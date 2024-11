Amazon, con lo sconto del 76% questo è lo smartphone Xiaomi da comprare oggi

Fonte foto: Xiaomi

L’offerta ha dell’eccezionale e per capirlo basta semplicemente un dato: lo sconto del 76%. Da oggi su Amazon, infatti, è disponibile il nuovo Poco C75, smartphone lowcost realizzato dall’azienda associata a Xiaomi, a un prezzo straordinario e, come recita l’etichetta presente sulla pagina prodotto, si tratta di una promo "Esclusiva Amazon". Lo sconto è talmente eccezionale che può essere scambiato per una truffa, ma non è così. Lo smartphone, infatti, viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce.

Rispetto a quanto si possa pensare, il Poco C75 è anche uno smartphone lanciato da pochissimo sul mercato e dotato anche di una scheda tecnica molto interessante. Le componenti a bordo sono di ultimissima generazione e il valore complessivo è molto superiore a quanto lo paghi (solo per pochi giorni lo trovi a poco più di 100 euro). Se sei alla ricerca di un telefono lowcost e non ti vuoi accontentare di uno smartphone datato, questa è la promo che fa per te.

Poco C75

Poco C75 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Semplicemente una delle migliori offerte della settimana. Da oggi su Amazon è disponibile il Poco C75 a un prezzo di 119,90 euro, con uno sconto del 76%. Il risparmio sul prezzo più basso recente segnalato sulla pagina prodotto supera i 350 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Come per la maggior parte degli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo per il reso gratuito è esteso fino al 15 gennaio 2025. Quindi hai tutto il tempo per testarlo fino in fondo.

Poco C75

Poco C75: la scheda tecnica

Il Poco C75 è uno smartphone che ti sorprende, soprattutto mettendolo in relazione al prezzo. Anche se lo paghi relativamente poco, il telefono ha una scheda tecnica molto interessante.

Partiamo dal primo elemento che cattura immediatamente l’attenzione: lo schermo. Sullo smartphone trovi un display immersivo fa 6,88 pollici con cornici molto sottili e un refresh rate che arriva fino a 120 Hz, il che lo rende molto fluido con le app che utilizzi maggiormente, come ad esempio quelle social. Ha ricevuto anche la certificazione TÜV Rheinland che assicura la protezione degli occhi anche dopo un utilizzo intenso. Le prestazioni sono assicurate da processore MediaTek Helio G81 Ultra con a bordo 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna, espandibile con una scheda microSD.

Molto interessante anche il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, lo stesso presente su smartphone molto più costosi. Buona anche la fotocamera da 13 megapixel per i selfie. A supporto hai anche gli algoritmi di intelligenza artificiale che rendono le foto più belle e con colori più realistici.

Chiudiamo con la classica ciliegina sulla torta. La batteria ha una capacità di 5160 mAh che riesce a coprire fino a quarantotto ore con un utilizzo normale.

Poco C75