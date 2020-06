Quali smartphone Xiaomi avranno tutte le funzioni della MIUI 12

Xiaomi ha iniziato il rilascio al pubblico della MIUI 12 sugli smartphone Mi 10 e Mi 10 Pro in Cina, mentre nel resto del mondo è possibile scaricare la beta stabile. Ma, almeno al momento, solo Mi 9, Mi 9T e Mi 9T Pro possono scaricare l’aggiornamento al di fuori della Cina. E, in ogni caso, non tutti gli smartphone potranno implementare tutte le funzionalità della MIUI 12.

Alcune funzioni, infatti, potranno essere utilizzate solo su hardware specifico e ciò vuol dire che, a parità di MIUI installata, non tutti gli smartphone Xiaomi/Redmi/Poco avranno le stesse funzionalità. La nuova app Fotocamera, i nuovi sfondi animati (Super Wallpaper), le finestre flottanti e le icone animate, ad esempio, non saranno per tutti. Pochi dispositivi, i più recenti e potenti, riceveranno quindi la MIUI completa di tutte le sue funzionalità. Ecco su quali smartphone la nuova app Fotocamera funzionerà al 100%, su quali smartphone sarà possibile usare i Super Wallpaper e su quali le icone animate e le finestre flottanti.

Smartphone compatibili con la nuova app Fotocamera

Xiaomi afferma che solo i seguenti device riceveranno le nuove funzionalità dell’app Fotocamera della MIUI 12:

Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite,

Mi Note 10/Mi Note 10 Lite,

Mi 9/Mi 9T Pro/Mi 9T/Mi 9 Lite/Mi 9 SE,

Mi 8/Mi 8 Pro,

Mi MIX 3,

Mi MIX 2S,

POCO F2 Pro, POCO X2, POCO F1/POCOPHONE F1,

Redmi Note 9 Pro/Note 9 Pro Max/Note 9s/Note 9,

Redmi Note 8 Pro/Redmi Note 8/Redmi Note 8T,

Redmi 8/Redmi 8A/Redmi 8A Dual,

Redmi Note 7 Pro/Note 7/Note 7S,

Redmi 7/Redmi 7A,

Redmi Note 6 Pro,

Redmi Y3.

Smartphone compatibili con i Super Wallpaper

Ancora meno saranno gli smartphone del gruppo Xiaomi che potranno usare gli sfondi animati di nuova generazione:

Xiaomi Mi 10,

Xiaomi Mi 10 Pro,

Xiaomi Mi 10 Lite,

Xiaomi Mi 9,

Xiaomi Mi 9T Pro,

Xiaomi Mi 8,

Xiaomi Mi 8 Pro,

Xiaomi Mi MIX 3,

POCO F2 Pro.

Smartphone compatibili con finestre flottanti e icone animate

Le finestre flottanti e le icone animate, invece, saranno disponibili su un discreto numero di smartphone dopo l’aggiornamento alla MIUI 12: