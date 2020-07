Perché Iliad sta inviando una e-mail a tutti i propri clienti

Moltissimi utenti Iliad hanno ricevuto, nella propria casella di posta elettronica nelle scorse ore, una comunicazione da parte del loro operatore telefonico, altri la riceveranno a breve. Non è spam e neanche phishing, è una e-mail mandata realmente da Iliad.

Per la precisione, si tratta di una comunicazione tramite cui Iliad ricapitola i dettagli dell’offerta attivata dal cliente. Non è una comunicazione fine a sé stessa, ma un atto dovuto: la delibera 252/16/CONS dell’Autorità Garante del Mercato (AGCOM), tra le altre cose prevede infatti che ogni operatore ricordi ad ognuno dei suoi clienti l’offerta in corso, almeno una volta l’anno. Iliad, per questo, sta inviando il dettaglio dell’offerta via e-mail ricordando a tutti che l’offerta “dura per sempre e per davvero, senza costi nascosti” e augurandosi che l’utente ne sia sempre soddisfatto. Nulla cambia, invece, per quanto riguarda le offerte commerciali di questo operatore attualmente attive: sono sempre tre, anche se una è nascosta.

Cosa c’è scritto nella mail invia da Iliad

“Ecco un breve messaggio per ricordarti i dettagli della tua offerta iliad. Speriamo che tu ne sia sempre soddisfatto“. Questo è l’incipit della mail che Iliad sta inviando ai suoi clienti in questi ultimi giorni e che probabilmente avrai ricevuto anche tu. Il testo prosegue con le caratteristiche dell’offerta attiva sulla propria scheda, con il dettaglio dei vari contatori (minuti, SMS e dati). Infine, c’è il rimando all’Area personale dove controllare le caratteristiche dell’offerta attiva.

Iliad: le offerte attive oggi

Al momento è possibile sottoscrivere soltanto tre offerte Iliad: Giga 50, Giga 40 e Voce. Giga 50 costa 7,99 euro al mese e offre 50 GB di traffico dati in 4G/4G+, 4GB di dati in roaming in Europa, minuti ed SMS illimitati e la possibilità di telefonare gratis verso i telefoni fissi di una sessantina di Paesi nel mondo (anche verso i mobili in USA e Canada). Giga 40 è praticamente identica a Giga 50: costa 6,99 euro al mese e il traffico dati è da 40 GB massimi ma tutto il resto è uguale. Voce, invece, costa 4,99 euro e offre minuti ed SMS illimitati (anche in roaming in Europa) e 40 MB di traffico in 4G/4G+. Tutte le offerte prevedono il pagamento di 9,99 euro una tantum per l’attivazione della nuova SIM.