TV, dal 30 luglio disponibile un nuovo canale in alta definizione

Tivusat, la piattaforma satellitare che permette la visione gratuita di gran parte dei canali del digitale terrestre, continua ad aumentare la propria offerta con un nuovo canale in alta definizione. Dal 30 luglio 2020 è disponibile Paramount Network HD, canale dedicato alle serie TV e al cinema d’intrattenimento. Paramount Network era già presente su Tivusat (al numero 27), ma non in alta definizione.

Per la piattaforma di Tivusat si tratta di un altro passo in avanti verso un’offerta sempre più ampia di canali in alta definizione, che al momento sono più di 60. Senza dimenticare i 7 canali con risoluzione 4K, un unicum sul mercato italiano. Su Paramount Network HD gli utenti potranno vedere tutte le esclusive presenti nel catalogo di Paramount Pictures, compresi film e serie TV originali. In questi anni in molti hanno imparato a conoscere i contenuti d’intrattenimento trasmessi sul canale e da oggi gli utenti Tivusat potranno farlo anche con una qualità maggiore, grazie al supporto all’altra definizione. Ecco come fare per vedere Paramount Network HD su Tivusat.

Tivusat, arriva anche Paramount Network HD

Dal 30 luglio 2020 gli utenti di Tivusat avranno notato una novità al canale 27: è disponibile il nuovo canale Paramount Network HD. Parlare di nuovo canale, però, può essere fuorviante: era già disponibile in passato, ma non in alta definizione. Per vedere Paramount Network HD è necessario disporre di un decoder Tivusat che supporta l’alta definizione oppure una CAM, oltre, logicamente a un televisore compatibile con questo tipo di risoluzione.

Per avere accesso a Paramount Network HD non bisogna pagare nulla e nemmeno cambiare qualche impostazione sul decoder: se si hanno tutti i requisiti necessari, l’aggiornamento sarà automatico. Se riscontrate dei problemi e non ricevete il nuovo canale, provate a fare la risintonizzazione.

Come ricevere il segnale di Tivusat

Tivusat è una piattaforma satellitare e come tale necessita di alcuni dispositivi ad hoc per ricevere il segnale. In primis una parabola (va benissimo anche quella utilizzata per Sky), un decoder o una CAM da collegare al televisore e la scheda di Tivusat per attivare il servizio. Scheda che è completamente gratuita. Una volta collegati tutti i dispositivi, bisogna orientare la parabola sul satellite Eutelsat Hotbird 13° Est