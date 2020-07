Nell’era digitale lo scanner è un dispositivo davvero utile, con il quale trasformare documenti e foto in file da salvare sul PC o sullo smartphone. Queste macchine oggi sono molto avanzate, con funzionalità innovative e un’elevata connettività, consumano poco e sono facili da utilizzare. Sul mercato sono presenti vari modelli, da quelli portatili da portare sempre con sé, fino ai prodotti top di gamma per uffici e professionisti. Vediamo quali sono i migliori scanner da comprare, con una selezione dei dispositivi più interessanti per ogni fascia di prezzo e alcuni consigli all’acquisto.

Come scegliere lo scanner giusto

In commercio esistono diversi modelli di scanner, perciò è importante scegliere quello più adatto alle proprie necessità. Innanzitutto è importante considerare il tipo di uso, optando per un dispositivo grande e potente da utilizzare in casa o in ufficio, oppure per un device portatile più piccolo e compatto. Alcuni scanner sono realizzati appositamente per le foto, per garantire la massima risoluzione quando si vanno a digitalizzare gli scatti fotografici, con funzionalità specifiche per questo impiego.

Ad ogni modo è fondamentale controllare la risoluzione del dispositivo, un parametro indicato in DPI (punti per pollici), utile per capire quale definizione potranno avere i documenti e le foto scannerizzate. Allo stesso tempo è indispensabile verificare le prestazioni della macchina, quindi la velocità di scansione e la compatibilità del software e dei driver. Inoltre è necessario valutare il tipo di formati supportati, soprattutto in base ai fogli che si vogliono trasformare in file digitali, ad esempio A3 o i più comuni A4.

Per quanto riguarda le funzionalità ogni scanner propone alcune opzioni, tra cui il caricamento automatizzato dei fogli nel dispositivo, impostazioni più o meno avanzate per la digitalizzazione, l’opzione fronte-retro e le modifiche ai file prima di avviare la scannerizzazione. Da non sottovalutare è la connettività, tuttavia quasi ogni modello è dotato del modulo Wi-Fi per la connessioni alla rete wireless, oppure anche del Bluetooth. Infine bisogna verificare i consumi energetici, controllando che si tratti di un device efficiente ed ecologico.

I migliori scanner economici (sotto i 100 euro)

Non bisogna necessariamente spendere tanto per comprare uno scanner di buona qualità, infatti a meno di 100 euro si possono trovare tantissimi modelli interessanti, dispositivi fissi o portatili con una buona risoluzione, una discreta velocità e una connettività wireless per il funzionamento senza filo. Vediamo quali sono i migliori scanner economici da acquistare.

Aibecy

Piccolo, leggero e compatto l’Aibecy è uno scanner portatile economico, semplice e funzionale, un dispositivo ideale per scannerizzare documenti in qualsiasi momento senza usare pesanti macchinari costosi e ingombranti. Può lavorare sui fogli A4 offrendo una risoluzione di 900 DPI, convertendo in file PDF o JPS a seconda delle proprie necessità, con un pratico display LCD dal quale gestire le principali funzionalità del device. Con questo mini-scanner si possono trasformare in formato digitale libri, ricevute, foto e riviste, con supporto per le schede di memoria TF fino a 32GB di capacità di archiviazione. Acquistalo su Amazon.

HP Deskjet 2630

Un’opzione alternativa perfetta come dispositivo multifunzione è la stampante HP Deskjet 2630, in grado di fotocopiare documenti e scannerizzarli in formato digitale, con diverse funzionalità accessorie e un prezzo veramente competitivo (scopri quanto costa su Amazon). La macchina è abbastanza ingombrante, quindi bisogna considerare lo spazio a disposizione, dispone di un modulo Wi-Fi per la connessione con le reti wireless, con opzione Wi-Fi Direct e app per la gestione delle funzioni da smartphone. È dotata di una memoria integrata da 512 MB, con vassoio per contenere fino a 60 fogli, supporto per la carta fotografica e scansione rapida.

Scanner portatile Munbyn

Per portare lo scanner sempre con sé è possibile acquistare questo dispositivo portatile proposto da Munbyn, ideale per digitalizzare in qualsiasi documento come fogli A4, libri e scontrini. Il device è in grado di creare rapidamente file JPEG e PDF, salvando le risorse in una memoria microSD fino a 16GB, per poi scegliere dove scaricare i documenti in base alle proprie esigenze. Grazie alla porta USB può essere collegato con lo smartphone o il PC portatile, mentre la qualità di risoluzione offerta arriva fino a 900×900 DPI. L’alimentazione è a batteria, infatti bastano due pile AA per attivare il dispositivo e usarlo in ogni luogo in modalità wireless. Acquistalo subito su Amazon.

