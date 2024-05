Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Panasonic ha annunciato la nuova gamma 2024 di Smart TV, composta da modelli LED e OLED, pronta ad arrivare sul mercato italiano. Si tratta di un aggiornamento molto importante, che va a confermare il ruolo di primo piano dell’azienda sul mercato TV anche nel nostro Paese.

Tra le novità della gamma 2024 di Panasonic c’è anche la presenza di alcune serie dotate del sistema operativo TiVo OS che si affiancano ad altre serie dotate di piattaforma Fire TV di Amazon oltre che modelli con Google TV. Per il momento, Panasonic non ha diffuso i prezzi della nuova gamma di Smart TV 2024 appena svelata. L’azienda ha confermato che le varie serie (15 in totale) arriveranno sul mercato nel corso del 2024.

Smart TV Panasonic 2024: i modelli 2K

La nuova famiglia di Smart TV di Panasonic include diverse novità per la fascia bassa del mercato, con l’arrivo di quattro nuovi Smart TV 2K (con pannelli dotati di risoluzione Full HD). A disposizione degli utenti ci saranno:

i modelli S55A e S50A , entrambi Panasonic Premium TV con Fire TV

e , entrambi Panasonic Premium TV con i modelli S45A e S40A , con TiVo OS

e , con i modelli N30A, senza piattaforma smart

Tutte e quattro le serie S sono disponibili nei formati da 24, 32 e 40 pollici. La serie N30A, invece, è disponibile esclusivamente nei formati da 24 e 32 pollici.

Smart TV Panasonic 2024: la fascia media

Tra le novità della gamma Panasonic ci sono anche i nuovi modelli della serie Smart TV LED 4K Ultra HD W60A, dotata di TiVoOS. Questa serie arriverà sul mercato con formati da 43, 50, 55 e 65 pollici, tutti con supporto Multi HDR.

Al debutto la nuova serie W70A, dotata di pannello LED 4K e piattaforma smart Google TV. Questa nuova serie sarà disponibile in quattro formati: 43, 50, 55 e 65 pollici.

I modelli Google TV integrano la funzione Chromecast e sono compatibili con i formati HDR, come HDR10, Dolby Vision e HLG. L’offerta di Smart TV 4K include anche la serie W80A, dotata di piattaforma Fire TV e declinata, anche in questo caso, in quattro differenti formati (43, 50, 55 e 65 pollici), seguendo lo stesso schema della serie con Google TV ma con il sistema operativo di Amazon.

Smart TV Panasonic 2024: la fascia alta

Per la fascia alta, invece, Panasonic propone due nuove serie: W95A Mini LED e W90A Full Array Local Dimming. Entrambe le serie sono dotate di pannelli 4K, con possibilità di sfruttare una frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz (ottima per il gaming, anche grazie alla certificazione AMD FreeSync Premium). C’è il processore HCX Pro AI MK II oltre alla possibilità di sfruttare la modalità Filmmaker, con tecnologia proprietaria Intelligent Sensing.

Le serie in questione sono dotate di piattaforma Fire TV. Il salto di qualità in termini di resa delle immagini è accompagnato anche da pannelli più grandi. Le due serie sono disponibili nei seguenti formati:

W95A Mini LED – 55, 65 e 75 pollici

– 55, 65 e 75 pollici W90A Full Array LED – 43, 50, 55 e 65 pollici

Smart TV Panasonic 2024: i modelli OLED

La nuova famiglia di Smart TV di Panasonic non dimentica, naturalmente, il segmento dei TV OLED, sempre apprezzatissimo dagli utenti. In questo caso, l’azienda ha annunciato il debutto della nuova serie Z80A, con modalità Filmmaker ottimizzata per offrire un’esperienza cinematografica agli utenti.

Questa serie non dimentica il gaming, con un refresh rate variabile fino a 120 Hz e la certificazione AMD FreeSync Premium. La piattaforma software è la Fire TV, con tutte le funzionalità tipiche del sistema operativo. La serie Z80A arriverà sul mercato in due formati: 55 e 65 pollici.

La gamma OLED propone anche le serie Z90A e Z85A (sempre con Fire TV). La serie Z90A è particolarmente interessante, grazie alla disponibilità di versioni compatte, con quattro varianti in arrivo (42, 48, 55 e 65 pollici). La serie Z85A, invece, sarà disponibile in due versioni (55 e 65 pollici).

La proposta top di gamma della famiglia di Smart TV OLED di Panasonic, già svelata in anteprima in occasione del CES 2024, è rappresentata dai modelli Z95A, da 55 e 65 pollici, e Z93A, disponibile solo nel taglio da 77 pollici. Gli utenti potranno utilizzare la modalità Game Mode Extreme per sfruttare al massimo il refresh variabile fino a 144 Hz, con compatibilità AMD FreeSync Premium e NVIDIA G-Sync.

Questi TV Premium Panasonic con Fire TV integrata propongono il nuovo chip HCX Pro AI MK II abbinato al pannello Master OLED Ultimate, per Z95A, e Master OLED Pro Cinema, su Z93A, con l’obiettivo di offrire la migliore esperienza di visione per gli utenti. I modelli Z95A, Z93A e Z90A introducono, per la prima volta, il controllo vocale tramite Alexa.