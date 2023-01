Motorola Moto G13 e Moto E13: i due smartphone low cost sono pronti

Motorola, ha pubblicato ufficialmente sul sito internazionalele schede di due nuovi smartphone low cost: Motorola Moto G13 e Motorola Moto E13.

La lineup completa dei nuovi telefoni Motorola in arrivo è così composta: due smartphone di fascia media i Motorola Moto G73 e G53 e due smartphone entry level Motorola Moto G23 e G13. Il Motorola E13 sarà il più economico e con scheda tecnica super low cost, in continuità con il precedente Moto E12.

Motorola Moto G13: caratteristiche tecniche

Motorola Moto G13 ha un design molto simile a quello del Moto G23 (in foto), con il quale condivide anche parte della scheda tecnica.

I due dispositivi hanno lo stesso processore, il MediaTek Helio G85 con modem 4G e il display di tipo LCD da 6,5 pollici e con frequenza di aggiornamento di 90 Hz, protetto da Panda Glass, un vetro il cui nome ricorda il più famoso Gorilla Glass di Corning, ma in realtà è meno resistente.

Il sensore per le impronte digitali, anche su Moto G13, è posto lateralmente. Il taglio di memorie è unico: 4 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile fino a 512 GB con scheda microSD.

Il gruppo di fotocamere posto sul retro del Motorola Moto G13 prevede un sensore principale da 50 MP e due sensori da 2 MP ciascuno per macro e profondità. La fotocamera anteriore è da 8 MP.

Le connessioni includono il Bluetooth 5.1, il jack da 3,5 millimetri per gli auricolari con filo e l’NFC per pagamenti contactless e lettura dei chip delle card elettroniche come la CIE.

Motorola Moto E13: caratteristiche tecniche

Motorola Moto E13 ha una scheda tecnica entry level basata su processore Unisoc Tiger T606 con modem 4G e abbinato a 2 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile fino a 1 TB con scheda microSD.

Il display, di tipo LCD IPS con un refresh di 60 Hz, misura 6,52 pollici e ha una risoluzione HD+. La fotocamera posteriore è una sola, da 13 MP, mentre quella anteriore è da 5 MP.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è da 10W. Infine, il sistema operativo è il leggerissimo e minimale Android 13 Go, specifico per i dispositivi a bassa potenza.

Motorola Moto G13 e Moto E13: prezzi e disponibilità

Anche se non sono ancora disponibili, due nuovi telefoni Motorola Moto G13 e Motorola Moto E13 già listati sui siti internazionali di Motorola, quindi sono in arrivo entro poco. Il Moto E13 versione 2/64 GB si stima possa costare di listino tra i 100 e i 120 euro, mentre il Moto G13, avrà un listino di 179,99 euro.