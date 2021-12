I migliori smartwatch da regalare a Natale

Accolti con iniziale diffidenza, c’è voluto poco tempo agli smartwatch per diventare tra i prodotti tecnologici più amati dalle persone. Il merito va anche alle aziende che hanno imparato dai loro errori e hanno iniziato a produrre smartwatch sempre più utili e con funzionalità avanzate. Per questi motivi gli orologi intelligenti sono diventati in poco tempo tra i regali più desiderati, soprattutto nel periodo natalizio. Rispetto agli smartphone, il costo di un orologio intelligente è nettamente inferiore (tranne se si escludono pochi modelli) e con meno di 150€ si riesce ad acquistare anche un modello top di gamma.

Scegliere lo smartwatch perfetto da regalare a Natale 2021 non è semplice. Fortunatamente abbiamo un posto dove sono disponibili la maggior parte degli smartwatch e molto spesso anche in offerta. Stiamo parlando di Amazon, che anche quest’anno ha aperto il proprio negozio virtuale con migliaia di prodotti in offerta con sconti che arrivano fino al 40%. E non potevano mancare gli smartwatch, con alcune sorprese che vedremo più avanti nella nostra guida all’acquisto.

Xiaomi Mi Watch e Xiaomi Mi Watch Lite

Partiamo immediatamente con due tra gli smartwatch più venduti degli ultimi mesi. Stiamo parlando dello Xiaomi Mi Watch e Mi Watch Lite. Come ci ha abituato l’azienda cinese, si tratta di uno smartwatch con caratteristiche ottime a un prezzo molto accessibile: la versione top costa poco più di 100€, mentre per il modello Lite ne bastano poco più di 50€. I due modelli differiscono per il design (uno ha il quadrante circolare, l’altro quadrato) e per alcune caratteristiche e funzionalità. Entrambi, però, assicurano la massima affidabilità nel monitoraggio della salute e nel raccogliere i dati durante gli allenamenti. La batteria supera per entrambi i sette giorni.

Fitbit Versa 2, Fitbit Versa 3 e Fitbit Sense

Tra gli smartwatch da regalare a Natale non possiamo non citare i modelli di Fitbit. L’azienda acquistata da Google è stata una delle prime a puntare sul settore proponendo sempre dispositivi affidabili e con caratteristiche avanzate. Per questa guida vi proponiamo i tre modelli più famosi: il Fitbit Versa 2, il Fitbit Versa 3 e il Fitbit Sense, il più avanzato e completo. Il Fitbit Verse 2 è il più “vecchio”, ma anche il più economico. Nonostante sia uscito sul mercato da oramai un paio di anni è ancora in grado di dire la sua e a poco più di 100€ è un vero affare. Il Fitbit Versa 3 è più recente e ha funzionalità più avanzate. Se, invece, volete regalare per Natale uno smartwatch con funzionalità dedicate alla salute, quello che fa per voi è il Fitbit Sense.

Huawei Watch GT 2 e Huawei GT 3

Se siete alla ricerca di uno smartwatch elegante e con un design più raffinato, una delle scelte migliori che potete fare sono il Huawei GT 2 e il Huawei GT 3. Come potete capire dalla numerazione, il primo è uscito un paio di anni fa, mentre il secondo è molto più recente. Entrambi i modelli, però, sono molto validi e puntano su una batteria con un’autonomia fino a due giorni, un sistema di monitoraggio della salute avanzato e un personal trainer virtuale che vi sprona mentre vi allenate e raccoglie tutti i dati più importanti. Il prezzo dei due modelli può fare la differenza nella scelta: il Huawei GT 2 costa poco più di 100€, per il GT 3 ce ne vogliono più di 200€.

Galaxy Watch 4

In una guida all’acquisto con i migliori smartwatch da regalare a Natale non possono mancare i Galaxy Watch 4, l’ultima versione prodotta da Samsung. Su Amazon troviamo diversi modelli, che si differenziano per grandezza del quadrante e per alcune funzionalità. Sono tutti smartwatch molto affidabili e che hanno sia funzionalità pensate per la salute sia per l’attività fisica. E se si decide di regalare un modello LTE, si ha a disposizione anche la connettività tramite una eSim.

Smartwatch e sportwatch Garmin

Se cercate uno smartwatch più votato all’aspetto sportivo e del fitness, una delle migliori scelte che si può fare sono i wearable di Garmin. La società statunitense da anni realizza smartwatch dedicati allo sport, con funzionalità specifiche per monitorare gli allenamenti e i propri progressi. Ecco alcuni dei modelli più interessanti di Garmin (e sono anche in offerta).

Smartwatch Amazfit

Per regalare a Natale 2021 uno smartwatch non è necessario spendere delle cifre folli. L’importante è conoscere le giuste aziende e i giusti modelli. E tra le aziende che realizza smartwatch con un ottimo rapporto qualità-prezzo c’è sicuramente Amazfit, che offre una grande varietà di orologi intelligenti adatti a tutte le tasche. Per chi vuole spendere poco ci sono l’Amazfit Bip U e Bip S, due modelli lowcost ma con tutte le funzionalità più importanti. Se, invece, si hanno a disposizione più di 100€ si può optare per l’Amazfit GTS 2e o l’Amazfit GTS 3. Il prezzo presente nel banner non è sempre quello corretto: molto spesso in pagina ci sono anche coupon sconto che fanno ulteriormente abbassare il prezzo.

Apple Watch

Uno degli smartwatch con il fascino maggiore è sicuramente l’Apple Watch e su Amazon è presente in diverse versioni e modelli. È disponibile l’Apple Watch 7, l’ultimo modello top di gamma lanciato da Apple. Per chi vuole spendere un po’ di meno ci sono due valide alternative: l’Apple Watch SE e l’Apple Watch 3. Il prezzo base da cui partire è 200€ e poi si superano i 400€ con l’Apple Watch 7.

