OnePlus Ace Pro ufficiale: caratteristiche e prezzo

Un’usanza comune tra la maggior parte dei produttori cinesi è quella di giocare con il proprio catalogo di smartphone, proponendo diversi modelli con lo stesso nome ma su mercati diversi o proponendo lo stesso modello ma con un nome diverso a seconda del mercato di destinazione: uno dei produttori che ci sta abituando a questa pratica è indubbiamente OnePlus.

Dopo il rientro sotto l’ala protettrice della casa madre OPPO, OnePlus ha iniziato ad espandere il proprio catalogo prodotti, introducendo dapprima la gamma Nord per affiancare la gamma numerata e introducendo, nel recente passato, la nuova serie Ace destinata (al momento) al solo mercato cinese: di questa serie, che rispolvera un nome già utilizzato in passato da OPPO, fanno parte dispositivi che, in linea di massima, rappresentano dei veri e propri rebrand (stesso modello, riproposto con nome o marchio diverso) di smartphone del gruppo già esistenti; tutto quello che abbiamo detto finora, calza a pennello con il nuovo OnePlus Ace Pro, il gemello di OnePlus 10T destinato al mercato cinese.

OnePlus Ace Pro: caratteristiche tecniche

Il nuovo OnePlus Ace Pro è uno smartphone Android di fascia alta del produttore cinese OnePlus ma destinato al solo mercato cinese. Il motivo è presto detto: si tratta letteralmente di un OnePlus 10T dotato di un maggiore quantitativo di memoria RAM e di spazio di archiviazione, rispetto ai modelli che giungono qui in Italia; per farci un’idea, la versione d’ingresso qua è la 8/128 GB mentre in Cina è la 12/256 GB e oltre alla versione 16/256 GB, comune tra i due mercati, gli utenti cinesi possono acquistare anche la versione con 16 GB di memoria RAM e ben 512 GB di spazio di archiviazione.

Al netto dei quantitativi di memoria, la principale differenza tra il modello cinese OnePlus Ace Pro e il modello globale OnePlus 10T risiede nel software, basato comunque su entrambi i modelli su Android 12: se negli smartphone che OnePlus esporta a livello globale troviamo l’interfaccia personalizzata OxygenOS (in versione 12, in questo caso), nei dispositivi venduti sul territorio di casa troviamo la ColorOS, l’interfaccia personalizzata di OPPO (in questo caso è la ColorOS 12.1 basata su Android 12).

Il resto delle specifiche coincide uno a uno con quelle del gemello OnePlus 10T: si parte con un display Flexible AMOLED 2.5D da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, interrotto unicamente dal foro per la fotocamera anteriore da 16 MP, per continuare con il comparto fotografico posteriore, triplo (50 MP principale, 8 MP ultra-wide, 2 MP macro), che punta sul sensore Sony IMX766, per arrivare ad una batteria da 4.800 mAh che si ricarica a 150 W grazie alla ricarica Super Flash Charge.

Manco a dirlo, anche OnePlus Ace Pro è spinto dal potentissimo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm e, al pari del gemello, rinuncia all’Alert Slider: è un vero peccato che i dispositivi OnePlus stiano perdendo una caratteristica così peculiare.

OnePlus Ace Pro: prezzi

Come ampiamente anticipato, OnePlus Ace Pro è destinato al solo mercato cinese e non arriverà (salvo imprevisti cambi di stategia del gruppo BBK) in Italia, dove abbiamo già il gemello OnePlus 10T che viene proposto a 719 euro (configurazione 8+128 GB) o a 819 euro (16+256 GB) a seconda della configurazione di memoria.

Di seguito riportiamo i prezzi di OnePlus Ace Pro per il mercato cinese che, al cambio attuale, risultano come sempre decisamente più bassi rispetto a quelli che ci ritroviamo in Italia, dove le tasse e i costi d’importazione fanno sempre salire il prezzo dei telefoni: