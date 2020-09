OnePlus 8T, super schermo e fotocamera da top di gamma

Un nuovo smartphone di fascia alta è in arrivo per OnePlus e avrà non solo un super schermo, ma anche una fotocamera top di gamma. Si tratta del OnePlus 8T, il cui nome in codice è kebab, dotato di un display con frequenza di refresh di 120 Hz e un nuovo sensore da 48 megapixel per foto eccellenti.

Un’offerta decisamente vasta da parte di questa azienda, che solo nel mese di luglio ha lanciato il OnePlus Nord e ora si prepara al lancio di altri quattro smartphone. Oltre ai due Billie, che vanno a occupare la fascia media del mercato, gli smartphone dal nome in codice kebab, di cui uno è proprio il OnePlus 8T, sono destinati alla fascia alta. Lo testimonia anche la scelta del processore che potrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 865+. Caratteristiche quindi migliori rispetto ai predecessori OnePlus 7T e 8, ma che sono ancora lontane da quelle offerte dai top di gamma di altri marchi che sono equipaggiati con lo stesso processore.

OnePlus 8T, le caratteristiche

Stando alle nuove indiscrezioni, OnePlus 8T supporterà lo standard di connessione 5G e potrà contare su un processore Snapdragon 865+, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, anche se potrebbero esserci altri tagli per lo spazio di archiviazione. Lo smartphone sarà equipaggiato con un display AMOLED da 6.55 pollici e frequenza di refresh da 120 Hz, contro i 90 Hz di OnePlus 8. Il sistema operativo invece sarà Android 11 con interfaccia OxygenOS 11.

Anche il comparto fotocamera sarà decisamente top, ma non avrà un sensore principale da 64 megapixel come suggerito da altri rumors. Il nuovo sensore principale, che dovrebbe migliorare la qualità delle foto rispetto al modello OnePlus 8, sarà comunque da 48 megapixel. Gli altri sensori invece sono un ultra grandangolare da 16 megapixel, un macro da 5 megapixel e un sensore per il rilevamento della profondità di campo da 2 megapixel. Nessuna indiscrezione sulla batteria, ma lo smartphone supporterà il nuovo sistema di ricarica rapida da 125 watt con cavo e da 65 watt con ricarica wireless.

OnePlus 8T, data di lancio

Al momento non è stata ancora confermata una data di lancio ufficiale per OnePlus 8T, ma la finestra temporale per l’uscita di questo nuovo smartphone sarebbe fissata tra fine settembre e l’inizio di ottobre. Una previsione di diversi leaker che si rifanno anche al lancio del predecessore OnePlus 7T, avvenuto il 26 settembre dello scorso anno.