Paolo Villaggio e Mike Bongiorno: in arrivo le fiction

Come è umano lei. Non poteva intitolarsi in altro modo la fiction Rai dedicata a Paolo Villaggio, indimenticato attore, scrittore, sceneggiatore e comico mancato nel 2017. Ma non è questa l’unica novità sul fronte dei biopic: negli studi di via Mazzini a quanto pare è in lavorazione anche una fiction dedicata a Mike Bongiorno, conduttore televisivo e radiofonico (peraltro considerato tra i padri fondatori della tv italiana) scomparso nel 2009. Ecco cosa sappiamo al momento di questi due progetti.

La fiction su Mike Bongiorno

Ad annunciare la realizzazione di una fiction dedicata a Mike Bongiorno (alla quale dovrebbe seguire anche un film) è stato il figlio del presentatore, Nicolò Bongiorno. Il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, ospite a Unomattina a inizio maggio, ha dichiarato: «Sto seguendo tante cose legate alla memoria di papà. In Rai faremo una fiction sulla sua vita, molto presto, e quindi ci sarà un grande film sulla sua vita».

Del progetto di questa fiction in realtà Nicolò aveva già parlato pubblicamente nel 2011, ma all’epoca non c’era poi stato nessun esito concreto. Questa volta, invece, Ansa ha riportato che Rai Fiction sarebbe effettivamente al lavoro con la famiglia Bongiorno per realizzare la miniserie. Al momento non ci sono però molti altri dettagli su questo fronte: non si sa nulla del cast, della squadra di lavoro (regia, sceneggiatura…) né delle tempistiche della lavorazione. Nemmeno il titolo del biopic è noto.

La fiction su Paolo Villaggio

La notizia della fiction su Paolo Villaggio, invece, è stata anticipata qualche giorno fa dalla stampa. L’attore e comico nato a Genova nella sua lunga carriera ha interpretato una sfilza di personaggi surreali diventati iconici, tra cui il ragionier Ugo Fantozzi. Ideato da Villaggio in una fortunata serie di libri (il primo dei quali pubblicato nel 1971), Fantozzi è poi stato protagonista della saga cinematografica campione di incassi.

Nel biopic di prossima uscita verrà raccontata la storia di Paolo Villaggio dalla giovane età fino alla nascita del personaggio di Fantozzi, appunto, con un focus particolare sulla carriera dello scrittore e attore.

Prodotta da Ocean Production e diretta da Luca Manfredi, figlio di Nino e già regista del biopic su Alberto Sordi, la fiction intitolata Come è umano lei prende il titolo da un tormentone pronunciato da uno dei personaggi comici di Villaggio, Giandomenico Fracchia.

Secondo quanto anticipato dalla stampa, le riprese della fiction dovrebbero iniziare nell’estate 2023. I figli di Villaggio, Elisabetta e Pierfrancesco, saranno rispettivamente sceneggiatrice e consulente esterno. Non si sa ancora nulla invece del cast coinvolto nel progetto, che rimane per ora top secret.

Secondo alcuni Paolo Villaggio potrebbe essere interpretato da Victor Quadrelli, imitatore che ha raggiunto una certa notorietà dopo Italia’s Got Talent, ma non c’è ancora alcuna conferma a riguardo.