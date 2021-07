Per acquistare il miglior tablet per disegnare bisogna considerare diversi aspetti, dal sistema operativo Android, iOS e Windows alle prestazioni del dispositivo in termini di usabilità e risoluzione grafica. Inoltre è necessario tenere conto del tipo di utilizzo, con prodotti più indicati per designers e creativi, altri invece perfetti per le persone che vogliono comprare un prodotto low price semplice da usare. Vediamo quali sono le tavolette per la grafica migliori e come scegliere un tablet per disegnare.

Quale tablet per disegnare comprare

Il primo aspetto da valutare nella scelta di un tablet con penna per disegnare riguarda la qualità del dispositivo. Alcuni modelli sono progettati appositamente per i professionisti, offrendo performance avanzate per realizzare anche grafiche complesse, con una sensibilità elevata del sistema touchscreen dello schermo e una risoluzione ottimale del display. Ovviamente disegnare con iPad, tablet Android, tavolette grafiche e dispositivi con sistema operativo Windows non è la stessa cosa, perciò bisogna analizzare con attenzione l’esperienza offerta dal device.

In genere un tablet con il quale è possibile disegnare dispone di uno schermo abbastanza grande, infatti di solito si tratta di tablet da 10 pollici, inoltre è ben illuminato, ha un display capacitivo e una risoluzione almeno HD o Full HD. Le prestazioni hardware sono altrettanto importanti, affinché il device sia capace di sostenere le pesanti applicazioni grafiche, comprese le app in multitasking e i programmi di web design. Per software come Illustrator e Photoshop sono più indicate le tavolette Apple e Microsoft, altrimenti va bene anche un tablet Android ottimizzato per disegnare.

Il dispositivo deve anche essere maneggevole e leggero, per non stancare rapidamente soprattutto quando l’utilizzo è professionale o semi-professionale. Anche la batteria deve garantire una buona autonomia, per evitare di ricaricare troppo spesso il device, meglio ancora se è compatibile con la ricarica rapida per ridurre le tempistiche. Infine è indispensabile considerare la qualità degli accessori come il pennino digitale, la compatibilità dell’apparecchio e la connettività, analizzando le porte del tablet e i moduli Bluetooth, Wi-Fi e 4G.

I migliori tablet per disegnare da acquistare

In commercio si possono trovare diversi modelli di tavolette per la grafica, con soluzioni per ogni esigenza e tutte le fasce di prezzo. Ecco quali sono i tablet per disegnare migliori da acquistare online.

Gaomon M106K

Gaomon M106K

Uno dei migliori tablet per disegnare economici è il Gaomon M106K, una tavoletta grafica professionale che richiede il collegamento con un PC Windows o macOS, proposta con un prezzo davvero accessibile. Il device è progettato appositamente per realizzare grafiche digitali, pesa 780 grammi e dispone di un design ergonomico con dimensioni compatte. Il pennino presenta 2048 livelli di pressione, mentre il dispositivo offre una zona di lavoro di 6,5 pollici e uno schermo complessivo di 10 pollici. Sono presenti 12 pulsanti programmabili e 16 tasti funzione, con supporto per agganciare la penna digitale alla tavoletta e ampia compatibilità con i principali software grafici come Illustrator, Manga Studio, SketchBook Pro e CorelPainter.

Caratteristiche principali

Display 10 x 6,5 pollici

Penna digitale inclusa

Livelli di pressione 2048

12 tasti di programmazione

16 pulsanti funzione

Connettività tramite mini USB

Compatibile con Windows e macOS

X-Pen Artist 12

X-Pen Artist 12

Un tablet per disegnare con un ottimo rapporto qualità-prezzo è il modello X-Pen Artist 12, una tavoletta grafica proposta con schermo HD da 11,6 pollici e pennino passivo professionale con 8192 livelli di pressione. Nella dotazione sono presenti anche il guanto per tablet e il porta penne multifunzione, con design moderno ed elegante adatto ad ambienti di lavoro. Non mancano 6 tasti per la gestione delle varie funzionalità, completamente personalizzabili in base alle proprie esigenze, con supporto per Windows e macOS in quanto il funzionamento non è autonomo ma richiede il collegamento con un PC, oltre alla compatibilità con software grafici come Photoshop, Illustrator e Painter.

Caratteristiche principali

Display HD 11,6 pollici

Risoluzione 1920×1080 pixel

Penna digitale inclusa

Livelli di pressione 8192

6 tasti personalizzabili

Compatibile con Windows e macOS

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Uno dei migliori tablet con penna per disegnare inclusa è il Samsung Galaxy Tab S6 Lite, un dispositivo moderno venduto con S Pen con 4096 livelli di pressione compresa nella dotazione. La tavoletta del brand coreano dispone di uno schermo TFT WUXGA da 10,4 pollici, con design della cornice ultrasottile, spessore ridotto e un peso di 465 grammi. È dotato del sistema operativo Android 10, con un processore octa-core proposto con una memoria interna da 64 GB espandibile, una RAM da 4 GB e una potente batteria da 7040 mAh compatibile con la ricarica rapida. Il tablet Samsung ha il modulo Wi-Fi e due speaker ottimizzati con Dolby Atmos.

Caratteristiche principali

Display TFT WUXGA 10,4 pollici

Risoluzione 200×1200 pixel

Capacità da 64 GB

Sistema operativo Android 10

Wi-Fi e Bluetooth 5.0

Processore octa-core da 2.3 GHz

RAM da 4 GB

Fotocamera posteriore 8 MP

Fotocamera anteriore 5 MP

Microsoft Surface Go 2

Microsoft Surface Go 2

Un ottimo tablet per disegnare è senza dubbio il Microsoft Surface Go 2, con il quale bisogna acquistare a parte il pennino digitale Surface Pen, un dispositivo molto preciso con 4096 livelli di pressione e connettività Bluetooth. La tavoletta di casa Microsoft dispone di uno schermo PixelSense da 10,5 pollici, con input per la penna, sistema multitouch a 10 punti e risoluzione 1920×1280 pixel. È equipaggiato con Windows 10 Home, è abilitato a Windows Hello e garantisce un’autonomia fino a 10 ore, con 4 GB RAM, memoria SSD da 64 GB, lettore di schede microSDXC, porta USB-C e ingresso Surface Connect.

Caratteristiche principali

Display PizelSense 10,5 pollici

Risoluzione 1920×1280 pixel

Capacità da 64 GB

Sistema operativo Windows 10 Home

Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0

Intel Pentium Gold

RAM da 4 GB

Fotocamera posteriore 8 MP

Fotocamera anteriore 5 MP

iPad Pro 11" 128 GB

iPad Pro 11

Il miglior iPad per disegnare è ovviamente il top di gamma del brand di Cupertino, ovvero l’iPad Pro di terza generazione. Si tratta di un device avanzato perfetto per i professionisti, disponibile nella configurazione con modulo Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. Viene proposto con iOS 14 e memoria interna da 128 GB con 6 GB di RAM, con schermo Liquid Retina da 11 pollici dotato di True Tone, gamma cromatica P e ProMotion. È presente il nuovo potente chip Apple M1, una porta Thunderbolt USB 4 e si può utilizzare l’innovativo pennino digitale Apple Pencil 2, con scanner LiDAR e supporto per la realtà aumentata.

Caratteristiche principali

Display Liquid Retina 11 pollici

Risoluzione 2388×1668 pixel

Capacità da 128 GB

Sistema operativo iOS 14

Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0

Chip Apple M1 octa-core

RAM da 8 GB

Fotocamera posteriore 12 MP

Fotocamera anteriore 12 MP

Scanner LiDAR con AR