Oppo e Hasselblad annunciano HyperTone Camera System

Nel corso di Paris Photo 2023, la fiera d’arte internazionale dedicata al mondo della fotografia, Oppo e Hasselblad, hanno annunciato una nuova collaborazione per co-sviluppare l’HyperTone Camera System, il cui arrivo è previsto per il 2024. La nuova tecnologia sarà integrata nei futuri top di gamma della serie Find per “stabilire nuovi standard nel settore della fotografia per smartphone” pensati per garantire agli utenti “un’esperienza di imaging su dispositivi mobile senza precedenti e oltre ogni immaginazione”.

Come funziona l’HyperTone Camera Systems

L’HyperTone Camera System di Oppo è costituito da tre tecnologie, che lavorano insieme per offrire all’utente funzionalità avanzate di imaging: HyperTone All Main Camera System, HyperTone Image Engine e HyperTone ProXDR Display.

HyperTone All Main Camera System vuol dire in sostanza, che tutte le fotocamere presenti sullo smartphone sono considerate fotocamere principali. Oggi, come sappiamo, i moduli fotografici degli smartphone sono formati da una fotocamera principale che scatta la maggior parte delle foto (e ha la qualità migliore) e una o più fotocamere secondarie accessorie (macro, grandangolo, zoom) con caratteristiche tecniche inferiori.

Con HyperTone All Main Camera System Oppo promette agli utenti immagini di qualità da tutti i sensori disponibili sul telefono, con qualsiasi lunghezza focale e a prescindere dalle condizioni di illuminazione al momento dello scatto.

HyperTone Image Engine è il nuovo processore d’immagine (ISP) che sostituirà gli attuali MariSilicon e, come ben noto, ha il compito di migliorare gli scatti eliminando qualsiasi artefatto. Questo componente è in grado di sfruttare i complessi algoritmi proprietari come Extra HD, che aumenta la luminosità delle foto del 30% riducendo il rumore fino al 60%.

Parliamo, inoltre, di un sistema che richiede una grande potenza di calcolo, ma che garantisce un maggior livello di dettaglio dopo l’elaborazione.

L’HyperTone Image Engine viene utilizzato anche da Hasselblad Portrait Mode, l’apposita modalità sviluppata per migliorare i ritratti con una tonalità molto più accurata e vicina alla realtà.

L’ultima parte di questo complesso meccanismo è il display HyperTone ProXDR che gestisce un’altissima gamma dinamica per una visualizzazione delle foto ottimale e molto più realistica.

Stando sempre alle dichiarazioni congiunge di Oppo e Hasselblad, le due aziende stanno lavorando anche per rendere compatibile questa tecnologia con l’Ultra HDR di Android.

L’HyperTone Camera System, dunque, verrà inserito anzitutto sui prossimi top di gamma di Oppo (inclusi i futuri smartphone pieghevoli) a non solo. L’azienda cinese, infatti, mira a utilizzare questo sistema su una vasta gamma di prodotti, per garantire a tutti i suoi utenti la miglior esperienza fotografica possibile con ogni suo device.

Oppo e Hasselblad, il futuro della collaborazione

Come confermato dalle due aziende, i termini della collaborazione tra Oppo e Hasselblad nascono con l’obiettivo di dare a tutti coloro che scelgono uno smartphone del brand cinese uno strumento che possa “dare forma alla loro creatività tramite la fotografia”.

E l’espressione massima di questa volontà è rappresentata proprio dall’HyperTone Camera System, definito come “un progetto enorme” destinato a cambiare radicalmente l’idea di fotografia su smartphone che, mai come in questi ultimi anni, ha assunto un valore così centrale per tutti i brand del settore.