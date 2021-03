Moto E7 Power Vs Galaxy A12: la sfida dei low cost di marca

Per chi è alla ricerca di uno smartphone low cost di marca da acquistare, la scelta tra i vari modelli disponibili potrebbe non essere facile. Due smartphone interessanti da confrontare sono il Moto e7 Power di Motorola e il Galaxy A12 di Samsung.

Entrambi gli smartphone low cost sono equipaggiati con un display da 6.5 pollici con frequenza di refresh a 60 Hz, una capiente batteria da 5000 mAh, che garantisce una buona autonomia, e il sistema operativo Android 10. La differenza è nel chipset, poiché anche se entrambi gli smartphone low cost contano su 4 GB di RAM e un processore MediaTek, il Moto e7 Power è equipaggiato con un Helio G25 mentre il Galaxy A12 conta su un Helio P35. Le prestazioni dei due telefoni sono dunque molto simili, ma lo smartphone di Motorola può contare sulla connettività 4G+ per una navigazione più veloce rispetto al Samsung, mentre per quanto riguarda la fotocamera è il Galaxy A12 con sensore da 48 megapixel a vincere il confronto.

Moto E7 Power è lo smartphone economico di Motorola equipaggiato con un processore MediaTek Helio G25 octa-core con frequenza a 2 GHz, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 1 TB. Si tratta di uno smartphone Dual SIM con connettività Wi-Fi, 4G LTE con velocità fino a 300 Mbps e Bluetooth 5.0, ma senza NFC.

Il display Max Vision è un IPS LCD con risoluzione HD+ da 6.5 pollici con 269 ppi, frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Sul retro ed è dotato di un lettore di impronte digitali e di un comparto fotocamera doppio, con sensore principale da 13 megapixel e macro da 2 megapixel, che permette di scattare foto ad alta risoluzione e video Full HD. La fotocamera frontale invece è da 5 megapixel. La batteria da 5000 mAh supporta la ricarica rapida a 10 W.

Moto E7 Power con 4GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile

Il Samsung Galaxy A12 è anch’esso uno smartphone di fascia medio-bassa, equipaggiato con un processore MediaTek Helio P35 octa-core da 2.3 Ghz, con 4 GB di RAM e spazio di archiviazione da 64 GB, espandibile con microSD fino a 1 TB. Lo smartphone è disponibile anche in una versione con 128 GB di RAM, anch’essa espandibile. Il Galaxy A12 è un Dual SIM con connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.0, e 4G con velocità fino a 150 Mbps, ma include anche la tecnologia NFC per i pagamenti contactless.

Lo schermo è un TFT LCD con risoluzione HD+ da 6.5 pollici, 264 ppi e frequenza di refresh a 60 Hz. La fotocamera anteriore è da 8 megapixel, mentre sul retro si trova una configurazione tripla con sensore principale da 48 megapixel, grandangolare da 5 megapixel e macro da 2 megapixel. La batteria da 5000 mAh assicura una lunga autonomia e supporta la ricarica rapida da 15 megapixel.

Samsung Galaxy A12 con 4GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile

Samsung Galaxy A12 con 4GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile

