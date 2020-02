Quali contenuti vedere in 4K su Tivùsat

10 Febbraio 2020 - Chi l’ha detto che per vedere contenuti con risoluzione 4K sia necessario pagare? Non è vero, infatti, che film e serie TV in Ultra HD siano disponibili solo su piattaforme satellitari a pagamento o tramite piattaforme di streaming video in abbonamento. Anche Tivùsat offre diversi canali in 4K, permettendo così di vedere gratis film e serie TV in 4K UHD.

La piattaforma satellitare “compartecipata” da Rai, Mediaset, Telecom Italia, Associazione TV locali e Aeranti Corallo) trasmette al momento 7 canali con risoluzione Ultra HD. Tra questi troviamo anche RAI 4K, canale tematico della TV di Stato con una programmazione che spazia da serie TV come “L’amica geniale. Storia di un nuovo cognome“, grandi eventi sportivi e programmi di punta come le serate di Alberto Angela.

Come vedere Tivùsat in 4K

Per vedere i canali 4K di Tivùsat sono necessari un televisore compatibile con la risoluzione UHD (se ne trovano a centnaia, ormai, sul mercato) e un decoder Tivùsat 4K o una cam che consentano di effettuare la sintonizzazione dei sette canali UHD. I normali decoder Tivùsat, infatti, non sono in grado di decodificare il segnale 4K e non permettono così di accedere all’offerta in Ultra Alta Definizione gratuita di Tivùsat.

Decoder Tivùsat 4K

Il modo più semplice di vedere Tivùsat in 4K è acquistare un TV 4K che sia dotato anche di ricevitore e decoder compatibile con il segnale Tivùsat. Sul mercato ne sono disponibili alcune decine (come gli smart TV LG E8, C8 e B8 o gli smart TV Panasonic FX633, Panasonic FX623 o PAnasonic FX 613): per esser certi che il TV sia compatibile basta accertarsi che sulla confezione sia riportato il bollino “lativù” o “tivùsat 4K”. Se presenti, avrai la certezza di poter accedere alla programmazione 4K della piattaforma satellitare gratis.

In alternativa, dovrai acquistare un decoder compatibile o una CAM da inserire nello slot dietro il televisore. In questi due casi, la scelta è piuttosto ristretta: i decoder 4K Tivùsat sono lo Strong 4K ULTRA HD SRT 7840 e l’Opentel 4K ULTRA HD 4000 TVS; le CAM compatibili sono l’iZap, la Digiquest e la Tele System.

Quali canali vedere in 4K su Tivùsat

Al momento (febbraio 2020) i canali 4K in chiaro accessibili sulla piattaforma Tivùsat sono 7. Si tratta di: