OnePlus Nord 2T ufficiale: caratteristiche e prezzo

Debutto a sorpresa per il OnePlus Nord 2T che è stato presentato da poche ore su AliExpress ed è dunque disponibile anche per l’Italia. E, sorpresa nella sorpresa, il debutto del processore MediaTek Dimensity 1300. Il nuovo telefono di fascia media di casa OnePlus era attesissimo poiché, e oggi ne abbiamo le prove, si presenta come la versione leggermente superiore al OnePlus Nord 2. Mantenendo, però, il rapporto prezzo/prestazioni decisamente conveniente del Nord 2.

Design sobrio e linee pulite, sottile quanto basta e leggero. Il OnePlus Nord 2T si distingue anche per la batteria che offre la ricarica veloce SuperVOOC da 80 W, per niente scontata e presente solo sui più recenti modelli di OnePlus. Se l’attuale OnePlus Nord 2 ha stupito tutti grazie a un chip potente ed equilibrao e alla ricarica della batteria (sul Nord 2 è a 65 W), c’è da supporre che anche il nuovissimo OnePlus Nord 2T sarà altrettanto apprezzato. Soprattutto in una fascia di mercato, come quella media, dove il rapporto prezzo-scheda tecnica è considerato essenziale e dove anche 10 euro possono fare la differenza sulla scelta d’acquisto.

OnePlus Nord 2T: caratteristiche tecniche

OnePlus Nord 2T è basato sul chip Mediatek Dimensity 1300, ossia gamma media ma decisamente efficiente. Almeno sulla carta, perché ricordiamo che questo processore viene adottato per la prima volta proprio sul OnePlus Nord 2T. Al chip sono abbinati 8 GB di memoria RAM e 128 GB di archiviazione.

Il display è AMOLED FHD+ da 6,43 pollici e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il comparto fotocamere è essenziale ma più che sufficiente: il sensore principale è un Sony IMX766 da 50 MP corredato i OIS, lo stabilizzatore ottico, abbinato a un sensore grandangolare da 8 MP e a un terzo sensore da 2 MP. Sulla parte anteriore troviamo la selfie camera da 32 MP.

Altro aspetto da sottolineare e come anticipato è la presenza di una batteria da 4.500 mAh con ricarica veloce SuperVOOC da 80 W. Infine, la connettività è 5G, il sistema operativo è il recente Android 12 con interfaccia OxygenOS 12.1.

OnePlus Nord 2T: prezzo e disponibilità

Come abbiamo anticipato il telefono OnePlus Nord 2T è disponibile nella sua versione globale a un prezzo decisamente competitivo: 399 dollari portati in Europa con un cambio 1 a 1: 399 euro.