogni modo se non vuoi assemblare un PC da gaming esistono diverse soluzioni di prodotti già predisposti e configurati. Vediamo quali sono i migliori PC da gaming portatili e fissi sul mercato, per scegliere un device in grado di fornire performance adeguate per ogni situazione di gioco.

PC da gaming fisso o portatile: quale scegliere?

Naturalmente i computer desktop forniscono ancora l’opzione più efficiente per giocare, in quanto mettono a disposizione una serie di vantaggi importanti. Innanzitutto è possibile realizzare una configurazione su misura, selezionando tutte le varie componenti a partire da una delle migliori schede madri da gaming in commercio, per poi aggiungere una RAM veloce, un hard disk poderoso e creare l’abbinamento giusto tra il processore e la scheda video. Con un prezzo ragionevole si può costruire un ottimo PC da gaming, tuttavia l’operazione può essere laboriosa e serve abbastanza spazio per mettere in piedi la postazione da gioco.

Per questo motivo sempre più appassionati di videogames scelgono il PC portatile, un’alternativa più costosa con meno opzioni di configurazione, ma al contrario si ottengono benefici come una maggiore mobilità, dimensioni più compatte e un’installazione più semplice grazie a impostazioni pronte all’uso. Di norma, chi desidera risparmiare soldi e ha spazio a disposizione può scegliere senza paura un computer fisso, comprando un modello assemblato o realizzandolo da solo selezionando tutti i componenti e gli accessori per il gaming, altrimenti conviene mettere in conto un budget più alto e scegliere uno dei notebook gaming migliori in base alla propria fascia di prezzo.

I migliori PC da gaming fissi

I PC fissi da gaming rappresentano un’ottima scelta per un computer dalle prestazioni elevate, mantenendo un eccellente rapporto qualità-prezzo. Questi device offrono performance elevate, si possono personalizzare in base alle proprie esigenze, inoltre sono facilmente aggiornabili sostituendo soltanto alcune componenti. Ecco alcuni dei migliori PC da gaming fissi in commercio, dal più economico al più esclusivo.

PC-Gaming Razen 3

Per gli appassionati di gaming che vogliono un computer fisso di fascia media, il PC-Gaming Razen 3 propone alte prestazioni ad un prezzo davvero competitivo. Si parte dall’alimentatore 80 Plus Bronze da 500W per questo PC gaming assemblato, con case nero Micro-ATX Gamemax Dark Ranger, 3 porte USB 3.0 e una ventola Rainbow Side Glass. Nella scheda madre B450M troviamo una cpu Ryzen 3 3200G con sistema quad-core e frequenza a 3.5 GHz, ovviamente con Turbo Boost fino a 4 GHz, memoria SSD da 256GB e RAM da 8GB DDR4 a 2.4 GHz. Il processamento grafico è affidato a una scheda video Radeon Vega 8, in più ci sono il sistema operativo Windows 10 Pro originale e 2 anni di garanzia. Compralo qui su Amazon.

CeO-Tech Zeta V2

Tra i PC fissi per il gaming con il miglior rapporto qualità-prezzo c’è il modello CeO-Tech Zeta V2, disponibile su Amazon anche con acquisto rateale tramite CreditLine di Cofidis. Questo computer è potente e assemblato in modo specifico per i giocatori più esigenti, ed è equipaggiato con una cpu Athlon 64 e il sistema operativo Windows Pro. Il processore è un AMD 3000G con 4MB di cache e frequenza di 3.5 GHz, con una memoria DDR4 da 16GB di RAM e SSD da 240GB, il tutto abbinato a una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1050TI da 4GB. Sono presenti una porta HDMI, una DVI e una Display Port, con supporto grafico per l’Ultra HD 4K fino a 60 fps e 24 mesi di garanzia.

PC-Gaming Ryzen 5

Un acquisto da considerare assolutamente, per portarsi a casa un PC desktop per il gaming già pronto all’uso, è il PC-Gaming Ryzen 5 proposto da Megaport. Venduto su Amazon anche con rateizzazione, questo computer fisso è dotato di un processore AMD Ryzen 5 2600X, con frequenza overcloccabile fino a 4.2 GHz, 16GB di RAM DDR4 a 2.4 GHz e memoria composta da un SSD da 240GB e un hard disk da 1TB, con una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1660 con memoria da 6GB di tipo GDDR5. Il case presenta un sistema di illuminazione LED RGB con dissipatore, inoltre non manca anche Windows 10 Home a 64 bit con tutti i driver inclusi.

Memory PC High End Gaming

Un prodotto davvero potente è il Memory PC High End Gaming, un hardware progettato appositamente per chi desidera prestazioni elevate nel gioco. Questo PC dispone di una cpu Athlon 4 con processore 6 core AMD Ryzen 5 2600X, in grado di assicurare una frequenza di standard di 3.6 GHz con Turbo Boost in Bios per arrivare fino a 4.2 GHz. È abbinato a una scheda video NVIDIA RTX 2060 da 6GB, con memoria DDR4, 16 GB di RAM, supporto SSD da 240GB e HDD da 1TB, proposto con Windows 10 Pro e una garanzia ufficiale di 24 mesi con assistenza inclusa per qualsiasi tipo di malfunzionamento. Acquistalo su Amazon.

