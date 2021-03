OPPO: 1 milione di smartphone in Italia e nuovi modelli in arrivo

Traguardo raggiunto per OPPO. A due anni dall’arrivo nel Bel Paese, l’azienda cinese ha segnato il suo primo milione di smartphone venduti in Italia, ritagliandosi nel tempo un nutrito gruppo di sostenitori e un posto di rilievo all’interno del panorama delle case produttrici di device dedicati alla telefonia mobile.

L’annuncio del milione di vendite è arrivato da parte dell’azienda cinese a ridosso dell’evento globale denominato "Riscopri il Colore", il quale si terrà in diretta streaming il prossimo 11 marzo alle ore 12.30. Durante l’evento, OPPO presenterà i nuovi quattro modelli di smartphone in arrivo che andranno a riempire le fila della linea Find X3, una gamma di device che punta tutto sulla potenza e sui colori, ben un miliardo. Ma non si tratta, ovviamente, delle uniche novità pronte a sbarcare sul mercato: infatti, sono davvero molti gli assi della manica che l’azienda è pronta a calare sul tavolo nel corso del 2021.

OPPO Find X3, i modelli in arrivo

Per quanto riguarda la linea Find X3, come anticipato i modelli in arrivo sono ben quattro: X3, X3 Pro, X3 Neo e X3 Lite. Oltre ai colori particolarmente ricchi e luminosi, ad alzare l’asticella dei device firmati OPPO è stata la scelta del SoC del top di gamma. Infatti, X3 Pro monterà un processore Qualcomm Snapdragon 888, un ottimo connubio con lo schermo d’eccezione a 10-bit.

Per conoscere tutti i dettagli su questo e gli altri tre smartphone che faranno parte della gamma X3 bisognerà però attendere l’11 marzo, data ufficiale della presentazione dei device.

OPPO Reno 5, grande atteso in Italia

Non è ancora giunto in Italia ma OPPO Reno 5 è un’altra delle proposte più interessanti in arrivo dall’azienda, grazie al connubio tra versatilità e prezzo contenuto. Disponibile in due versioni, sia con connettività 4G che 5G (dal prezzo però decisamente più sostenuto rispetto alla sua controparte dalla tecnologia meno performante), lo smartphone monta un processore Qualcomm Snapdragon 720G octa-core, 8GB di RAM e spazio di archiviazione da 128 GB.

Ancora non ci sono informazioni ufficiali sul lancio di OPPO Reno 5 nella nostra nazione ma in molti attendono il suo arrivo, per poter testare con mano le funzionalità del modello.

OPPO e il nuovo caricatore ultra rapido

Altra novità è quella del caricabatterie ultra rapido dell’azienda cinese. Presentato durante il Mobile World Congress 2021 tenutosi a Shanghai, il nuovo caricatore di OPPO è in grado di ricaricare una batteria da 4000mAh in soli 20 minuti sia tramite cavo, grazie a ben 125W di potenza, che in modalità wireless, sfruttando la tecnologia AirVOOC.

Tale aggiunta dalle performance particolarmente avanzate, ha addirittura spinto OPPO a realizzare smartphone dalle batterie meno capienti e, di conseguenza, più leggeri. Secondo l’azienda non vi è infatti più bisogno di avere a disposizione tantissimi mAh quando si può avere uno smartphone carico alla massima potenza in una sola manciata di minuti.