Nubia Red Magic 5S, nuovo gaming smartphone lowcost: le caratteristiche

Un nuovo gaming smartphone lowcost è in arrivo sul mercato dal 28 luglio. Dopo le indiscrezioni circolate, Nubia ha confermato il lancio del Red Magic 5S, equipaggiato con un processore Snapdragon 865, proprio come i rivali gaming smartphone Lenovo Legion, Asus ROG Phone 3 e Samsung Galaxy Z Flip.

Red Magic 5S si presenta come il successore di Red Magic 5G, il gaming smartphone di Nubia con connettività 5G lanciato lo scorso marzo. Il nuovo modello sarà sostanzialmente un upgrade dello smartphone Nubia lanciato appena qualche mese fa, con un chipset rinnovato e più potente, ma con miglioramenti anche per il display e per i pulsanti dorsali. Tutte caratteristiche che promettono un’esperienza di gioco per i gamer davvero eccezionale. Inoltre, lo smartphone si presenta con un sistema di raffreddamento rinnovato ed efficiente.

Red Magic 5S, le caratteristiche

Il nuovo gaming smartphone di Nubia sarà equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon 865 Plus e il chipset può raggiungere velocità fino a 3.09 GHz. La frequenza di refresh si attesa a 144 Hz, mentre la frequenza di sampling del sensore touch, sia dello schermo che dei pulsanti trigger dorsali a sfioramento, saranno rispettivamente di 240 Hz e 320 Hz, caratteristiche basilari per ottenere la migliore precisione dei comandi quando si gioca.

La RAM sarà da almeno 12GB con 128GB di memoria interna. Solo rumors per lo schermo, in attesa del lancio ufficiale, che potrebbe richiamare le caratteristiche del precedente modello: un display AMOLED Full HD+ da 6.65 pollici. Il sistema operativo potrebbe essere Android, mentre per il comparto fotocamere si attende una tripla posteriore con sensore principale da 64 Megapixel, grandangolare da 8 Megapixel e sensore per la profondità di campo da 2 Megapixel.

Sulla parte frontale si troverebbe una fotocamera da 8 megapixel. La batteria dovrebbe essere da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 55 W. Ottimo anche il sistema di raffreddamento, necessario per disperdere il calore: si tratterebbe di un sistema avanzato a base di argento, che offre la massima conduttività termica.

Red Magic 5S, data di lancio

Nelle scorse settimane le prime voce del gaming smartphone di Nubia in arriva si sono fatte sempre più insistenti, fino a quando la stessa società ha annunciato la data di lancio del nuovo Red Magic 5S. Gli appassionati gamer che vogliono sfruttare le caratteristiche di questo smartphone dovranno attendere il 28 luglio per conoscere le specifiche nel dettaglio in attesa di poterlo acquistare.