Canon CanoScan LIDE 400

Un modello con un ottimo rapporto qualità-prezzo è lo scanner Canon CanoScan LIDE 400, un dispositivo piano in grado di ottimizzare lo spazio ed eliminare qualsiasi tipo di ingombro. Questo device propone una risoluzione di 4800×4800 DPI, con una velocità elevata di appena 8 secondi per la digitalizzazione dei documenti, con possibilità di utilizzare la macchina sia in orizzontale che in posizione verticale (scopri quanto costa su Amazon). Il design è elegante e moderno, è presente la funzione di scansione automatica, con sistema a basso consumo e lavorazione di fogli A4.

Epson Perfection V39

Uno scanner di fascia media, ma comunque al di sotto dei 100 euro quindi perfetto per chi non vuole spendere troppo, è l’Epson Perfection V39 (è disponibile su Amazon). La macchina è compatta e presenta una configurazione piana, con possibilità di usarla anche in modalità verticale per ottimizzare lo spazio d’ingombro. La risoluzione massima è di 4800 DPI, con opzione per il caricamento sia di documenti che di foto. Per alimentare il device basta usare il cavetto microUSB in dotazione, con gestione semplice tramite gli appositi pulsanti e una buona velocità di scansione, con tecnologia ReadyScan per evitare ritardi iniziali.

I migliori scanner di fascia medio/alta (sopra 100 euro )

Aumentando il budget a disposizione per comprare uno scanner è possibile trovare diverse opzioni interessanti. Con un prezzo al di sopra dei 100 euro ci sono tantissimi modelli avanzati, con funzionalità esclusive, prestazioni elevate e una risoluzione in alta definizione. Ecco i migliori scanner di fascia alta da comprare.

Digitnow! Film Scanner & Converter

Uno dei migliori scanner per le foto da comprare è il moderno Digitnow! Film Scanner & Converter, un dispositivo innovativo con tantissime funzionalità esclusive. La macchina è in grado di digitalizzare foto, negativi e diapositive in alta definizione, con una risoluzione fino a 16MP e supporto per il caricamento dei file da CD. Questo convertitore digitale funziona con le schede di memoria SD, realizzando in pochi secondi file JPG di ottima qualità, con possibilità di utilizzare il software Easy Image Transfer and Editing per eseguire anche delle modifiche avanzate. L’utilizzo è semplificato per consentire a tutti l’uso del dispositivo. Compralo su Amazon.

Epson Workforce ES-50

Lo scanner portatile Epson Workforce ES-50 è un device davvero innovativo (lo puoi comprare su Amazon), un modello ultracompatto con alimentazione tramite cavo USB e un peso di appena 270 grammi. La velocità di digitalizzazione è elevata, arrivando fino a 8,5 ppm, con una risoluzione di 600×600 DPI. Usarlo è semplicissimo, infatti basta attivare la macchina e far passare i documenti all’interno, ottenendo in pochi secondi il file digitale secondo le specifiche richieste. È compatibile con tutte le versioni di Windows, inoltre supporta anche macOS, con dimensioni compatte e sensore che evita qualsiasi tipo di surriscaldamento.

Iriscan Book

Questo scanner Wi-Fi portatile è senz’altro uno dei prodotti più innovativi sul mercato, un dispositivo perfetto per avere sempre con sé un device per digitalizzare qualsiasi tipo di documento. L’Iriscan Book, acquistabile su Amazon, lavora su fogli A4 assicurando una buona velocità di scansione, con la possibilità di convertire in formato digitale libri, riviste e persino giornali. L’alimentazione è a batteria, con porta USB per la ricarica e ingresso per schede di memoria microSD. Lo scanner è compatibile con Windows e Mac, con modulo Wi-Fi per la connessione wireless, un peso contenuto e un design ergonomico.

Brother ADS1200

Il Brother ADS1200 è uno scanner di fascia alta per l’ufficio e le attività professionali, dotato di connettività USB ma disponibile anche nella versione con modulo Wi-Fi per la connessione alle reti wireless. Il software di funzionamento è compatibile con Windows e Mac, con installazione semplificata e configurazione automatica. Le funzionalità sono veramente tante, a partire dall’opzione di scannerizzazione fronte-retro, oltre alla scansione delle schede plastificate, con caricamento fino a 20 fogli e risoluzione per la digitalizzazione di 1200 DPI. Acquistalo adesso su Amazon.

Canon Imageformula DR-C240

Il miglior scanner in assoluto è il Canon Imageformula DR-C240, un modello professionale top di gamma con risoluzione 600×600 DPI. Questo dispositivo può caricare i fogli A4, con una velocità di scansione elevata per lavorare anche grandi quantità di documenti, con una capacità massima di caricamento di 40 fogli alla volta (scopri il prezzo su Amazon). Ovviamente è progettato per uffici e aziende, infatti può arrivare a digitalizzare fino a 4 mila documenti al giorno senza problemi, offrendo una qualità adeguata alle esigenze degli ambienti professionali. Il software di controllo presenta tantissime funzionalità aggiuntive, per controllare lo scanner da PC attraverso l’installazione del driver Kofax VRS.