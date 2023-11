Quando esce il nuovo Mr & Mrs Smith

Fonte foto: Prime Video

È stata confermata in questi giorni la data di uscita su Prime Video della nuova serie Mr. & Mrs. Smith. Firmata dai co-creatori ed executive producer Donald Glover (già noto per Swarm e Atlanta) e Francesca Sloane (già nota per Atlanta e Fargo), questa "commedia di spionaggio" in otto episodi è una rivisitazione dell’omonimo film del 2005 diretto da Doug Liman e con protagonisti Brad Pitt e Angelina Jolie. In questa rivisitazione a puntate la trama è però diversa, così come lo sono gli attori protagonisti.

Il cast della serie Mr & Mrs Smith

Il già citato Donald Glover, oltre a essere co-creatore e produttore esecutivo, veste i panni di John Smith. Al suo fianco, nel ruolo di Jane Smith, c’è invece Maya Erskine.

Inizialmente il ruolo di Jane era stato affidato a Phoebe Waller-Bridge, attrice nota, tra le altre cose, per la serie Fleabag. Waller-Bridge ha però lasciato il progetto nel settembre 2021 e così, alcuni mesi dopo, è subentrata Erskine.

Nel cast della serie Mr & Mrs Smith ci sono inoltre Parker Posey, Wagner Moura, Michaela Coel, John Turturro e Paul Dano.

La trama del nuovo Mr & Mrs Smith

In questa versione di Mr. & Mrs. Smith, i protagonisti non si conoscono tra loro e lavorano entrambi per una misteriosa agenzia di spionaggio. Quest’ultima offre loro una comoda vita in incognito con tutti i comfort e le ricchezze che si possono desiderare, inclusi viaggi in giro per il mondo e una stupenda casa a Manhattan.

La fregatura, come scopriranno presto i due protagonisti, è che a entrambi vengono date nuove identità, con l’obbligo di una vita insieme. I due finiscono infatti uniti in un matrimonio combinato e diventano il signor e la signora John e Jane Smith.

John e Jane vivono missioni adrenaliniche ogni settimana, ma intanto conducono una apparentemente normale vita coniugale e inevitabilmente, abitando sotto lo stesso tetto, si conoscono sempre più intimamente. Quando si accorgono di provare sentimenti reali l’uno per l’altra, la questione diventa seria. Ma cos’è più pericoloso: lo spionaggio o il matrimonio?

Quando esce Mr & Mrs Smith, la serie

Questa serie spy comedy è stata annunciata per la prima volta nel 2021: all’epoca si era detto che il debutto in streaming sarebbe avvenuto nel 2022. Le cose sono poi andate diversamente: basti pensare che le riprese sono iniziate solo nell’estate dello scorso anno.

La data di uscita era quindi stata programmata per il 2023, ma è stata ancora una volta rimandata a causa degli scioperi degli sceneggiatori e degli attori che quest’anno hanno bloccato Hollywood per alcuni mesi.

Comunque sia, ora è tutto pronto per il debutto. Gli otto episodi della serie Mr & Mrs Smith saranno disponibili dal 2 febbraio 2024 in streaming su Prime Video.