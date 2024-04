Motorola ha in programma il lancio di tre nuovi modelli che andranno a costituire la serie di smartphone Edge 50: ecco le novità in arrivo

C’è tanta carne al fuoco in casa Motorola: l’azienda si prepara a rinnovare la sua gamma di smartphone con diversi nuovi modelli che andranno a costituire la famiglia Motorola Edge 50. La novità principale sarà rappresentata dal top di gamma, il nuovo Motorola Edge 50 Ultra (rinominato X50 Ultra in alcuni mercati).

A completare la gamma, inoltre, è previsto l’arrivo di altri due modelli Edge 50. In rampa di lancio, infatti, ci sono anche Edge 50 Pro, destinato ad occupare la fascia media del mercato, oltre al più economico Edge 50 Fusion. La nuova gamma di smartphone andrà a rafforzare l’offerta di Motorola con i tre modelli pronti a ritagliarsi uno spazio anche in Europa.

3 nuovi Motorola Edge 50 in arrivo

Il nuovo Motorola Edge 50 Ultra sarà, come detto, il top di gamma della famiglia e avrà a sua disposizione il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, annunciato da poco da Qualcomm e pronto a diventare il chip di riferimento per gli smartphone premium.

Il nuovo modello di Qualcomm punta a garantire prestazioni elevate ma un costo più basso rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3, già utilizzato da diversi top di gamma Android arrivati sul mercato negli ultimi mesi. Si tratta, in ogni caso, di una scelta molto interessante visto che il nuovo chip di Qualcomm, sulla carta, si presenta con ottime specifiche.

Le prime indiscrezioni sul nuovo Edge 50 Ultra, riportate da Androidheadlines, confermano la presenza di una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel oltre che con un sensore periscopico con zoom ottico 5G. Lo smartphone sarà realizzato in tre colorazioni tra cui ci sarà anche Peach Fuzz, nominato Color of the Year 2024 da Pantone, azienda specializzata nel settore della grafica che da tempo collabora con Motorola.

La famiglia Motorola Edge 50 comprenderà almeno altre due varianti. In rampa di lancio, infatti, c’è il Motorola Edge 50 Pro. Lo smartphone, come confermato nei giorni scorsi da Motorola in India, arriverà sul mercato con il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Alla base della gamma Edge 50, invece, ci sarà il nuovo Motorola Edge 50 Fusion che avrà lo Snapdragon 6 Gen 1, risultando decisamente meno performance rispetto agli altri componenti della famiglia.

Quando arrivano i nuovi Motorola Edge 50

Motorola svelerà la nuova gamma Edge 50 a breve. Per il prossimo 3 aprile è già stato annunciato un evento dedicato in India, con vendite che partiranno già nei giorni successivi. La nuova gamma arriverà anche in Europa, nel corso della primavera. Per il nostro mercato potrebbero esserci delle piccole differenze alla gamma indiana (i nomi delle varianti potrebbero essere diversi) ma le specifiche non dovrebbero cambiare.