I migliori smartphone top di gamma del 2022

A cavallo della metà dell’anno, cerchiamo di selezionare i migliori top smartphone del 2022, o quanto meno i più interessanti tra quelli che sono passati nelle nostre mani fino ad oggi: questo è stato un anno particolarmente prolifico, in cui le distanze tra i diversi marchi si sono un po’ accorciate e la qualità generale dei top di gamma è cresciuta.

Secondo una valutazione piuttosto generica, le principali caratteristiche tecniche dei migliori prodotti del mercato sono molto simili tra loro, ma esistono profonde differenze nella capacità di sfruttare l’hardware, che dipendono dalla qualità del software di cui questi cellulari sono dotati. In altre parole: sembrano tutti uguali, ma non lo sono.

Esiste una terza variabile, quella del prezzo, perché alcuni smartphone di alta qualità richiedono uno sforzo economico così grande da cancellare i vantaggi tecnologici: però con questa valutazione sì entra in un territorio pericoloso, perché è difficile decidere se uno scatto notturno di qualità migliore possa valere diverse centinaia di euro di differenza. Lasciamo a chi compra questa sentenza.

OnePlus 10 Pro, il vantaggio del prezzo

Nella nostra selezione, esiste una sorta di confine, tracciato da OnePlus 10 Pro, che ha il vantaggio del prezzo concorrenziale, ma rispetto ad altri dispositivi non ha un elemento di eccellenza assoluta. OnePlus 10 Pro si comporta generalmente bene, è esteticamente molto gradevole, a suo modo originale, ma non esiste un solo particolare in cui riesca a spiccare rispetto a tutti gli altri prodotti disponibili. Lo inseriamo comunque nella lista dei migliori, per un moto di affetto legato alla qualità generale di questo marchio, che da qualche tempo sta attraversando un po’ di difficoltà.

OnePlus 10 Pro 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Hasselblad di seconda generazione

La legge del Galaxy S22

Nel corso di un anno particolarmente ricco di tecnologia, abbiamo certamente apprezzato Samsung Galaxy S22, soprattutto nella sua versione Ultra: siamo consapevoli del fatto che il suo prezzo sia particolarmente elevato, ma è difficile trovare un mix migliore sul mercato tra qualità e completezza.

Tra gli aspetti che ci sono piaciuti del Samsung Galaxy S22 Ultra mettiamo senza dubbio la qualità della sua fotocamera, soprattutto negli scatti notturni, ma aggiungiamo anche la presenza della S Pen, che riporta ai fasti del Samsung Galaxy Note.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Cellulare Smartphone Android senza SIM 128GB Display 6.8’’ Dynamic AMOLED 2X, 5 Fotocamere, 108MP

La sfida di OPPO Find X5 Pro

Pur essendo particolarmente costoso, tra i migliori dobbiamo necessariamente mettere anche Oppo Find X5 Pro, che con le sue forme particolari, la lavorazione in ceramica, ma soprattutto con il processore dedicato all’elaborazione delle immagini, è un dispositivo potente e completo. Il suo posizionamento di prezzo, come già anticipato, è molto ambizioso, il problema di OPPO sarà far percepire il valore della sua proposta, non è scontato che ci riesca.

OPPO Find X5 Pro Smartphone, AI Tripla Fotocamera 50+50+13MP, Display 6.7

Motorola, l’outsider

Una delle sorprese più interessanti dell’anno è arrivata invece da Motorola, perché il suo Edge 30 Pro, oltre a essere uno smartphone molto completo, si presenta al mercato con un prezzo estremamente competitivo, ora ancora migliore perché è ulteriormente sceso, dopo qualche mese dalla sua presentazione.

Motorola Edge 30 Pro offre una scheda tecnica di tutto rispetto, che garantisce prestazioni eccellenti, anche se esiste una distanza netta sul fronte della fotocamera rispetto ai migliori della classe; potremmo sollevare qualche dubbio sul design un po’ anonimo rispetto alla concorrenza, ma nel complesso parliamo di un prodotto di buona qualità.

E’ facile notare che non facciamo alcun riferimento alle specifiche tecniche, nel raccontare quali sono i migliori smartphone del 2022: è una scelta ben precisa, perché ci troveremmo a ripetere gli stessi dettagli per tutti i cellulari che vi proponiamo.

