Nicholas Galitzine sarà He-Man nel nuovo Masters of the Universe

Mattel e Amazon MGM Studios sono al lavoro sull’adattamento live action della iconica storia di He-Man, che avrà il volto dell’attore di The Idea of You

Fonte foto: Prime Video

Dopo aver conquistato una grossa fetta di pubblico con le sue recenti interpretazioni in Rosso, bianco e sangue blu e The Idea of You (nella foto), l’attore britannico Nicholas Galitzine è pronto per un ruolo completamente diverso. Sarà lui, infatti, a vestire i panni di He-Man nel nuovo film live action Masters of the Universe, realizzato da Amazon MGM Studios e Mattel. Diretto da Travis Knight, il film sarà basato sull’iconico franchise di Mattel.

Cosa sappiamo del film su He-Man

He-Man è un personaggio del franchise Masters of the Universe (in Italia noto come I dominatori dell’universo) creato da Mattel nel 1981. Alter ego del Principe Adam, si tratta di un barbaro biondo dalla forza sconvolgente che ha la missione di difendere il regno di Eternia e il Castello di Grayskull dalle forze del male di Skeletor.

Sono già stati fatti dei tentativi di trasposizione televisiva e cinematografica. Al di là della apprezzata serie d’animazione He-Man e i dominatori dell’universo, sono stati realizzati un film nel 1987, due sequel (uno nel 1990 e uno nel 2021), un remake nel 2002 e un reboot nel 2021.

Non sappiamo ancora in che modo He-Man e il suo universo verranno raccontati sul grande schermo nel nuovo film diretto da Travis Knight. Chris Butler è attualmente al lavoro sulla sceneggiatura e i primi dettagli sulla trama verranno diffusi prossimamente.

Il film è prodotto da Todd Black per Escape Artists, Jason Blumenthal, Steve Tisch e Robbie Brenner per Mattel Films.

Il cast del film Masters of the Universe

«Siamo entusiasti di dare vita agli amati Masters of the Universe e non potremmo essere più entusiasti di annunciare l’immenso talento Nicholas Galitzine come nostro He-Man», ha dichiarato in una nota stampa Julie Rapaport, head of film production and development presso Amazon MGM Studios.

Rapaport ha aggiunto: «Unendo le forze con il regista Travis Knight, Mattel e Escape Artists, questa reintroduzione del personaggio e del suo universo sarà un film epico che delizierà il pubblico da qui a Eternia».

‘MASTERS OF THE UNIVERSE’ will be released in theaters worldwide on June 5, 2026. Starring Nicholas Galitzine as He-Man. pic.twitter.com/pQsXghAe43 — Film Updates (@FilmUpdates) May 29, 2024

A parte Nicholas Galitzine nel ruolo del protagonista, al momento non sono stati annunciati altri nomi che fanno parte del cast. Non è la prima volta che l’attore britannico collabora con Amazon MGM Studios. Entrambi i film citati in apertura, The Idea of You e Rosso bianco e sangue blu (di cui è in arrivo il sequel), sono già disponibili su Prime Video.

Su questa stessa piattaforma di streaming si può vedere Galitzine al lavoro anche nei film Bottoms e Cinderella. L’attore inoltre ha recitato di recente in Mary & George con Julianne Moore (su NOW) e in Purple Hearts (su Netflix).

Quando esce Masters of the Universe su He-Man

Masters of the Universe uscirà al cinema il 5 giugno 2026.

Il film fa parte dei quindici adattamenti live-action attualmente in fase di sviluppo in casa Mattel. Tra questi ci sono anche Hot Wheels, Bob Aggiustatutto, Magic 8 Ball, Matchbox, Polly Pocket, Barney, Thomas & Friends, UNO, View-Master e Wishbone.