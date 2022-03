OnePlus Nord 2T si farà? Cosa dicono i rumor

OnePlus Nord 2 è stato uno dei telefoni di fascia media più apprezzati del 2021, grazie ad una scheda tecnica molto buona ed un prezzo vendita azzeccato al mercato e all’utente di riferimento. Ora si attende il successore, cioè lo smartphone medio OnePlus 2022, che potrebbe chiamarsi OnePlus Nord 2T e non Nord 3.

Questo perché, secondo gli ultimi rumor, OnePlus non avrebbe intenzione di proporre sul mercato un telefono tutto nuovo ma, al contrario, una versione migliorata del già ottimo Nord 2. Dopo il Nord CE 2, meno potente per la fascia medio-bassa, sarebbe dunque il momento di Nord 2T per quella moedio-alta: da sempre, infatti, nella gamma di OnePlus i modelli “T" sono leggermente più pepati di quelli dai quali provengono. Evoluzione, dunque, ma non rivoluzione sempre che, come purtroppo pare di capire, anche OnePlus non venga presa dalla voglia di ingigantire la gamma di smartphone con una serie infinita di modelli tra i quali è difficile scegliere. Se così fosse, infatti, potremmo vedere sul mercato nel 2022 sia OnePlus Nord 2T che OnePlus Nord 3. Ma andiamo con ordine.

OnePlus Nord 2T: come sarà

Sebbene non siano ancora disponibili immagini e render del nuovo OnePlus Nord 2T, abbiamo raccolto tutti gli ultimi rumors per provare a mettere assieme le caratteristiche tecniche del terminale.

Il design dovrebbe ricalcare quello dell’attuale OnePlus Nord 2, fatto salvo il display che potrebbe avere i bordi curvi pur restando un Fluid AMOLED da 6,43 pollici, risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 90 Hz, con punch-hole per la fotocamera frontale e protezione Gorilla Glass 5.

Il chipset scelto dovrebbe essere il MediaTek Dimensity 1300 con modem 5G, diretto successore del MediaTek Dimensity 1200 di Nord 2, e le memorie RAM si suppone siano in 3 diversi tagli: da 6 GB da 8 GB e da 12 GB. Si parla di 128 GB/256 GB di spazio di archiviazione, quasi certamente non espandibile come su Nord 2.

Il comparto fotografico dovrebbe ricalcare quello dell’anno scorso: sensore principale da 50 MP, seguito da una cam grandangolo da 8 MP e da un obiettivo probabilmente monocromatico da 2 MP. La novità sarebbe il doppio flash LED, con luce calda e luce fredda per avere un bilanciamento del bianco perfetto anche nelle foto notturne. La selfie camera sarebbe da 32 MP.

La batteria potrebbe essere la già vista 4.500 mAh ma con una ricarica rapida che potrebbe passare da 65W a 80W viste le ultime novità in casa Oppo-OnePlus-Realme. L’interfaccia dovrebbe essere OxygenOS 12 basata su Android 12.

OnePlus Nord 2T: disponibilità e prezzi

Il lancio del nuovo OnePlus Nord 2T è previsto per il prossimo aprile, al più tardi maggio, con un probabile arrivo sul mercato europeo a giugno. In India il prezzo rientrerebbe nella fascia tra le 30.000 e le 40.000 Rupie, al cambio circa 358/478 euro. Al netto, delle spese di logistica e di componenti elettronici che potrebbero variare il prezzo a causa della scarsa disponibilità.

Il OnePlus Nord 2 attualmente sul mercato, lo ricordiamo, arrivò in Italia a fine luglio 2021 al prezzo di 399 euro per la versione 8/128 GB.