Motorola Edge 30 Pro – Smartphone 5G, Fotocamera 50 + 60 MP, 144Hz OLED FHD+, Dual SIM, Android 12, Display 6.7

realme GT 2 Pro, il nuovo arrivato

Nella lista dei migliori in assoluto non dobbiamo dimenticare il realme GT2 Pro, che integra una soluzione molto originale come quella della cover in polimeri con plastica riciclata: il resto della scheda tecnica è praticamente identica a quella di molti altri telefoni inseriti in questa lista, ma uno dei vantaggi per gli acquirenti di realme GT 2 Pro è nel prezzo, molto aggressivo. Anche in questo caso, non possiamo ignorare che la fotocamera non raggiunge livelli di eccellenza di Samsung e OPPO, ma tutte le altre prestazioni sono sullo stesso piano. realme GT2 ci è piaciuto tanto, per molteplici ragioni, anche quella per l’originalità del suo aspetto. Fonte foto: Realme

realme GT 2 Pro 5G Smartphone, Snapdragon 8 Gen 1,Batteria potente da 5.000 mAh, Ricarica SuperDart a 65 W,1-120HZ ADFR, Dual Sim, 12+256 GB

La conferma di Xiaomi 12

Nel club dei super cellulari del 2022, c’è Xiaomi 12, che abbiamo gradito in tutte le sue espressioni, in particolare Xiaomi 12 Pro, il più completo, ma anche il più costoso. In questo caso, non possiamo usare la scheda tecnica come elemento di differenziazione rispetto agli altri, ma possiamo sicuramente dire che la qualità costruttiva, l’armonia delle forme, la completezza del software e alcune soluzioni originali per la cattura di foto e video sono un mix ben riuscito: se si aggiunge l’affidabilità del marchio Xiaomi e la presenza capillare nel nostro paese, possiamo capire perché Xiaomi 12 è un successo.

Xiaomi 12 Pro – Smartphone 8+256GB, 6.73

Il grande ritorno di Honor

Chi invece ci ha stupiti è Honor Magic 4 Pro: un prezzo importante, siamo oltre i 1.000€, ma un funzionamento da competizione, come ai tempi dei migliori smartphone di Huawei. L’eredità è stata raccolta davvero alla grande e portata forse ad un livello superiore.

Honor Magic 4 Pro, tra i top di gamma di questa prima metà del 2022, è forse quello che ci è piaciuto di più: un prodotto eccellente, con una qualità superlativa, tra i migliori in assoluto. Abbiamo apprezzato il design posteriore simmetrico, chiamato “Eye of The Muse", che si combina prestazioni al limite della perfezione, frutto di una combinazione tra hardware e software di altissimo livello. La fotocamera offre anche una modalità di ripresa video cinematica, che si propone ai professionisti, grazie alla certificazione IMAX e alla presenza di un log: significa che lo smartphone cattura una quantità superiore di informazioni della gamma dinamica, durante le riprese. Tutto questo, si traduce nel fatto che si possono effettuare lavorazioni a posteriori molto più sofisticate.

Honor Magic4 Pro – 5G Smartphone – 8+256GB, Schermo Curvo da 6,81 Pollici e 120 Hz, Processore Snapdragon 8 Gen 1, Tripla Fotocamera da 50 MP, SuperCharge da 100W, NFC, Android 12

Come scegliere il proprio smartphone tra i top di gamma

La premessa doverosa è che qualunque smartphone si scelga, tra quelli che abbiamo selezionato, non esiste alcun margine di rischio, ci si può solo trovare bene. Esistono delle differenze peculiari tra i diversi modelli, per cui è fondamentale isolare le proprie esigenze principali, prima di effettuare una scelta: per la fotocamera, punteremmo diretti su Samsung o OPPO, per durata della batteria e qualità complessiva del cellulare, Honor Magic 4 Pro è un oggetto pregiato, per chi cerca un super affare, che si combini con la qualità, realme e Motorola offrono soluzioni molto smart.

Sul filo di lana, negli ultimi giorni di giugno, alla lista dei magnifici si è aggiunto anche Vivo X80 Pro, la cui fotocamera è realizzata con gli esperti nel campo dell’ottica di Zeiss: attenti a questo outsider, potrebbe essere la sorpresa che non ti aspetti.