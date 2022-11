Oppo Reno 6 Pro, mai visto a questo prezzo: sconto da paura

C’è uno smartphone che sta catturando l’attenzione degli utenti in questi giorni di sconti incredibili. E lo fa per un motivo ben preciso: il prezzo. Di quale dispositivo stiamo parlando? Dell’Oppo Reno 6 Pro, uno smartphone top di gamma che in questo Black Friday troviamo in offerta con uno sconto eccezionale: il 50% in meno rispetto a quello consigliato. Il risparmio è davvero notevole: ben 400€. Per il dispositivo si tratta logicamente del minimo storico e anche del miglior prezzo che possiate trovare sul web. E in questa Black Week di Amazon si tratta anche di una delle migliori offerte in assoluto disponibili per uno smartphone.

L’Oppo Reno 6 Pro è l’evoluzione dell’Oppo Reno 6, dal quale si differenza per alcune caratteristiche fondamentali, tra cui il comparto fotografico. Nella parte posteriore, infatti, troviamo ben quattro fotocamere, tra cui un sensore principale da 50MP e un teleobiettivo da 13MP, che oramai troviamo solamente nei dispositivi premium. Lo smartphone è molto richiesto in queste ultime ore e per questo motivo bisogna approfittarne il prima possibile: l’offerta potrebbe terminare molto presto.

Oppo Reno 6 Pro

Oppo Reno 6 Pro: la scheda tecnica

Uno smartphone che bada al sodo, senza troppi fronzoli o caratteristiche inutili. L’Oppo Reno 6 Pro è pensato per offrire il meglio e il massimo delle prestazioni in qualsiasi situazione.

Fin dallo schermo si intuisce che lo smartphone ha qualcosa in più rispetto ai dispositivi con un prezzo simile. Troviamo un display AMOLED da 6,5" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 90Hz che lo rende più fluido nell’utilizzo quotidiano (la frequenza di aggiornamento si adatta alla tipologia di contenuto per ottimizzare il consumo di batteria). Sotto la scocca troviamo l’ottimo processore Snapdragon 870 con a supporto 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Ottimo il comparto fotografico. Nella parte posteriore troviamo ben quattro fotocamere: oltre a quella principale da 50MP, è presente una fotocamera ultra-grandangolare da 16MP, un teleobiettivo da 13MP e una fotocamera macro da 2MP. La fotocamera frontale è da ben 32MP. Per migliorare la qualità delle immagini viene in nostro soccorso l’intelligenza artificiale che interviene direttamente sui colori per renderli più realistici.

Ottima anche la batteria da 4500mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Presente anche la ricarica super veloce da 65W che impiega poco più di 30 minuti per avere il 100% di autonomia.

Oppo Reno 6 Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Offerta sensazionale per l’Oppo Reno 6 Pro. Tra le promo della Black Week di Amazon è una delle più interessanti per uno smartphone e il motivo è presto detto: lo troviamo con uno sconto del 50% che fa scendere il prezzo a 399,99€. Il risparmio è davvero elevato: ben 400€. Lo smartphone è disponibile nei magazzini del sito di e-commerce, ma per la consegna bisogna aspettare qualche giorno, visto l’alto numero di ordini fatti registrare in questi giorni. Lo smartphone è uno dei più richiesti su Amazon, quindi bisogna approfittarne subito, prima che terminino le scorte.

