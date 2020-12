Instagram è uno dei social network più performanti se hai intenzione di promuovere un’attività commerciale o lanciarti nel fantastico mondo degli influencer. Affinché una pagina abbia successo, tuttavia, è necessario che i post vengano pubblicati con una certa scadenza e ad intervalli regolari, rispettando un calendario ben preciso.

Complici lavoro ed altri impegni, non è sempre possibile dedicarsi ai social nei tempi stabiliti, e probabilmente sarebbe più comodo per te dedicarti alla creazione di contenuti originali nei tuoi ritagli di tempo e calendarizzarne subito la pubblicazione, senza dover pubblicare volta per volta. L’ipotesi ti sembra particolarmente allettante? Ti spieghiamo come metterla in atto!

Pur non esistendo dei tool di Instagram che permettano di compiere questo tipo di operazione, sono disponibili sul web diverse applicazioni ufficiali che potrebbero fare al caso tuo: in questa guida ti spieghiamo come programmare i post su Instagram e quali sono le migliori app per farlo.

Come programmare un post su Instagram con Creator Studio

Tra le piattaforme ufficiali a tua disposizione per programmare post su Instagram, c’è Creator Studio, che potrai utilizzare sugli account Instagram collegati alla tua pagina Facebook aziendale. L’operazione preliminare da fare è proprio quella di associare i due profili cliccando sul pulsante “Collega il tuo account” nella Home dell’app.

L’applicazione ha diverse funzioni, tra cui quella di pubblicare contenuti in più profili social, fornire informazioni e statistiche sui tuoi followers, e programmare i tuoi post. Per eseguire questa operazione segui le seguenti istruzioni:

Seleziona in alto a sinistra il pulsante blu “Crea post”

Carica il file da pubblicare, scegliendo tra quelli presenti sul tuo computer e quelli già pubblicati

Compila i campi che ti appariranno con le informazioni richieste (descrizione, luogo)

Clicca sul pulsante in fondo a destra e seleziona la voce Programmazione

Completa i campi indicando l’orario e il giorno di pubblicazione

Clicca sul pulsante Pubblicazione per terminare l’operazione.

Programmare post su Instagram con Crowdfire

Un’altra piattaforma molto utile per programmare post è Crowdfire. Il piano gratuito di questa app mette a disposizione per gli utenti la possibilità di pubblicare su 5 social diversi (è quindi molto consigliata se hai un profilo anche su Facebook, Pinterest ecc), e fino a 10 post. Per iniziare ad organizzare i tuoi contenuti:

Clicca sul tasto Componi situato in basso nella Home e autorizza l’app per accedere alla memoria del tuo dispositivo

Scegli quindi il tasto Compose a New Post e seleziona poi il contenuto da caricare

Per inserire la geolocalizzazione premi sul tasto a forma di segnaposto

Seleziona la casella What’s on Your Mind se vuoi aggiungere una didascalia.

A questo punto, imposta la data di pubblicazione scegliendo il pulsante ▲ accanto alla voce Momento migliore,

Tra le opzioni disponibili scegli Pubblica in un orario personalizzato e seleziona giorno ed ora in cui vuoi che il tuo post sia pubblicato.

Terminate queste operazioni, clicca sul pulsante Pianifica.

Come programmare un post su Instagram con Later

Later è un’applicazione che mette a disposizione degli utenti la possibilità di ripostare immagini provenienti da altri social, analizzare le performance dei tuoi profili social e, ovviamente, programmare la pubblicazione di un post. È disponibile sia in una versione a pagamento che in una versione base con qualche limitazione.

Dopo aver installato l’app, la prima cosa da fare è ovviamente quella di collegare il tuo account Instagram: dopo aver premuto il tasto Sign In dovrai quindi inserire email e password del tuo profilo e accettare di autorizzare l’app al controllo del tuo account. Per usufruire della versione gratis seleziona Personal. A questo punto, sei pronto per programmare dei post:

Vai sulla pagina Calendar di Later

Trascina una foto dal tuo computer sulla pagina

Aggiungi una didascalia e, se vuoi, degli hashtag

Imposta giorno ed ora di pubblicazione e clicca Save.

Ti arriverà a questo punto una notifica poco prima della pubblicazione del tuo post: clicca e segui le indicazioni sul da farsi. Ricordati di ricopiare la didascalia: Later, infatti, non la pubblica in automatico. Quando l’app ti riporterà sul tuo profilo Instagram, quindi, copia il testo al di sotto della foto e seleziona il tasto Condividi.