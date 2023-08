Poco M6 Pro 5G ufficiale: caratteristiche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Poco ha presentato in esclusiva per il mercato indiano il nuovo Poco M6 Pro 5 GB, rebrand del già noto Redmi 12 5G, con cui condivide buona parte delle caratteristiche tecniche. Al pari del suo gemello, parliamo di uno smartphone di fascia medio-bassa dove emerge sicuramente un processore Snapdragon 4 Gen 2, un chip nato per mantenere bassi i consumi (e i costi), pur non rinunciando a prestazioni discrete.

Molto interessante anche la promessa fatta agli utenti per due aggiornamenti di sistema e tre anni di aggiornamenti di sicurezza, cosa che dovrebbe rendere il Poco M6 Pro 5G uno smartphone destinato a durare (almeno) fino a Android 15 o comunque fino al 2026.

Poco M6 Pro 5G: scheda tecnica

Poco M6 Pro 5G ha un display LCD da 6,79 pollici, con risoluzione FHD+ (2.460×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz. A protezione dello schermo troviamo un vetro Corning Gorilla Glass 3, che lo tiene al sicuro da graffi e rotture accidentali.

Il processore scelto da Poco è uno Snapdragon 4 Gen 2 a cui si affiancano 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria di archiviazione, espandibile fino a 1 TB acquistando una scheda microSD. Presente anche la funzionalità Turbo RAM che permette di aggiungere memoria preziosa attingendo allo spazio di archiviazione del telefono (se disponibile).

Il comparto fotografico è a doppia fotocamera, con un sensore principale da 50 MP (f/1.8) e un sensore di profondità da 2MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/2.0). ù

Tra le connessioni troviamo il 5G, il WiFi 6, il Bluetooth 5.1, l’USB-C, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, il sensore a infrarossi e le diverse soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. Al momento non è ancora chiaro se questo smartphone avrà il chip per l’NFC e la sua presenza o meno potrebbe dipendere dal mercato in cui verrà lanciato.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh, con ricarica cablata a 18W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MIUI 14 ottimizzata per Poco, e l’azienda cinese promette due aggiornamenti di sistema e tre anni di aggiornamenti di sicurezza. Infine è presente la certificazione IP53, che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e alla pioggia.

Poco M6 Pro 5G: prezzo e disponibilità

Il nuovo Poco M6 Pro 5G al momento è disponibile ufficialmente solo per il mercato indiano in due colori: Power Black e Forest Green, al prezzo suggerito di:

Poco M6 Pro 5G – 4/64 GB: 10.999 rupie indiane (120 euro)

Poco M6 Pro 5G – 6/128 GB: 12.999 rupie indiane (160 euro)

Non è ancora chiaro se questo smartphone arriverà anche sui mercati europei ma, trattandosi di un rebrand del Redmi 12 5G, con una scheda tecnica praticamente identica, difficilmente vedremo due smartphone speculari sullo stesso mercato: di solito, almeno in Italia, i Redmi della serie numerica (non Note) arrivano con il brand Poco.