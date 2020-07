Gli smartphone tendono a diventare sempre più grandi, con un utilizzo che oggi è quasi un ibrido tra un telefono, un pc e un tablet. Per questo motivo sono in crescita le richieste di cellulari compatti, dispositivi più piccoli, leggeri e maneggevoli ideali per ridurre l’ingombro. La sfida è garantire comunque delle prestazioni elevate nonostante le dimensioni ridotte, risultato raggiunto sicuramente da alcune aziende come Apple e Samsung. Cominciamo la nostra guida al miglior smartphone compatto 2020, con alcuni suggerimenti utili all’acquisto.

Quale smartphone compatto comprare

In commercio sono disponibili tantissimi modelli di smartphone con dimensioni contenute, con misure ridotte per essere trasportati facilmente e non creare nessun tipo di ingombro. Allo stesso tempo non tutte le aziende realizzano prodotti del genere, in quanto è veramente difficile offrire un telefono piccolo e leggero in grado di garantire performance adeguate. Le criticità riguardano sia la risoluzione video sia l’esperienza di navigazione all’interno del sistema operativo, tuttavia alcune imprese sono riuscite nell’intento e offrono oggi dei veri gioiellini.

In particolare nella scelta del miglior smartphone compatto bisogna considerare alcuni aspetti principali, come la qualità dello schermo, le prestazioni del processore, il comparto fotografico e la connettività. Ovviamente i device più economici sono più limitati, indicati per chi non vuole spendere troppo acquistando comunque un buon cellulare 5 pollici, altrimenti ci sono i dispositivi di fascia media i quali rappresentano la soluzione più equilibrata. Infine con i top di gamma Apple, Samsung e Google si può comprare un cellulare ridotto, ma con le migliori tecnologie attualmente disponibili per il massimo della qualità e delle prestazioni.

Miglior smartphone compatto economico sotto 200 euro

Se desideri spendere meno di 200 euro puoi acquistare comunque un ottimo smartphone compatto, scegliendo tra un vasto assortimento di cellulari da 5 pollici semplici ma funzionali, perfetti per comprare un telefono robusto, facile da usare e soprattutto che entri in tasca senza problemi.

Blackview A60

Venduto con un prezzo veramente incredibile (scopri ora quanto costa su Amazon), il miglior smartphone compatto economico è il Blackview A60. Il peso è leggermente più alto rispetto ad altri modelli, tuttavia ha dimensioni ridotte con 155,9 mm di altezza e 73,9 mm di larghezza, con un display LED da 6,1 pollici e doppia fotocamera posteriore da 13 + 5 MP. La batteria da 4080 garantisce una buona autonomia, inoltre il processore è abbastanza potente con 16GB di memoria espandibile fino a 128GB tramite microSD. Nel complesso si tratta di un telefono robusto e affidabile, una soluzione ideale per spendere meno di 100 euro per un cellulare Android Dual SIM.

Huawei P Smart 2019

Un telefono che non crea ingombro è il Huawei P Smart 2019, uno dei modelli più economici nel segmento degli smartphone compatti. Il device pesa 160 grammi e vanta misure ridottissime, con 155,2 mm di altezza e 73,4 mm di larghezza, con un display LCD da 6,15 pollici con risoluzione FHD+. Questo cellulare cinese è dotato di un processore octa core con 3GB di RAM e 64GB di memoria espandibile, è Dual SIM e compatibile con le reti mobili 4G+, con GPS, Bluetooth 4.2 e NFC. Il Huawei p Smart 2019 dispone di una doppia fotocamera da 13 + 2 MP, con sensore frontale per i selfie da 8MP e una batteria da 3400 mAh. Compralo subito su Amazon.

Samsung Galaxy A20e

Uno dei migliori smartphone compatti economici è il Samsung Galaxy A20e, equipaggiato con un display Infinity-V da 5,8 pollici con risoluzione HD+. Il device propone il sistema operativo Android 9 Pie, con un processore octa-core da 3GB di RAM e memoria interna di 32GB espandibile, con una batteria da 4000 mAh che assicura una buona autonomia. Viene proposto in diverse versioni con colori nero, bianco, blu e coral, dispone della funzione Dual SIM, è compatibile con le reti 4G e vanta misure contenute con appena 147 mm di altezza per 69 mm di larghezza con un peso di 141 grammi, con doppia fotocamera posteriore da 13 + 5 MP e anteriore da 8MP. Acquista il Galaxy S20e su Amazon.

Miglior smartphone compatto fascia media sotto 400 euro

Aumentando il budget è possibile trovare smartphone più avanzati, con prestazioni elevate e un ottimo rapporto qualità-prezzo, in grado di competere con i telefoni più grandi e offrire tantissime funzionalità interessanti.