Megaport PC-Gaming

Il miglior PC da gaming fisso da acquistare nel 2020 è il Megaport PC-Gaming, un computer ideale per vuole performance avanzate adatte anche ai giochi più complessi e al multitasking più estremo. Questo PC (scopri il prezzo su Amazon), presenta un processore Intel Core i7-9700F, con 8 core e un sistema di frequenza a 3.0 GHz per il gaming pesante, memoria DDR4 da 16GB a 2.4 GHz e disco rigido composto da un HDD da 1TB e un SSD da 480GB. Per le grafiche più avanzate c’è una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1660 con 6GB di memoria GDDR5, oltre a un monitor LED Asus da 24 pollici, un kit completo di mouse e tastiera, il sistema operativo Windows 10 Home e un case Hunter con illuminazione RGB.

I migliori pc da gaming portatili

I PC portatili per il gaming rappresentano senz’altro una buona alternativa ai computer desktop, poiché nonostante prestazioni inferiori e un prezzo più alto garantiscono una maggiore mobilità e un dimensionamento compatto. Ecco i PC gaming portatili migliori da comprare, dal modello entry level più economico al device più esclusivo per i giochi che richiedono hardware superiori.

Acer Nitro 5

Chi desidera acquistare un notebook gaming economico deve considerare l’Acer Nitro 5, proposto con il processore Intel Core i5 9300H a 2.4 GHz. Il device è dotato di un display IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento a 60 Hz, una RAM da 8GB DDR4 con memoria SSD da 512GB e una scheda video NVIDIA GeForce GTX 1650 da 4GB. Sono presenti due slot PCIe SSD M.2 con una capacità fino a 32GB di RAM DDR4, oltre agli ingressi per le periferiche HDMI 2.0, USB Type-C, USB 3.1 e USB 2.0. Per la temperatura ottimale ci sono le doppie ventole con tecnologia Acer CoolBoost, mentre il sistema Acer TrueHarmony assicura un audio immersivo e potente. Puoi comprarlo su Amazon.

Asus TUF Gaming FX505

Tra i migliori PC portatili da gaming sotto i mille euro c’è l’Asus TU Gaming FX505, un notebook da 15,6 pollici con schermo NanoEdge e risoluzione Full HD, design compatto e un peso di 2,2 Kg. Viene fornito senza il sistema operativo preinstallato, quindi è possibile scegliere se inserire una versione di Windows 10 o Linux in base alle proprie esigenze personali. All’interno monta un processore Intel Core i5 9300H, con 8GB di RAM DDR4, memoria SSD da 512GB e una scheda video NVIDIA GTX 1650 con 4GB e sistema ROG Boost. Questo laptop gaming di Asus (lo trovi su Amazon) vanta un audio DTS surround avvolgente e l’ingresso stereo per le cuffie, una tastiera efficiente con tecnologia di digitazione HyperStrike, sistema di raffreddamento Fan Overboost, filtro anti-cooling e porte USB 2.0, 2 ingressi USB 3.2 e HDMI 2.0.

MSI GF63 Thin

Un ottimo PC gaming portatile con un rapporto qualità-prezzo invidiabile è il modello MSI GF63 Thin, un dispositivo che inizia ad aumentare il livello delle prestazioni in modo considerevole (scopri il prezzo su Amazon). Moderno e accattivante, questo notebook da gaming ha uno schermo IPS da 15,6 pollici con supporto per l’alta definizione, una batteria con autonomia di 7 ore, Windows 10 Home e un sistema di raffreddamento silenzioso ed efficiente. Per quanto riguarda l’hardware troviamo un processore Intel Core i7 10750H di 10° generazione a 5 GHz, con 16GB di RAM DDR4 da 2.66 GHz, una scheda video NVIDIA GTX 1650 Max-Q con 4GB di memoria GDDR6, oltre a un SSD da 512GB e 4 porte USB 3.0.

MSI GE75 Raider

Salendo di prezzo e avvicinandosi ai 2 mila euro, un eccellente PC da gaming portatile di fascia alta è il device MSI GE75 Raider (è disponibile su Amazon). Si tratta di un investimento che vale ogni euro speso, per ottenere un setup ottimale per i giochi più evoluti e un supporto perfetto per il multitasking. Il display LCD da 17,3 pollici è grande e ben illuminato, con risoluzione FHD e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. L’hardware è costituito da un processore Intel Core i7 9750H a 4.5 GHz, con RAM da 16GB DDR4 a 2.66 GHz espandibile fino a 64GB, memoria SSD da 512GB NVMe con hard disk da 1TB, slot M.2 disponibile, 4 PCIe e scheda video NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6GB GDDR6.

Asus ROG Strix SCAR III

Il miglior PC gaming portatile è l’Asus ROG Strix SCAR III, un notebook per giocare ad alti livelli anche senza il supporto di un computer desktop. In questo caso Asus propone un processore Intel Core i7 9750H a 2.6 GHz, una RAM da 16GB DDR4 e una memoria con HDD da 1TB, con il supporto della scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2060 con 6GB GDDR6. Il PC da gaming, acquistabile su Amazon, presenta uno schermo da 17,3 pollici a 144 Hz e risoluzione FHD, illuminazione LED RGB, sistema di raffreddamento intelligente e tecnologia audio Smart Amp per l’ottimizzazione sonora automatica, con tasti WASD perfetti per gli eSports e modulo Wi-Fi potenziato con sistema operativo Windows 10.