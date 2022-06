OnePlus Nord 2T: un ottimo acquisto, ma cambia poco

Con il video di oggi, vi presentiamo OnePlus Nord 2T, uno dei cellulari più recenti di un marchio che è incredibilmente amato tra gli appassionati di tecnologia, ma non è mai riuscito a fare il grande salto e a diventare davvero popolare nel mercato occidentale. OnePlus gode di una fama straordinaria soprattutto in India, dove ha ottenuto i risultati migliori in termini di vendita: in Europa, invece, non ha raggiunto gli obiettivi sperati e ha ridotto drasticamente le sue attività.

Nell’ambito di un progetto di ristrutturazione, il team di OnePlus è stato assorbito da OPPO, con cui ora condivide anche la ricerca e lo sviluppo dei cellulari, motivo per cui i modelli dei due marchio sono molto simili tra loro. In questo contesto non facile, arriva il nuovo cellulare OnePlus Nord 2T, che si posiziona a ridosso dei 400 €, in una delle fasce più affollate del mercato degli smartphone.

OnePlus Nord 2 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Come è fatto OnePlus Nord 2T

Il nuovo OnePlus Nord 2T rinnova quasi integralmente il design del modello dello scorso anno, con cui condivide moltissime delle sue caratteristiche: l’aspetto di questo smartphone è estremamente gradevole, in particolare nella colorazione che stiamo provando, che potremmo definire una via di mezzo tra il verde mare e l’azzurro, sicuramente una soluzione originale rispetto alle proposte cromatiche presenti sul mercato.

Quello che ci piace molto di OnePlus Nord 2T è il suo aspetto estremamente compatto, con un display di dimensioni contenute, ma non per questo inferiore dal punto di vista della qualità. Anzi, bisogna dire che lo schermo di questo cellulare risulta sempre molto leggibile, anche alla luce diretta del sole, oltre ad offrire un’ottima definizione dei colori e una buona fluidità. La diagonale da 6,43" rappresenta dal nostro punto di vista una delle migliori combinazioni tra leggibilità e praticità d’uso: questo smartphone sparisce senza problemi all’interno di una tasca, anche perché il suo peso è estremamente contenuto rispetto ad altri prodotti oggi in vendita, parliamo di circa 180 grammi.

OnePlus Nord 2T è protetto sia sul fronte che sul retro dal gorilla Glass, garanzia di resistenza agli urti e alle sollecitazioni, mentre la sua struttura è realizzata in plastica, scelta un po’ deludente sul fronte della qualità, fondamentale però per il contenimento del peso che abbiamo appena apprezzato.

OnePlus Nord 2 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W

Fotocamera di buon livello

Un altro dettaglio che abbiamo apprezzato durante la nostra prova di OnePlus Nord 2T è sicuramente la fotocamera, che garantisce sempre ottimi risultati, in tutte le condizioni di utilizzo. Il sensore principale da 50 megapixel è quello che garantisce gli scatti migliori, perché il grandangolo da 8 megapixel non riesce ad offrire la stessa qualità dei colori: questa condizione è comune ad altri prodotti presenti sul mercato nella stessa fascia di prezzo. I video in 4K con la stabilizzazione elettronica sono di buona qualità, ma solo quando c’è buona luce, perché al buio il risultato è di sicuro meno eclatante.

Non citiamo nemmeno il terzo sensore, perché essendo dedicato alla misura della profondità rappresenta un elemento più utile per il marketing che per l’uso del cellulare sul campo.

Anche la selfie cam da 32 mpx si comporta adeguatamente, anche se in alcune occasioni tende un po’ a bruciare gli sfondi quando si scatta con la modalità ritratto. In questo caso, si evidenziano i limiti del processore nell’elaborazione delle immagini.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

OnePlus Nord 2 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W

Cambia poco rispetto a OnePlus Nord 2

Come è facile intuire, questo smartphone ci è piaciuto durante la nostra prova, ma non siamo riusciti a cogliere la differenza rispetto al modello dello scorso anno, OnePlus Nord 2, rispetto al quale, non a caso, il nome cambia solo per l’aggiunta di una lettera. Questa scelta nella denominazione dello smartphone riflette anche ciò che accade nell’uso di tutti i giorni, perché la verità è che tra i due dispositivi cambia pochissimo: l’ironia della sorte è che uno dei due dettagli che cambiano rispetto al passato è in realtà peggiorativo.

A parte piccoli dettagli che riguardano lo schermo e alcune caratteristiche tecniche dei sensori delle fotocamere, del tutto irrilevanti per il loro effetto nell’esperienza d’uso, le due modifiche significative riguardano infatti il processore e la velocità di ricarica.

Un anno fa il precedente modello utilizzava il processore MediaTek 1200, quello attuale invece adotta il MediaTek 1300: la cosa curiosa è che da tutti i test di laboratorio risulta che il processore dello scorso anno funzioni meglio di quello attuale.

Per quanto riguarda la ricarica, si passa dai 65 W di un anno fa, grazie a cui la carica completa del telefono avveniva in circa 30 minuti, agli attuali 80 W, che permettono di guadagnare qualche minuto nel tempo di ricarica complessivo.

OnePlus Nord 2 5G 8GB RAM 128GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W

Alla luce delle differenze tra i due prodotti, ciò che risulta davvero difficile è trovare una ragione per scegliere il modello di quest’anno, rispetto a quello del 2021, che si trova sul mercato ad un prezzo che è di circa 100 € inferiore. Possiamo quindi sicuramente confermare che OnePlus Nord 2T è uno dei migliori modelli di fascia media che oggi si trovino sul mercato, ma poiché il suo predecessore costa meno e funziona meglio, non abbiamo dubbi nel dirvi che l’acquisto più azzeccato in questo momento sarebbe proprio quello di OnePlus Nord 2.