Oppo Find X6 Pro ufficiale: caratteristiche e prezzi

C’è un nuovo contendente al trono dei cameraphone 2023: è Oppo Find X6 Pro ed è stato appena presentato in Cina, insieme al fratello minore (ma neanche tanto) Oppo Find X6. Due telefoni molto attesi proprio per le indiscrezioni che, da mesi, girano in merito ai loro comparti fotografici. Oggi sappiamo che entrambi gli smartphone hanno gli stessi sensori, ottimi, e che Oppo afferma che su Find X6 e Find X6 Pro non c’è un sensore principale: sono tutti e tre dei sensori principali.

Oppo Find X6 Pro: caratteristiche tecniche

Oppo Find X6 Pro è il nuovo top di gamma premium di Oppo, un telefono con dentro il meglio che l’azienda ha da offrire ai suoi clienti.

Si parte dal miglior processore disponibile oggi sul mercato, il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, affiancato da 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di storage (non espandibile) velocissimo (è UFS 4.0).

Il display è anch’esso eccellente, almeno sulla carta: un AMOLED da 6,82 pollici, con risoluzione di 3.168×1.440 pixel (densità di 510 ppi) e una luminosità accecante da 2.500 nit di picco. E’ un LTPO con refresh variabile fino a 120 Hz, campionamento del tocco a 140 Hz e protezione Corning Gorilla Victus 2.

Ma veniamo al dunque: le fotocamere. Oppo Find X6 Pro ha tre sensori tutti "principali": un Sony IMX989 da 50 MP, da 1 pollice di dimensioni, con autofocus e stabilizzatore ottico; un Sony IMX890 da 50 MP grandangolare equivalente ad un 15 millimetri, in grado di scattare anche macro a partire da 4 cm di distanza dal soggetto; un terzo sensore ancora da 50 MP per lo zoom periscopico ottico 3X, equivalente ad un 65 millimetri, ancora con OIS. Buono anche il sensore fotografico anteriore per i selfie, da ben 32 MP.

A gestire questi sensori, e ad aiutare con gli algoritmi di fotografia computazionale, c’è il chip proprietario MariSilicon X di Oppo, già integrato nei più recenti top di gamma del produttore cinese.

La batteria è molto buona, con una capacità di ben 5.000 mAh e una ricarica a 100W con cavo, che scendono a 50W in modalità wireless. Dal punto di vista delle connessioni, chiaramente, non manca nulla: Oppo Find X6 Pro è uno smartphone dual SIM 5G con WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC e tutte le connessioni satellitari principali.

Oppo Find X6 Pro non è piccolo né leggero: misura 164,8×76,2×9,1 millimetri e pesa 218 grammi.

Oppo Find X6: caratteristiche tecniche

Oppo Find X6 è un altro top di gamma assoluto, che ben poco ha in meno rispetto al fratello Pro. Cambia il chip, lo schermo e la batteria, ma restano uguali le fotocamere, le memorie, le connessioni e rimane anche il chip proprietario Marisilicon X.

Il SoC usato su Oppo Find X6 è il MediaTek Dimensity 9200, che è ottimo e probabilmente non inferiore allo Snapdragon 8 Gen 2 (attendiamo i benchmark di questi Find X6 e Find X6 Pro per avere la conferma).

Lo schermo è da 6,74 pollici, AMOLED, con risoluzione di 2.772×1.240 pixel (450 ppi), luminosità di picco di 1.450 nit, refresh a 120 Hz e campionamento del tocco a 360 Hz.

La batteria è da 4.800 mAh, con ricarica solo cablata a 80 Watt. Dimensioni e peso sono leggermente inferiori: 162,9×74,1×8,96 millimetri e 207 grammi.

Oppo Find X6 e Find X6 Pro: quanto costano

Oppo Find X6 e Find X6 Pro sono stati presentati in Cina, dove sono già in vendita. Non è ancora noto se e quando arriveranno anche sui mercati globali, dove è arrivata la precedente famiglia Find X5. In Cina i prezzi sono i seguenti: