Qatar 2022: la miglior postazione TV entro 3000 euro

Con i mondiali di calcio FIFA 2022 alle porte, c’è ancora tempo per aggiornare la propria dotazione audio-video per vedere le partite con la massima qualità e per sentirle bene. Dopo avervi illustrato la miglior postazione entro i 1.000 euro e quella entro i 2.000 euro, oggi vediamo (o sognamo) cosa si può comprare con 3.000 euro. Anche in questo caso la postazione è formata da Smart TV, soundbar e router WiFi, perché le partite trasmesse su RAI 1 possono essere viste anche a risoluzione 4K in streaming usando la tecnologia HbbTV.

Qatar 2022: le migliori Smart TV

Con un budget di 3.000 euro è possibile comprare una Smart TV ottima, una top di gamma se si resta nel range di diagonali di 50-55 pollici. Scegliamo sempre questa dimensione perché, in rapporto a quanto sono grandi le case oggi, è la più equilibrata: una TV enorme in un salotto piccolo non si vede affatto meglio di una TV dalle dimensioni corrette, a causa della distanza troppo bassa tra schermo e divano.

Samsung QE55QN95AATXZT – Smart TV 55

Samsung QE55QN95AATXZT è l’unico modello non OLED che inseriamo in questa comparativa, ma è comunque una ottima Smart TV grazie al pannello Mini LED (unica tecnologia oggi in grado di competere realmente con l’OLED). Si tratta di una TV 4K, da 55 pollici e con refresh rate di 120 Hz.

La tecnologia Mini LED è realizzata inserendo nel pannello migliaia e migliaia di piccolissimi LED, il cui colore viene filtrato su questo modello dalla più nota tecnologia Quantum Matrix di Samsung. Il risultato, qualitativamente, è molto molto alto anche grazie al chip Neo Quantum 4K che si occupa dell’upscaling, cioè di portare a 4K le immagini a risoluzione più bassa, senza farle sgranare.

Lo stesso chip applica l’HDR sui contenuti compatibili con questo formato e un corposo elenco di ottimizzazioni basate sull’intelligenza artificiale, che migliorano in modo visibile la qualità di audio e video. Il prezzo ufficiale di Samsung QE55QN95AATXZT è pari a 2.299 euro, ma nei grandi negozi di elettronica si trova a circa 1.600 euro. Su Amazon, invece, al momento è in vendita a 1.298 euro.

LG OLED55C24LA – Smart TV 55

LG OLED55C24LA è il modello da 55 pollici della gamma LG OLED C2 del 2022. Sopra la gamma C2 c’è solo la G2, in realtà tecnicamente molto simile. Stiamo dunque parlando di una Smart TV top di gamma, o quasi, con un ottimo schermo OLED "evo" 4K. Gli schermi evo sono quelli di qualità superiore, abbinati al chip di ultima generazione.

Chip che in questo caso è l’Alpha9 Gen 5, prodotto da LG stessa, che elabora costantemente il flusso audio-video per migliorarlo. Con i contenuti HDR, ad esempio, questo processore può analizzare 5.000 aree dell’immagine per ogni singolo fotogramma e applicare la curva di colore migliore per ottimizzare anche il contrasto. Insomma: un mostro.

Infatti il prezzo è salato: la Smart TV LG OLED55C24LA da 55 pollici costa ben 2.099 euro, ma per fortuna al momento è in sconto su Amazon a 1.299 euro. I mondiali di calcio potrebbero rivelarsi il momento giusto per fare un ottimo affare.

Sony XR-55A90J – Smart TV 55

Sony XR-55A90J è un altro Smart TV dal nome famoso: si tratta del Bravia XR OLED da 55 pollici, ovviamente 4K e compatible HDR. Anche in questo caso il refresh rate è di 120 Hz e un chip importante, il Sony Cognitive Processor XR in grado di elaborare gli algoritmi di intelligenza "cognitiva". Cioè algoritmi di intelligenza artificiale, ma filtrati in base a come un umano guarda la TV.

Nella pratica, però, tutto ciò si traduce in ottimizzazioni di contrasto e luminosità (XR OLED Contrast Pro), correzione dei difetti delle immagini in moto veloce (XR Motion Clarity) e un ottimo upscaling (XR 4K Upscaling).

Dettaglio molto particolare di questo Smart TV Sony da 55 pollici è il comparto audio: è integrato nello schermo, gli altoparlanti sono dietro i pixel e gestiti dalla raffinata tecnologia Acoustic Surface Audio+.

E’ logico che tutto questo ben di Dio non può essere economico: Sony XR-55A90J costa 2.149 euro di listino. Ma per fortuna al momento è in sconto e il prezzo scende a 1.778,89 euro.

Qatar 2022: le migliori Soundbar

Per sentire al meglio il flusso audio delle partite di calcio è molto importante avere un impianto con il canale per i dialoghi e quello per i bassi separati, ma non serve una potenza eccessivamente alta. Tuttavia, avendo a disposizione un budget di 3.000 euro complessivi, è anche possibile comprare un impianto sovradimensionato: lo useremo a fine mondiali, per ascoltare in modo eccellente l’audio e le colonne sonore di film e serie TV.

Soundbar LG S95QR – Potenza 810W – Configurazione 9.1.5 canali

Soundbar Philips Fidelio B97/10 – Potenza 888W – Configurazione 7.1.2 canali

Soundbar JBL BAR 9.1 – Potenza 820W – Configurazione 9.1 canali

Qatar 2022: i migliori router

Per vedere le partite trasmesse da RAI 1 4K in HbbTV serve una robusta connessione a Internet, con almeno 15 Mbps di velocità e un ottimo router WiFi perché probabilmente l’ingresso della connessione (e quindi il router stesso) sarà abbastanza lontano dal salotto con la TV principale dove vedremo i mondiali 2022 FIFA..

La quantità di antenne influisce sulla pulizia e tenuta del segnale, ma non sulla velocità che è invece indicata dal parametro "AX".

TP-Link Archer AX55 – Router WiFi 6 Dual-Band AX3000Mbps

Netgear RAX10 – Router WiFi 6 – 4 Flussi simultanei con velocità AX1800

Asus RT-AX92U – Router WiFi 6 AX6100