Huawei P30 Lite

Uno smartphone compatto di fascia media è il Huawei P30 Lite, un telefono versatile e poco ingombrante con un display LCD da 6,15 pollici, un peso di 159 grammi e dimensioni di 152,9 mm di altezza per 72,7 mm di larghezza. Questo dispositivo è equipaggiato con il sistema operativo Android 9 Pie, abbinato a un processore octa-core a 2,2 GHz con 4GB di RAM e memoria espandibile di 128GB. Il P30 Lite di Huawei, acquistabile su Amazon, è un telefono Dual SIM con supporto per le nanoSIM, connettività Bluetooth 4.2, tecnologia NFC per i pagamenti contactless, GPS e Glonass, con tripla fotocamera posteriore e sensore frontale per il selfie da 32MP.

iPhone 8

Tra i migliori smartphone compatti a meno di 400 euro troviamo anche l’iPhone 8, acquistabile ricondizionato su Amazon ad un prezzo davvero interessante. Questo modello è stato uno dei più famosi e venduti della Apple negli ultimi anni, lanciato nel 2017 e rimanendo ancora oggi attuale, grazie alla possibilità di aggiornare il sistema operativo. L’iPhone 8 ha un display LCD da 4,7 pollici con risoluzione 750×1334 pixel, con un peso di 148 grammi e misure di 138,4 mm di altezza per 67,3 mm di larghezza. È presente il processore A11 Bionic con 2GB di RAM e memoria di 64GB, con fotocamera posteriore da 12MP e frontale da 7MP, registrazione video 4K, Bluetooth 5.0, GPS, Glonass e Galileo.

Xiaomi Mi 9 SE

Nel settore degli smartphone 5 pollici compatti si posiziona anche Xiaomi, nonostante la maggior parte dei suoi modelli siano da 6 pollici, con questo telefono Mi 9 SE moderno e accattivante. Il dispositivo ha un processore Qualcomm Snapdragon 712 a 230 GHz, con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna espandibile, con tripla fotocamera posteriore da 48 + 13 + 8 MP, registrazione video 4K e camera anteriore da 20MP. Lo Xiaomi Mi 9 SE (lo trovi qui su Amazon) ha un display Super AMOLED da 5,96 pollici con risoluzione FHD+, HDR, NFC, Bluetooth 5.0, Dual SIM e batteria da 3070 mAh compatibile con la ricarica rapida, con sistema operativo Android 9 Pie e dimensioni di 147,5 mm di altezza per 70,5 mm di larghezza.

Miglior smartphone compatto fascia alta sopra 400 euro

Eccoci arrivati infine ai telefoni compatti top di gamma, con i cellulari da 4 e 5 pollici più avanzati ed esclusivi proposti dalle aziende del settore. Vediamo quali sono le migliori proposte del 2020.

Samsung Galaxy S10e

Un ottimo smartphone compatto di fascia alta è il Samsung Galaxy S10e, un modello recente elegante e ad alte prestazioni. L’azienda coreana propone un display Dynamic AMOLED da 5,8 pollici con risoluzione FHD+, con un peso di 150 grammi, un’altezza di 142,2 mm e una larghezza di 69,9 mm. Oltre al sistema operativo Android 9 Pie il Galaxy S10e ha un processore octa-core a 2,73 GHz, con 6GB di RAM e memoria di 128GB espandibile, con Bluetooth 5.0, supporto per le reti mobili 4.5G, NFC, GPS e Glonass. C’è una doppia fotocamera posteriore da 12 + 16 MP, con registrazione video 4K a 60 fps e fotocamera frontale da 10MP, con batteria da 3100 mAh compatibile con la ricarica rapida e wireless. Compra adesso il Galaxy S10e da Amazon.

iPhone SE

Il miglior smartphone compatto 2020 è senza dubbio l’iPhone SE, il nuovo arrivato di casa Apple che lancia la sfida ai telefoni 4 pollici. Questo straordinario cellulare di ultima generazione viene proposto in nero, bianco e rosso, con versioni da 64, 128 e 256GB di memoria. Il dispositivo è caratterizzato da un display Retina HD da 4,7 pollici con risoluzione 1334×750 pixel, con un peso di soli 148 grammi e dimensioni di 138,4 mm di altezza per 67,3 mm di larghezza. L’iPhone SE (scopri il prezzo su Amazon) ha una fotocamera posteriore da 12MP con zoom digitale 5x, una fotocamera frontale da 7MP, offre la registrazione video 4K, il Touch ID ed è compatibile con Apple Pay per i pagamenti contactless.

Google Pixel 4

Prodotto decisamente di fascia alta, Google raccoglie la sfida di Apple e si lancia nel settore degli smartphone compatti ad alte prestazioni, proponendo sul mercato il Pixel 4 nella versione XL. In questo caso abbiamo uno schermo P-OLED da 5,7 pollici con risoluzione FHD+, con un’altezza di 147 mm e una larghezza di 68,8 mm per un peso di 162 grammi. Pratico e maneggevole, questo device ha il sistema operativo Android 10, un processore Qualcomm Snapdragon a 2,84 GHz octa-core con GPU Adreno 640, 6GB di RAM e 64 o 128GB di memoria. Il Pixel 4 di Google è compatibile con le SIM ibride e le nanoSIM, con Bluetooth 5.0, NFC, GPS e doppia fotocamera posteriore da 12 e 16 MP, con sensore frontale per il selfie da 8MP e batteria da 2800 mAh. Acquista il Pixel 4 su Amazon.