Prime Day 2023: i migliori smartwatch in offerta speciale

Fonte foto: Samsung Newsroom

Gli smartwatch stanno oramai prendendo il posto degli orologi analogici. Le vendite sono in continuo aumento e se ne vedono sempre di più sui polsi delle persone. E i motivi sono molto semplici: i prezzi sono calati, mentre le funzionalità sono sempre di più e sempre più utili. Non è un caso che gli orologi smart sono uno dei prodotti più ricercati in questo Prime Day 2023, l’evento di Amazon dedicato agli sconti estivi e che finisce alle ore 23:59 del 12 luglio. Avete, quindi, pochissimo tempo per approfittare di queste promo speciali e dovete anche essere veloci, perché in alcuni casi le scorte sono limitatissime. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato le migliori offerte che riguardano orologi e smart band: le trovate tutte qui in basso con una una breve descrizione delle caratteristiche e funzionalità principali.

Tutte le promo lampo sugli smartwatch presenti in questo articolo sono riservate agli utenti Prime: se ancora non siete iscritti potete farlo ora approfittando del periodo gratuito di trenta giorni, senza nessun obbligo di rinnovo (potete disdire in qualsiasi momento). Per iscriverti gratis ad Amazon Prime, basta cliccare qui.

Galaxy Watch 5

In questo Prime Day 2023 torna in offerta al minimo storico il Galaxy Watch 5, l’ultimo smartwatch lanciato sul mercato da Samsung. Si tratta di un orologio pensato per la vita quotidiana, con funzionalità molto versatili e con design moderno e classico allo stesso tempo. In offerta troviamo sia la versione da 40mm sia quella più grande da 44mm, entrambe con uno sconto di ben il 40%. Il prezzo è di 179€ per il modello più piccolo e di 199€ per quello da 44mm (per la prima volta entrambi sotto i 200€). L’orologio è dotato del sensore Samsung BioActive che permette di tenere sotto controllo tre parametri differenti: la frequenza cardiaca, il battito ed effettua anche l’analisi dell’impedenza bioelettrica (la percentuale di massa magra e di massa grassa presente nel corpo). Le modalità sportive, invece, sono più di 90 e puoi condividere i risultati ottenuti con i tuoi amici. Il sistema operativo WatchOS permette di accedere anche alle app della suite di Mountain View.

N.B. Il prezzo nel box potrebbe non essere aggiornato. Ti consigliamo di cliccare e ti si aprirà direttamente la pagina Amazon Prime con il prezzo esatto.

Samsung Galaxy Watch 5 – 40 mm

Samsung Galaxy Watch 5 – 44 mm

Galaxy Watch 5 Pro

Non solo la versione "normale". Troviamo in promo anche il Galaxy Watch 5 Pro, il modello per chi ama l’avventura e realizzato con materiali super resistenti. Si tratta di un orologio smart particolare pensato per un utilizzo "estremo": dalle escursioni tra i boschi fino alle discese con gli sci. Oggi è disponibile con un ottimo sconto del 36% che fa scendere il prezzo sotto i 350€. Può sembrare elevato, ma i principali competitor costano molto di più. Una promo da non farsi scappare per questo orologio dotato anche di modulo LTE al quale collegare una scheda eSIM. I sensori di ultima generazione ti aiutano a controllare i principali parametri vitali e tutte le attività all’aperto. Insomma, l’orologio perfetto se amate l’avventura e siete alla ricerca anche di un orologio con un design ricercato.

Galaxy Watch 5 Pro

Huawei Watch GT 3

Offerta top per il Huawei Watch GT 3. Per il Prime Day 2023 lo troviamo al minimo storico a un prezzo di 179,90€ con uno sconto del 28%. Si tratta di un orologio versatile, con funzionalità utili sia nella vita di tutti i giorni sia per chi vuole migliorare la propria forma fisica. Ha uno schermo abbastanza grande da 1,43" (in offerta troviamo anche la versione più piccola) e sensori di ultima generazione che monitorano i principali parametri vitali, dalla frequenza cardiaca alla saturazione dell’ossigeno nel sangue. Le modalità sportive sono più di 100 e avete a disposizione anche un coach (intelligenza artificiale) che vi sprona a dare il meglio e vi aiuta a preparare le gare semi-professionistiche. La batteria ha una durata di circa 14 giorni e collegando il wearable con lo smartphone potete anche rispondere alle chiamate direttamente dall’orologio.

