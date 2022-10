Motorola ha un nuovo top di gamma in arrivo: Moto X40

Stando a quanto rivelato su Weibo dal noto tipster cinese Digital Chat Station, entro fine anno Motorola svelerà un nuovo smartphone top di gamma, denominato Moto X40. Sarà dotato del prossimo chip Qualcomm Snapdragon e quasi certamente arriverà a inizio 2023 anche in Europa, si suppone con il nome di Motorola Edge 40.

Moto X40: i primi rumor

Digital Chat Station ha raccontato che il Moto X40 verrà lanciato in Cina dopo che il produttore di chip Qualcomm svelerà il suo processore di prossima generazione, cosa che avverrà il 15 novembre durante lo Snapdragon Summit alle Hawai.

Questo rumor suggerisce che, potenzialmente, il Moto X40 potrebbe essere uno dei primi telefoni al mondo col nuovo chip del produttore statunitense, ma ricordiamo che non sarà l’unico: nel club dei primi smartphone con SD 8 Gen 2 ci saranno iQOO 11, OnePlus 11 e la serie Galaxy S23 di Samsung.

Tutti smartphone che dovrebbero essere annunciati a cavallo tra fine 2022 e inizio 2023, ma non si sa ancora quale arriverà per primo..

Moto X40: come sarà

Secondo i rumor il Moto X40 avrà un display Full HD+, una fotocamera principale da 50 MP e una ricarica rapida da 68 Watt. Queste specifiche potrebbero appartenere alla versione base del device e altre varianti (come eventuali modelli "Pro" e "Ultra") potrebbero essere presentate in un secondo momento con specifiche superiori.

A livello globale, il telefono potrebbe essere lanciato con un altro nome: non come Moto X40, ma come Motorola Edge 40/40 Pro/40 Ultra. La stessa cosa è stata fatta con il modello attuale: la gamma chiamata Moto X30 in Cina, infatti, è arrivata in Europa con i modelli Motorola Edge 30, Motorola Edge 30 Fusion, Motorola Edge 30 Pro, Motorola Edge 30 Neo e Motorola Edge 30 Ultra.