Huawei Watch GT 3 – 46mm

Huawei Watch GT 3 – 42mm

Garmin Venu 2S

Elegante, con un design che richiama gli orologi analogici e con un cinturini leggero e comodo. Questo breve testo serve per descrivere il Garmin Venu 2S, orologio che troviamo in offerta al minimo storico con un ottimo sconto del 29% che fa scendere il prezzo al minimo storico di 279,90€. Lo schermo ha dimensioni piccole, perfetto per chi non vuole un orologio pesante e molto pesante. Per il resto è il classico ottimo smartwatch Garmin, con sensori che monitorano salute e più di 25 modalità sportive. L’autonomia supera la settimana e con l’app Garmin Pay puoi anche pagare la spesa direttamente con l’orologio.

Garmin Venu 2S

Oppo Watch Free

Se il budget non vi permette spese folli, non vi dovete preoccupare. In questo Prime Day 2023 troviamo l’Oppo Watch Free in offerta con uno sconto del 50% e costa meno di 50€. Dotato di uno schermo AMOLED da 1,64", ha molto funzionalità che si rivelano utili nella vita di tutti i giorni, come ad esempio il monitoraggio dei principali parametri vitali. Ottimo anche se volete tenere sotto controllo l’attività fisica grazie ad alcune app pre-caricate. La batteria ha un’autonomia di quasi due settimane.

Oppo Watch Free

Garmin fenix 7x Solar

Uno sconto monstre per un orologio monstre. Per il Prime Day troviamo il Garmin fenix 7x Solar in offerta al minimo storico con uno sconto di ben 250€ che fa scendere il prezzo al minimo storico. Si tratta di un orologio con pochi eguali sul mercato: come si può intuire dal nome, è dotato di una speciale lente che trasforma i raggi solari in energia per la batteria, con l’autonomia che in questo modo può superare anche le tre settimane. Realizzato con materiali super resistenti, lo puoi utilizzare per tantissime attività all’aperto e anche per alcuni sport molto avventurosi. A bordo trovate più di 30 app per lo sport già pre-caricate. Non mancano i sensori che monitorano la frequenza cardiaca e ti avvisano se c’è qualcosa che non va. Questa è solamente una breve descrizione: questo orologio offre tantissimo altro.

Oppo Watch Free

Garmin Instinct 2 Solar

Se non volete spendere una cifra enorme per un orologio con ricarica solare, troviamo in offerta in questi due giorni di promo speciali anche il nuovo Garmin Instict 2 Solar a un prezzo di 269,90€ con uno sconto del 40% (lo puoi anche pagare a rate a tasso zero). Anche questo smartwatch Garmin è realizzato con materiali super resistenti che resistono alle alte e basse temperature, alla polvere e anche agli urti. Le app per lo sport sono una trentina e troviamo un sistema per il monitoraggio della salute molto avanzato. Presente anche il chip GNSS che sfrutta i principali sistemi di geolocalizzazione. La batteria ha un’autonomia elevata, anche grazie alla ricarica solare.

Garmin Instict 2 Solar

Huawei Watch Fit 2

Chiudiamo con un fitness tracker. Per chi vuole un wearable con funzionalità specifiche per lo sport, troviamo in offerta in questo Prime Day 23 il Huawei Watch Fit 2, l’ultima versione di un dispositivo che ha avuto un ottimo successo. Il merito è di una scheda tecnica interessante: schermo di grandi dimensioni, batteria a lunghissima durata e funzionalità avanzate per lo sport e la salute. Oggi è anche in promo al minimo storico. Approfittatene subito.

Huawei Watch Fit 2

